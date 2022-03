Nieuwe dialysemachines HagaZiekenhuis geven patiënt meer regie

In het HagaZiekenhuis staan 58 nieuwe dialysemachines. Ze zijn te vinden in het dialysecentrum met locaties in Den Haag en Zoetermeer. Met de nieuwe machines van het merk ‘Fresenius 6008 CAREsystem’ kunnen patiënten meer handelingen eenvoudig zelf doen. Hierdoor wordt het gevoel van regie versterkt hetgeen motiverend werkt en de therapietrouw bevordert.



Het dialysecentrum voert per jaar zo’n 28.000 behandelingen uit, patiënten komen drie keer in de week voor een behandeling naar het ziekenhuis die gemiddeld vier uur duurt. Unithoofd Danique Blaak van het HagaZiekenhuis: “De nieuwe dialysemachines zijn een duidelijke verbetering want de behandeling kan nog meer op maat worden gegeven. Hierdoor is de kwaliteit van de behandeling beter.”

Selfcare dialysepatiënten

Zowel voor patiënten als medewerkers is de machine eenvoudig te bedienen. Patiënten kunnen zelf zonder veel moeite handelingen verrichten. In de toekomst kunnen er daardoor nog meer ‘selfcare patiënten’ komen, dat zijn patiënten die voor de bediening van de machine vrijwel geen hulp nodig hebben. Wel het ‘aansluiten en afkoppelen’ wordt dan nog door verpleegkundigen gedaan. Wat direct opvalt is de kleine dialysecassette die benodigd is. Het deurtje wordt geopend, de cassette er in geplaatst en dan worden de lijnen door de sensoren gevoerd. Vervolgens start het testprogramma waarna de machine zelfstandig start met het vullen van de dialyselijnen.

Slimme ergonomie dialysemachines

Een verpleegkundige hoeft dankzij de nieuwe machine minder draaiende en drukkende handelingen te doen bij de dialyse. De ergonomie zit slim in elkaar waardoor de patiënt snel en effectief verbonden kan worden met de machine. Door die facetten is er meer tijd voor persoonlijk contact. Een hoge veiligheid is gegarandeerd: door het slimme ontwerp is onder meer het aantal ‘spat- en prikincidenten’ lager. Blaak: “De nieuwe lijnensets zijn gemaakt van recyclebaar materiaal. Daardoor hoeven we ze na gebruik niet als medisch afval af te voeren. Dat leidt dan weer tot minder afvalkosten. Ook gebruikt de machine minder water. Kortom: de dialysemachines dragen bij aan duurzame zorg.”

Dialyse dichterbij

Dialyse vraagt het nodige van patiënten. Ze moeten meestal drie keer per week naar het ziekenhuis om te dialyseren en zo’n behandeling duurt plusminus vier uur. Het HagaZiekenhuis brengt de zorg zo dichtbij mogelijk door de zorg over twee locaties, Den Haag en Zoetermeer te verspreiden. Maar ook elders zijn tal van andere initiatieven om het voor deze groep patiënten makkelijker te maken. Patiënten die voor dialyse regelmatig naar het Máxima MC moeten kunnen sinds medio 2021, als dat voor hen dichterbij is, bijvoorbeeld ook in zorgcentrum Valkenhof terecht. Het Máxima MC heeft daar, samen met dialysecentrum Dianet, een dialysehub opgezet. Een prima alternatief voor patiënten die in een stabiele omgeving willen dialyseren en dat liever niet thuis doen. Met de komst van de nieuwe dialysehub kunnen deze patiënten een deel van de reistijd besparen.