Digitale assistent Bo verlaagt administratielast Maasziekenhuis

Binnenkort zien patiënten in het Pantein Maasziekenhuis geen artsen en verpleegkundigen meer die tijdens het spreekuur driftig meeschrijven. Die taak neemt namelijk de digitale assistent ‘Bo’ van ze over. Het is een slimme tool die meeluistert en automatisch een medisch verslag maakt. Zo kunnen zorgverleners hun aandacht volledig bij de patiënt houden en gaat de administratie veel sneller. Na een succesvolle pilot op enkele poliklinieken rolt het ziekenhuis Bo nu breder uit.

Cardioloog Bart Driesen en internist Guido Vermeulen testten de digitale assistent als een van de eersten. Guido Vermeulen vertelt: “Ik was meteen enthousiast! Het werkt heel eenvoudig. Ik druk op ‘start’ en kan me volledig richten op mijn patiënt. Na het spreekuur staat het verslag al klaar. Ik hoef het alleen even te controleren.”

OurMind

De digitale assistent is een AI-tool van OurMind en voldoet aan de Nederlandse en Europese privacyregels. Geluidsopnames worden direct verwijderd, en het verslag wordt versleuteld opgeslagen in OurMind en na 72 uur automatisch gewist. Aan het begin van elk spreekuur vraagt de zorgverlener toestemming om de digitale assistent in te zetten. Wie hier geen gebruik van wil maken, kan dit aangeven; dan stelt de zorgverlener het verslag zelf op.

Pantein Maasziekenhuis vroeg 75 patiënten naar hun ervaringen. Van hen staat 95 procent positief tegenover het gebruik van de digitale assistent. 78 procent van de patiënten die al eerder op spreekuur bij de zorgverlener kwamen, ervaart meer aandacht tijdens het gesprek. “Een groot pluspunt is dat de digitale assistent een samenvatting van het verslag in begrijpelijke taal kan maken. Uit onderzoek blijkt dat patiënten ongeveer de helft van wat er besproken is niet onthouden. Zelfs als ze met z’n tweeën zijn” legt Driesen uit.

Voordelen van Bo

Volgens hem zijn sommige patiënten dus geholpen met de samenvatting van de digitale assistent. Driesen voegt de samenvatting toe aan de huisartsenbrief wanneer hij mensen naar de huisartsen stuurt. De huisartsenbrief komt ook in MijnPantein te staan. “Soms print ik de brief ook uit. Zo kunnen patiënten thuis rustig nalezen wat er besproken is”, voegt Driesen toe.

Zorgverleners die werken met de digitale assistent Bo merken duidelijke voordelen. Guido Vermeulen geeft aan dat de tool het werk merkbaar verlicht en helpt om de hoge administratiedruk te verminderen, wat voor meer rust zorgt. Ook Bart Driesen ervaart meer werkplezier: het contact met patiënten is persoonlijker geworden en gesprekken verlopen voor hem ontspannen.

De inzet van digitale assistent Bo is één van de stappen die het Pantein Maasziekenhuis zet binnen de digitale transformatie van de zorg. Met slimme technologie wil het ziekenhuis ook in de toekomst kwalitatief goede zorg blijven leveren, ondanks vergrijzing, een toenemende zorgvraag en personeelstekorten. Driesen benadrukt dat technologie helpt om met hetzelfde aantal medewerkers meer patiënten te ondersteunen, waarbij minder administratie zorgt voor meer tijd voor het echte werk: het gesprek, de diagnose en een duidelijk behandelplan.

Administratieve lasten

Vorige maand schreven we ook over hoe de Parnassia Groep de administratieve lasten in de ggz wil verminderen met AI-ondersteund, spraakgestuurd rapporteren dat automatisch een conceptverslag maakt. Zorgverleners houden zo meer tijd voor cliënten, terwijl zij het verslag altijd wel zelf controleren, aanpassen en vaststellen. Hun professionele oordeel blijft leidend, en de toepassing voldoet aan privacy-eisen en wordt alleen gebruikt met toestemming van de cliënt.