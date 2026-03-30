Noordoost-Brabant versterkt regionale samenwerking met VOORuit

Achttien zorgorganisaties in Noordoost-Brabant hebben begin januari een intentieovereenkomst ondertekend om de samenwerking in zorg en welzijn verder te versterken. Met deze stap geven de betrokken partijen een impuls aan de doorontwikkeling van de Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO) VOORuit, met als doel de ondersteuning voor inwoners in de regio te verbeteren.

De overeenkomst, die 7 januari j.l. formeel werd afgerond, markeert de start van een nieuwe fase in de regionale samenwerking. Huisartsenorganisaties, ziekenhuizen en aanbieders in de verpleging, verzorging en thuiszorg spreken hiermee uit gezamenlijk te willen werken aan een duurzame organisatie en een gedeelde digitale basis die informatie-uitwisseling tussen het medisch, sociaal en publiek domein ondersteunt.

Brede coalitie van zorgpartners

De samenwerking binnen VOORuit kent een brede regionale basis. Tot de ondertekenaars behoren de huisartsenorganisaties Jeroen Bosch Huisartsen, Humo en Syntein. Ook de ziekenhuizen Jeroen Bosch Ziekenhuis, Bernhoven en Maasziekenhuis Pantein nemen deel.

Daarnaast zijn twaalf organisaties uit de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), verenigd binnen IedereenZorgt, aangesloten. Het gaat om BrabantZorg, Vivent, Laverhof, Santé Partners, Ouderenzorg Annenborch, Thuiszorg en Zorgcentra Pantein, Sint Anna Boxmeer, Sint Jozefoord, Van Neynsel, Vughterstede, Zorggroep Elde Maasduinen en Protestants-Christelijk Zorgcentrum ’t Slot.

De samenwerking start vanuit het medisch domein, met de ambitie om op termijn ook partners uit het sociaal en publiek domein te betrekken.

Regionale digitale infrastructuur

Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is de gezamenlijke ontwikkeling van een regionaal gezondheidsinformatiestelsel. De betrokken partijen werken toe naar de oprichting van een passende rechtspersoon voor VOORuit en een gedeelde digitale infrastructuur die samenwerking en gegevensuitwisseling ondersteunt.

Bestaande subregionale initiatieven blijven daarbij behouden, maar worden waar mogelijk verbonden tot één samenhangend geheel. Besluitvorming vindt plaats op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid en in onderlinge afstemming.

Met deze gefaseerde aanpak zetten de deelnemende organisaties in op duurzame samenwerking en toekomstbestendige zorg. De intentieovereenkomst vormt daarmee nadrukkelijk geen eindpunt, maar het begin van verdere gezamenlijke ontwikkeling binnen de regio.