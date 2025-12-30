Digitalebalans in nieuw jasje met aandacht voor sociaal welzijn

De site van digitalebalans is vernieuwd. De aanleiding is de razendsnelle groei van digitale technologie en de vragen die dat oproept over welzijn. Van eindeloos scrollen tot kunstmatige intelligentie en gamen: in het dagelijks leven ontkom je bijna niet aan het werken met schermen. De vernieuwde site wil overzicht bieden, nuance aanbrengen en feiten scheiden van zorgen, met betrouwbare informatie die helpt om bewuste keuzes te maken voor professionals, ouders en andere betrokkenen in een snel veranderende samenleving.

Tot voor kort bood digitalebalans.nl vooral uitleg over het Digitale Balans-model en een bijbehorende zelftest. De vernieuwde website gaat verder en zoomt breder in op de betekenis van digitale technologie voor mentaal en sociaal welzijn. Bezoekers vinden er wetenschappelijk onderbouwde informatie, praktische tips voor verantwoord gebruik en deskundig advies via telefoon of mail. De inhoud is samengesteld door het Expertisecentrum Digitalisering en Welzijn.

Betrouwbare informatie

De vernieuwde website geeft antwoorden op uiteenlopende vragen. Bezoekers vinden er betrouwbare informatie, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, die hen helpt om weloverwogen keuzes te maken die passen bij hun persoonlijke situatie. Een greep uit de informatie op de website. Op de site staan uiteraard tips voor verantwoord AI gebruik. Dan is er de 'Vernieuwde Digitale Balans Zelftest' voor 8 tot 12 jaar en binnenkort ook voor 12+ jaar 'Sociale media en mentale gezondheid, hoe zit dat nu?'

Netwerk Mediawijsheid

Omdat ook professionals en ouders behoefte hebben aan inzicht in de digitale balans van kinderen onder de 16 jaar, zijn in samenwerking met Netwerk Mediawijsheid en conceptontwikkelaar Ilse Meursinge twee vernieuwde Digitale Balans Zelftesten ontwikkeld. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is begeleiding door een ouder of docent wenselijk, om context en uitleg te bieden. De zelftest voor 12-plussers kan zelfstandig worden ingevuld en sluit aan bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Digitalebalans.nl richt zich op een breed publiek: van individuele gebruikers tot ouders, onderwijsprofessionals en andere deskundigen. De website biedt informatie over de invloed van digitale technologie op welzijn en praktische tools, zoals zelftesten voor gebruik in de klas. Professionals kunnen daarnaast verdieping vinden in de kennisdossiers van het Expertisecentrum Digitalisering en Welzijn.

Deskundig advies

Wie met de informatie op de website niet voldoende is geholpen of wil weten welke mogelijkheden er zijn in de eigen situatie, kan anoniem contact opnemen met de experts van de organisatie. Zij bieden deskundig advies en een luisterend oor via telefoon of e-mail. De Digitale Balans Zelftesten zijn ontwikkeld onder leiding van conceptontwikkelaar Ilse Meursinge en voorzien van illustraties door Marleen Wienk.

In april dit jaar schreven we over de toen nieuwe onderzoeksagenda van het Trimbos Expertisecentrum Digitalisering en Welzijn. Die agenda moet leiden tot onderzoeken wanneer digitale technologie bijdraagt aan ons mentale, fysieke en sociale welzijn. De agenda beschrijft de belangrijkste onderzoeksvragen voor de komende jaren en markeerde in april 2025 ook het éénjarig bestaan van het expertisecentrum.