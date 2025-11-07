Nieuwe app ondersteunt naasten van mensen met psychische klachten

Mensen die leven met een psychische kwetsbaarheid krijgen vaak te maken met professionele zorg, maar hun omgeving staat er geregeld alleen voor. Familieleden, vrienden en partners weten niet altijd hoe ze met de situatie moeten omgaan en kunnen zich machteloos of overbelast voelen. Om die naasten beter te ondersteunen, heeft ggz-instelling Arkin de Naastenapp gelanceerd. De app biedt praktische informatie, tips, cursussen, podcasts en contactmogelijkheden voor iedereen die nauw betrokken is bij iemand met psychische problemen.

Ook bevat de app uitleg over wat Arkin kan betekenen voor naasten van cliënten die bij de organisatie in behandeling zijn. Met dit kosteloze aanbod wil Arkin voorkomen dat de zorg voor een ander ten koste gaat van het welzijn van de mensen om hen heen. “Het is belangrijk dat naasten goed voor zichzelf kunnen zorgen, terwijl zij er ook zijn voor hun dierbare. Met de Naastenapp bieden wij hun laagdrempelige, betrouwbare informatie en praktische handvatten,” aldus Floor van Dijk, lid van de Raad van Bestuur van Arkin.

Inhoud app

De Naastenapp bundelt verschillende vormen van steun en informatie voor iedereen die zorgt voor of betrokken is bij iemand met psychische problemen. Gebruikers vinden er betrouwbare informatie over mentale gezondheid, zowel vanuit het perspectief van de persoon met een psychische kwetsbaarheid als van de naaste zelf. Daarnaast biedt de app toegang tot cursussen, adviesgesprekken en evenementen waar naasten erkenning kunnen vinden en kunnen werken aan hun eigen veerkracht en mentale fitheid.

Ook bevat de app praktische tips, oefeningen en online zelfhulpmogelijkheden die op elk moment kunnen worden toegepast. Verder zijn er podcasts en ervaringsverhalen van en voor naasten te beluisteren en biedt de app directe contactmogelijkheden en diensten voor wie een dierbare heeft die bij Arkin in behandeling is.

Dag van de Mantelzorg

De nieuwe Naastenapp wordt op 10 november, de Nationale Dag van de Mantelzorg, officieel gelanceerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam. Tijdens het programma, dat plaatsvindt van 15.00 tot 17.00 uur aan de Klaprozenweg 111, worden verschillende presentaties gegeven en is er ruimte voor ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen. De bijeenkomst staat open voor iedereen die interesse heeft in het onderwerp of in de app zelf.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: preventie@arkin.nl. Belangstellenden kunnen kosteloos gebruikmaken van de app door de QR-code te scannen en vervolgens de app te downloaden.

Innovatieve behandelmodellen

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland heeft te maken met lange wachttijden, overvolle behandeltrajecten en stijgende kosten. Dat maakt dat ook in de ggz wordt gezocht naar innovatieve oplossingen. GGZ-instelling Thubble, onderdeel van Dimence Groep, wil met haar on-demand behandelmodel een concrete aanpak bieden om de ggz van binnenuit te vernieuwen.

Het model van Thubble-oprichtster Fennie Wiepkema is geïnspireerd op het Britse IAPT-model en combineert waardegedreven zorg met technologische innovatie. Technologie wordt ingezet om op grotere schaal impact te maken, niet als doel op zich. Door de cliënt centraal te stellen en te werken met korte, doelgerichte behandelblokken ontstaat een flexibel en voorspelbaar systeem dat zowel kwaliteit als kostenefficiëntie bevordert.