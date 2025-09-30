Digivaardigheden leveren zorgmedewerkers tot 4 uur tijdwinst op

Investeren in digivaardigheid levert zorgorganisaties in de langdurige zorg tot ruim twee uur tijdwinst op per twaalf digitale basishandelingen, terwijl dit voor de huisartsenzorg ruim vier uur is. Dat blijkt uit onderzoek van de Coalitie Digivaardig in de Zorg. Uit het onderzoek komt ook naar voren hoeveel tijdverlies beperkte digivaardigheden met zich meebrengen. In het licht van de groeiende personeelstekorten in elke zorgsector loont investeren in digitale vaardigheden van zorgmedewerkers, stelt de Coalitie.

Digitalisering is niet dé oplossing voorpersoneelstekorten en groeiende werkdruk, maar kan bijdragen aan oplossingen. Reden waarom onder meer in het eerder dit jaar ondertekende Aanvullend Akkoord Zorg en Welzijn (AZWA) geld vrijgemaakt is voor onder meer investeringen in digitale toepassingen zoals op AI-gebied.



Om gebruik te maken van digitale instrumenten zoals sensoren, alarmering op smartphones of beeldbelconsulten, dienen zorgmedewerkers echter wel voldoende digivaardig te zijn. Uit eerder onderzoek van de Coalitie blijkt dat een behoorlijke groep zorgprofessionals (minstens 10-30%) zichzelf onvoldoende digivaardig vindt. Die groep worstelt dagelijks met hun steeds digitaler wordende werkomgeving. Desondanks zetten volgens de Coalitie veel zorgorganisaties vraagtekens bij het verbeteren van digitale vaardigheden. Dit kost namelijk tijd en capaciteit, die steeds schaarser zijn.

Grootste tijdwinst

Het nieuwe onderzoek toont nu dat tijdverlies bij ‘digitaal stroeve’ medewerkers in de huisartsenzorg en langdurige zorg aanzienlijk is. In de huisartsenzorg, met een gemiddelde werkweek van 32 uur, zijn zij naar schatting ruim vier uur (261 minuten) per week langer bezig met dezelfde 12 digitale handelingen dan ‘digitaal sterke’ collega's. De grootste potentiële tijdwinst ligt bij basale dagelijkse werkzaamheden zoals werken in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS), teksten typen en e-mails opstellen. In de langdurige zorg zijn digitaal stroeve medewerkers op basis van een 32-urige werkweek naar schatting ruim twee uur per week (133 minuten) langer bezig met dezelfde 12 digitale handelingen.



Omgerekend gaat het om respectievelijk 13,6 procent (huisartsenzorg) en 7 procent (langdurige zorg) van de totale wekelijkse werktijd. Met behulp van een rekentool op de website Digivaardig in de Zorg wil de Coalitie nu zorginstellingen helpen inzicht te krijgen in hun (potentiële) tijdverlies of – winst.



Suzanne Verheijden, programmamanager bij de Coalitie Digivaardig in de Zorg, noemt het confronterend om te zien hoeveel tijd er verloren gaat. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg, omdat we in elke branche maar 12 relatief eenvoudige digitale basishandelingen hebben gemeten. Natuurlijk kost investeren in digicoaches tijd, maar dat verdienen zorgorganisaties ruimschoots terug met de tijd die zorgmedewerkers kunnen besparen als ze digivaardiger zijn. We hopen dat de rekentool helpt in de bewustwording hiervan.”

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Voor het onderzoek heeft de coalitie Digivaardigheden in de Zorg samengewerkt met de Goldschmeding Foundation. Esmée Vogelsang, projectmanager bij de stichting, noemt het voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt belangrijk dat werkgevers en werkenden wendbaar zijn en effectief kunnen inspelen op de transities die invloed hebben op hun werk.



“Digitalisering is zo'n transitie waarbij het noodzakelijk is dat werkenden bijbehorende vaardigheden blijvend ontwikkelen. Dit onderzoek toont duidelijk aan dat het ook tijdwinst oplevert om te investeren in digitale vaardigheden van medewerkers. Dit sluit aan bij onze missie voor een skillsgerichte arbeidsmarkt, waarbij leren en ontwikkelen blijvend onderdeel is van mensen hun loopbaan."

Over het onderzoek

Om tijdsverschillen tussen minder en meer digitaal vaardige medewerkers te kunnen onderscheiden, werden er twee groepen medewerkers met elkaar vergeleken:

Digitaal stroef : medewerkers die merkbaar moeite hebben met het gebruik van digitale systemen en applicaties en daardoor aanzienlijk meer tijd nodig hebben voor het uitvoeren van digitale handelingen (de 25% die er gemiddeld het langst over deden).

: medewerkers die merkbaar moeite hebben met het gebruik van digitale systemen en applicaties en daardoor aanzienlijk meer tijd nodig hebben voor het uitvoeren van digitale handelingen (de 25% die er gemiddeld het langst over deden). Digitaal sterk: medewerkers die digitale handelingen vlot en efficiënt uitvoeren (de 25%

snelste medewerkers).

Over de coalitie

Binnen de Coalitie Digivaardig in de Zorg (Coalitie DIVA) werken brancheorganisaties (en VWS) al ruim 6 jaar samen aan het bevorderen van digivaardigheid van medewerkers. Een gestructureerde aanpak waarbij digicoaches worden ingezet, leidt aantoonbaar tot meer digivaardigheden. Digicoaches zijn digivaardige zorgmedewerkers die hun collega's helpen.