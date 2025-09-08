Innovatie centraal in ondertekend AZWA

Op 8 september is in Gezondheidscentrum De Rubenshoek in Den Haag het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) ondertekend. Vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), hebben gezamenlijk de handtekening gezet onder een vernieuwend akkoord dat de basis moet leggen voor een toekomstbestendige, betaalbare én slimme zorginfrastructuur in Nederland. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tekent vooralsnog onder voorbehoud in afwachting van een ledenraadpleging.

De ondertekening volgt op een eerder onderhandelaarsakkoord dat voor de zomer werd gesloten. De uitdagingen in de zorg zijn inmiddels overduidelijk: de bevolking vergrijst en het aantal mensen met een zorgvraag verdubbelt de komende jaren, terwijl het aantal zorgverleners niet meegroeit. Het AZWA biedt een innovatief kader om deze druk het hoofd te bieden, door de zorg en de ondersteuning anders te organiseren. Digitale oplossingen, datagedreven keuzes en regionale samenwerking spelen hierin een belangrijke rol.



Het AZWA bouwt voort op het Integraal Zorgakkoord (IZA) uit 2022, maar gaat nadrukkelijk verder met nieuwe afspraken die niet alleen de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg moeten waarborgen, maar ook de zorgtransformatie moeten versnellen en verdiepen. Een concrete innovatie binnen het akkoord is het verbeteren van de informatievoorziening over wachttijden. Door betere data-uitwisseling tussen zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten, wordt inzichtelijker waar en wanneer zorg voor patiënten beschikbaar is.

Verbindend ecosysteem

Verder hebben verzekeraars een actieve rol in het slimmer herverdelen van zorgvragen, bijvoorbeeld door patiënten te helpen overstappen naar zorgaanbieders met kortere wachttijden. Technologie ondersteunt hierin niet alleen de patiënt, maar ook de zorgverlener.



Innovatie binnen het AZWA is breder dan alleen technologie. Een sterkere verbinding tussen het medisch- en sociaal domein moet zorgen voor een integrale aanpak op het gebied van gezondheid en welzijn. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgorganisaties maken hierover op regionaal niveau afspraken. Thema’s die daarbij aan bod komen zijn: preventie, gezond opgroeien en vitaal ouder worden.



Het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord markeert een volgende stap in het moderniseren van het Nederlandse zorgstelsel. Niet door harder te werken, maar door anders te denken en de zorg anders in te richten. Met ruimte voor digitale innovatie, betere inzet van data en nauwere samenwerking in de regio moet het zorglandschap de komende jaren niet alleen veerkrachtiger worden, maar ook meer gepersonaliseerd, preventief en duurzaam.