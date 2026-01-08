Een camera in het toilet die je leven kan redden

Eerst een foto, dan een AI-gestuurde analyse, gevolgd door voedingsadvies en waarschuwingen over bloed in de ontlasting. Zo werkt het nieuwe apparaat van Kohler Health. Slimme toiletten klinken misschien grappig, maar ze kunnen een van de eenvoudigste, goedkoopste en meest effectieve manieren worden om ernstige ziekten in een vroeg stadium op te sporen.

Een dodelijk taboe

De statistieken zijn alarmerend. Colorectale kanker (CRC) is wereldwijd de derde meest voorkomende vorm van kanker en veroorzaakt jaarlijks meer dan 900.000 sterfgevallen. De prevalentie blijft stijgen, maar veel patiënten gaan te laat naar de dokter voor een effectieve behandeling. Symptomen zoals bloed in de ontlasting, aanhoudende diarree of constipatie zijn gemakkelijk te negeren en preventieve controles worden nog steeds veel te weinig uitgevoerd.

Jarenlang hebben gezondheidszorgsystemen gezocht naar algemeen toegankelijke screeningsmethoden, idealiter methoden die thuis kunnen worden gebruikt. COVID-19 kan nu worden gediagnosticeerd met een gemakkelijk verkrijgbare test, terwijl verdachte moedervlekken kunnen worden beoordeeld met behulp van smartphonefoto's en een app. Het opsporen van darmproblemen blijft echter veel gecompliceerder. Ontlastingstests vereisen meestal een bezoek aan de dokter en laboratoriumanalyse, wat veel mensen ongemakkelijk vinden en daarom uitstellen totdat er ernstige symptomen optreden.

Toen enkele jaren geleden de eerste slimme toiletbrillen op de markt kwamen, werden discussies over hun potentieel voor de gezondheid al snel overschaduwd door bezorgdheid over surveillance, verlies van privacy en buitensporige controle. Tot op de dag van vandaag stuiten innovaties op dit gebied op sterke weerstand. De reden is duidelijk: technologie dringt door tot een van de meest intieme aspecten van het dagelijks leven. Toch gebeurt dit met het oog op een betere gezondheid.

Waardevolle gegevens uit urine en ontlasting

Urine en ontlasting bevatten een schat aan informatie. Hun samenstelling kan ziekten van het spijsverterings- en urinewegstelsel aan het licht brengen, evenals bepaalde systemische aandoeningen, vaak in een zeer vroeg stadium, voordat er merkbare symptomen optreden.

In oktober 2025 bracht Withings, bekend om zijn slimme weegschalen en wearables, U-Scan op de markt. Dit is een sensor die lijkt op een toiletblok en die metabolieten analyseert – chemische verbindingen die door de stofwisselingsprocessen van het lichaam worden geproduceerd. Hij kan onder andere het ketonengehalte, vitamine C, zuurgraad en calcium meten. In combinatie met andere gegevens krijgen gebruikers aanbevelingen over hydratatie, voeding en levensstijl.

U-Scan wordt gepositioneerd als een lifestyle-apparaat. De fabrikant heeft geen medische certificering nagestreefd, wat kostbaar is en uitgebreide klinische proeven vereist. Deze voorzichtige marktintroductiestrategie is gebruikelijk bij innovators die de strenge regelgeving die momenteel in de EU geldt, willen omzeilen.

Camera, foto, analyse

Toch zal het toilet uiteindelijk een soort mini-laboratorium voor thuis worden. Het is immers de plek waar bijzonder betekenisvolle gezondheidsgegevens kunnen worden verzameld. Kohler Health zet een stap in deze richting met een apparaat dat een camera gebruikt om ontlasting te fotograferen, de darmgezondheid te beoordelen en voedingsadvies te geven. Nog belangrijker is dat het bloed in de ontlasting kan detecteren – een mogelijke indicator van een ernstige ziekte.

Het apparaat wordt op de rand van de toiletpot gemonteerd en geeft prioriteit aan privacy: de camera wordt geactiveerd via vingerafdrukidentificatie. De Dekoda-sensor detecteert beweging, verlicht de ontlasting en maakt een foto. Een speciaal AI-model, getraind op 1,2 miljoen gegevenspunten, analyseert de foto en stuurt de resultaten via Bluetooth naar een mobiele app. Gebruikers kunnen informatie bekijken over de gezondheid van de darmen, de frequentie van toiletbezoeken, tips over hydratatie en voeding, en waarschuwingen over verborgen bloed in de ontlasting. In dergelijke gevallen raadt de app aan om een arts te raadplegen.

Het apparaat wordt op de rand van de toiletpot gemonteerd en geeft prioriteit aan privacy: de camera wordt geactiveerd via vingerafdrukidentificatie.

Met een prijs van 599 dollar, plus een jaarlijks abonnement van 70 tot 156 dollar, is het apparaat momenteel te duur voor massale acceptatie. Maar elke nieuwe productgeneratie genereert meer gegevens, verfijnt algoritmen en ondersteunt verder onderzoek. Op termijn zou dit de weg kunnen effenen voor integratie in openbare gezondheidszorgsystemen, in eerste instantie voor risicogroepen en uiteindelijk als standaard huishoudelijk hulpmiddel, net als bloeddrukmeters vandaag de dag.