Een kijkje in de hybride OK van het CWZ

De hybride OK heeft bijzondere voordelen ten opzichte van de traditionele operatiekamer omdat in één ruimte zowel een conventionele operatiekamer als een geavanceerde röntgen (angio) kamer gehuisvest wordt. Die voordelen maken dat steeds meer ziekenhuizen besluiten een of meerdere bestaande OK’s om te bouwen. Of, als er een nieuw OK-complex gerealiseerd wordt, er een of meerdere hybride OK’s in op te nemen.

Minder invasief en sneller herstel

Het grote voordeel van de hybride OK is dat chirurgische ingrepen met veel grotere precisie uitgevoerd kunnen worden. Voor de patiënten betekent dit ook nog eens dat de ingrepen minder invasief zijn. Gedetailleerde beeldvorming zorgt ervoor dat de operatie in één sessie kan gebeuren. Patiënten hoeven niet eerst een behandeling bij radiologie en daarna een behandeling op de operatiekamer te ondergaan.

In de hybride operatiekamer werken chirurgen, anesthesiologen, radiologen en hun teams intensief samen. In combinatie met de nieuwste (beeldvormende) technieken kunnen zij patiënten minder invasief behandelen.

De mogelijkheid om, onder andere door het gebruik van veel betere (ook 3D) beeldvormende technologie, minder invasief te opereren, leidt vaak ook tot een sneller herstel en eerder ontslag van patiënten. Ook verkleint de kans op complicaties, infecties en her-operaties.

Werk in de hybride OK

Hoe dat er aan toe gaat is in onderstaande demo-video van het CWZ te zien. Daarin geeft het ziekenhuis een ‘rondleiding’ door de hybride OK die dus in 2021 in gebruik genomen werd.

“De hybride OK biedt ons ook veel meer bewegingsruimte en mogelijkheden om snel met elkaar te overleggen, omdat de angiokamer en operatiekamer nu bij elkaar zijn gebracht. Dat werkt heel prettig en efficiënt”, vertelt operatieassistent Rianda Moed.