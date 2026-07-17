Patiënten positief over digitaal aanmelden bij VieCuri

Patiënten van VieCuri Medisch Centrum melden zich sinds eind 2025 zelf aan voor hun afspraak in Venlo, Venray en Panningen. De nieuwe werkwijze moest het aanmelden eenvoudiger maken en de doorstroming verbeteren. Uit een peiling onder 295 leden van het patiëntenpanel blijkt dat de meeste patiënten goed op de hoogte zijn van de verandering en de digitale aanmeldprocedure positief ervaren. Wel zijn er aandachtspunten, zoals het moment waarop een dagticket beschikbaar komt.

De overstap naar zelf aanmelden lijkt bij veel patiënten bekend te zijn. Van de panelleden die na de invoering een afspraak hadden, gaf 83,5 procent aan vooraf te weten dat het aanmelden voortaan anders zou verlopen. De meeste patiënten kregen die informatie via de afspraakbevestiging per e-mail. Ook de website van VieCuri, sociale media en informatie uit de eigen omgeving droegen bij aan de bekendheid met de nieuwe werkwijze.

Gebruik dagticket

Het ontvangen van een dagticket verloopt volgens de meeste deelnemers zonder problemen. Ongeveer acht op de tien patiënten die een dagticket hebben gebruikt, weten ook wat zij bij een volgende afspraak moeten doen. De aanvraag gebeurt meestal digitaal en dat heeft voor veel patiënten de voorkeur boven het aanmelden via een zuil in het ziekenhuis. Het dagticket wordt door veel panelleden als duidelijk en praktisch ervaren. Vooral het vermelden van het routenummer en het tijdstip van de afspraak wordt als meerwaarde genoemd. Wel geven patiënten aan dat zij het prettig zouden vinden als het ticket eerder dan 24 uur voor de afspraak beschikbaar komt. Daarmee zou er meer ruimte zijn om de afspraak voor te bereiden.

Hoewel de meeste patiënten de nieuwe manier van aanmelden positief ervaren, zijn er ook punten waarop de informatievoorziening verder kan verbeteren. De website wordt daarbij vaak genoemd als belangrijke informatiebron. Volgens panelleden kan de uitleg daar soms duidelijker en vollediger, met meer aandacht voor eenduidig taalgebruik en heldere uitleg over de verschillende aanmeldprocessen per afdeling. Ook over het ontvangen van een digitaal dagticket bestaat nog enige onduidelijkheid. Sommige patiënten weten niet precies of en wanneer zij dit automatisch ontvangen bij een volgende afspraak. Een betere uitleg vooraf kan volgens hen helpen om verwachtingen duidelijker te maken.

Persoonlijk contact

Naast de praktische veranderingen noemen patiënten ook het verlies van persoonlijk contact als aandachtspunt. Het korte contactmoment aan de balie werd door veel mensen gewaardeerd, bijvoorbeeld om nog een vraag te stellen of even gerustgesteld te worden. Tegelijkertijd begrijpen sommige panelleden dat de werkwijze binnen het ziekenhuis verandert en dat digitale processen daarbij een grotere rol krijgen.

De ondersteuning bij de aanmeldzuilen wordt door veel patiënten gewaardeerd. Wanneer een gastvrouw of gastheer hielp bij het aanvragen van een dagticket, werd dit als prettig ervaren. Tegelijk geven sommige panelleden aan dat zij eerst graag zelf willen proberen om de procedure te doorlopen voordat hulp wordt aangeboden.

De reacties op het nieuwe aanmeldproces zijn overwegend positief, maar de meningen verschillen. Van de panelleden met een afspraak na de invoering staat 60 procent positief tegenover de nieuwe werkwijze, terwijl 23 procent neutraal reageert. Een deel van de patiënten is kritisch, maar anderen verwachten dat het vooral een kwestie van wennen is.

Verschillen per locatie

De ervaringen blijken ook per locatie te verschillen. Patiënten die een afspraak hadden in Venlo zijn gemiddeld iets positiever dan patiënten in Venray. Volgens VieCuri hangt dit mogelijk samen met de opstartfase in Venray, waar inmiddels verbeteringen zijn doorgevoerd en verder wordt gekeken naar optimalisatie van het proces.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om het aanmeldproces verder te verbeteren. VieCuri kijkt daarbij onder meer naar de informatievoorziening op de website, het gebruik van duidelijke en eenduidige begrippen en de mogelijkheid om het dagticket eerder beschikbaar te stellen. Ook wordt onderzocht hoe patiënten op de poliklinieken beter ondersteund kunnen worden bij vragen en hoe de verschillende werkwijzen duidelijker kunnen worden uitgelegd.

Digitale zorg

Vorig jaar schreven we ook over het onderzoek van VieCuri naar digitale zorg en de behoefte aan ondersteuning daarbij. Uit een peiling onder 274 patiënten bleek dat persoonlijke hulp bij digitale toepassingen nog altijd belangrijk wordt gevonden. De inzichten uit dit onderzoek worden gebruikt om het Servicepunt Digitale Zorg verder vorm te geven en de ondersteuning beter aan te laten sluiten bij de wensen van patiënten.