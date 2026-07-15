‘Innovatie ouderenzorg draait om mensgerichte inzet van technologie’

Innovatie in de ouderenzorg gaat verder dan robots, sensoren en digitale systemen. De waarde van vernieuwing wordt vooral bepaald door de manier waarop deze in de praktijk wordt ingezet. In de vierde aflevering van de podcast ‘Tijd voor tante’ van tanteLouise, gepresenteerd door Kitty Joachems, bespreken innovatieadviseur Daan de Viet en verpleegkundige Sylvana Ista hoe innovatie kan bijdragen aan betere zorg, met behoud van persoonlijk contact en de menselijke maat.

Binnen de ouderenzorg worden steeds meer slimme toepassingen ingezet die bijdragen aan veiligheid, zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Technologie kan bijvoorbeeld helpen om bewoners meer bewegingsvrijheid te geven, vallen te voorkomen en op afstand slaap en beweging te monitoren. Ook digitale hulpmiddelen kunnen structuur en rust bieden in de dagelijkse zorg, afgestemd op persoonlijke behoeften. Volgens de podcastmakers draait innovatie daarbij niet om techniek op zichzelf, maar om de vraag wat bewoners en zorgprofessionals er daadwerkelijk mee opschieten.

Verandering vraagt tijd

Toch worden nieuwe technologieën en werkwijzen niet altijd direct omarmd. Verandering vraagt tijd, gewenning en vertrouwen. Binnen zorgteams kan in het begin terughoudendheid ontstaan wanneer een innovatie afwijkt van bestaande routines. Die weerstand neemt vaak af wanneer medewerkers ervaren dat een toepassing daadwerkelijk waarde toevoegt. Kleine, succesvolle voorbeelden helpen daarbij om zichtbaar te maken wat in de praktijk werkt.

Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle innovatie is volgens de podcast een zorgvuldige invoering. Door nieuwe ideeën eerst op kleine schaal te testen, ontstaat ruimte om te leren en verbeteringen door te voeren. Zo kan draagvlak groeien voordat een toepassing breder binnen de organisatie wordt ingezet. Innovatie wordt daarmee geen opgelegd systeem, maar een ontwikkeling die stap voor stap samen wordt vormgegeven.

Verminderen onnodige handelingen

De ouderenzorg gaat de komende jaren verder digitaliseren, maar technologie blijft daarbij een middel en geen doel op zich, aldus de podcastmakers. De meerwaarde zit volgens hen vooral in het verminderen van onnodige handelingen en administratieve lasten, zodat zorgprofessionals meer tijd houden voor persoonlijk contact met bewoners. Ook wordt steeds vaker gekeken naar hoe zorg beter kan aansluiten bij de leefwereld en persoonlijke voorkeuren van ouderen.

Innovatie in de ouderenzorg gaat daarmee niet alleen over nieuwe techniek, maar vooral over anders kijken naar zorg. De vraag is niet welke technologie beschikbaar is, maar welke oplossingen bewoners en zorgprofessionals daadwerkelijk helpen. Die keuzes bepalen hoe de ouderenzorg zich de komende jaren verder ontwikkelt.

Innovatie staat bij tanteLouise altijd hoog op de agenda. Zo schreven we in december 2025 al over de samenwerking tussen tanteLouise en Mijzo aan de ontwikkeling van de 'Virtuele Collega'. Het is een AI-toepassing die zorgmedewerkers sneller toegang moet geven tot de juiste informatie, met als doel de werkdruk te verlagen zonder in te leveren op de kwaliteit van zorg.