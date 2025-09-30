Eerder naar huis na behandeling dankzij de CardioWatch

In het UMCG wordt onderzocht of patiënten met bloedkanker ook eerder naar huis kunnen met een CardioWatch. Momenteel krijgen patiënten met bloedkanker intensieve behandelingen en blijven daarom in het ziekenhuis om te controleren of ze ook bijwerkingen ondervinden van die behandeling. Maar niet iedere patiënt krijgt bijwerkingen. Het gaat om patiënten bloedkanker, zoals bijvoorbeeld leukemie, die op de afdeling Hematologie behandeld worden met stamceltransplantatie, CAR-T-celtherapie of intense chemotherapie.

Van de patiënten die nu allemaal twee tot drie weken in het ziekenhuis blijven, kan volgens het UMCG een deel in de toekomst eerder naar huis als de artsen weten dat ze weinig risico’s op bijwerkingen hebben en thuis goed in de gaten gehouden worden. Voordat het zover is, moet het monitoringssysteem worden onderzocht. Daarvoor heeft onderzoekster Marieke Tienstra een subsidie van 325.000 euro van KWF Kankerbestrijding gekregen.

CardioWatch

De CardioWatch-287-2 is een polsbandje dat vitale gegevens kan meten zoals de temperatuur, bloeddruk, ademhalingsfrequentie, hartfrequentie, slaapritme en zuurstofsaturatie. “Met de gegevens die de CardioWatch doorgeeft, hopen we een model te kunnen maken waarmee we kunnen voorspellen wanneer een patiënt thuis risico op bijwerkingen loopt en naar het ziekenhuis moet komen”, vertelt Tienstra.

Om dit model te ontwikkelen, gaan patiënten die in het ziekenhuis verblijven binnenkort een CardioWatch dragen. Hiermee kunnen de onderzoekers tijdens de opname de meetwaarden volgen. Ze willen nagaan of de CardioWatch dezelfde resultaten geeft als de verpleegkundige, zodat duidelijk is of het apparaat betrouwbaar functioneert. Bijvoorbeeld: registreert het bandje 39 graden koorts op hetzelfde moment dat de verpleegkundige dit meet?

Achteraf analyseren de onderzoekers hoe het de patiënten is vergaan. Ze bekijken welke patiënten een infectie hebben gekregen, wie er naar de Intensive Care moest, en of dit op basis van de meetwaarden vooraf voorspeld had kunnen worden. Ook wordt gekeken naar patiënten zonder bijwerkingen: welke waarden kwamen bij hen voor?

Beter voor patiënt en zorg

Het onderzoek loopt in totaal vier jaar. Tienstra hoopt dat er uiteindelijk een flink aantal patiënten eerder naar huis kan. Dat is fijn voor de patiënt, want voor velen is een langdurig ziekenhuisverblijf onnodig belastend. En het kan ook risicovol zijn: langer in het ziekenhuis liggen dan noodzakelijk kan leiden tot stress en een verminderde kwaliteit van leven. En als patiënten eerder naar huis kunnen, is dat volgens Tienstra ook beter voor de zorg: het bespaart kosten en vermindert de druk op de zorg.

Slimme horloges kunnen ook bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van hartproblemen. Uit een onderzoek van het HagaZiekenhuis, Google en de TU Delft blijkt dat de draagbare technologie in combinatie met kunstmatige intelligentie (AI), een veelbelovend hulpmiddel is. Met behulp van een slim algoritme kunnen gegevens van onder meer Fitbits worden gebruikt om hartgezondheid nauwkeurig, eenvoudig, patiëntvriendelijk én kosteneffectief te monitoren.