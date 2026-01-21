Foresight 2026+: Wat bepaalt de toekomst van de gezondheidszorg

Journalist Artur Olesch en Tobias Gantner, CEO van Healthcare Futurists, onderzoeken hoe sociaal-technologische trends vanaf 2026 de geneeskunde, de rol van patiënten en medische beroepen zullen herdefiniëren. Welke krachten geven vorm aan de medtech-markt, van grote tech- en AI-platforms tot nieuwe spelers op het gebied van preventieve zorg? Welke AVOCA-vaardigheden hebben toekomstige patiënten nodig en wat betekent de IKEA-isering van de geneeskunde voor de gezondheidszorg? Een voorproefje van hun debat tijdens de ICT&health World Conference, volgende week (27-29 januari) in Maastricht.

Artur Olesch: Het jaar 2026 begint turbulent in de wereldpolitiek en velen zijn pessimistisch over de komende maanden. Maar er is een sprankje optimisme. Ik doel op optimisme met betrekking tot AI. Als we het eens zijn met de stelling dat we de langetermijnimpact van technologie vaak onderschatten, wat zal dan de impact zijn op de wereldwijde gezondheidszorg, ongeacht het gezondheidszorgsysteem?

Tobias Gantner: De geschiedenis leert ons dat we de impact van baanbrekende technologieën vaak onderschatten, omdat alles waar we ons aan vastklampen en waarop we voortbouwen, geworteld is in een ouderwets verhaal. Weinig mensen herinneren zich dat chirurgie, zoals we die vandaag kennen, vóór de jaren 1860 gewoonweg niet bestond. Een ‘goede’ chirurg was iemand die zo snel mogelijk een ledemaat kon amputeren, idealiter zonder dat de patiënt aan een infectie overleed. Algemeen werd aangenomen dat operaties aan de hersenen of de buik nooit mogelijk zouden zijn, simpelweg omdat patiënten de pijn niet konden verdragen.

Militaire technici

Toen kwam de anesthesie. Met de introductie van deze nieuwe technologie veranderden chirurgen van militaire technici in de top van de medische hiërarchie (Ik vermeld dit deels omdat ik zelf vroeger chirurg was). Anesthesie werd snel overgenomen door gezondheidszorgsystemen over de hele wereld. Maar net als later bij antibiotica, ging dit niet zonder kritiek. Sommigen beweerden dat er geen plaats was voor dergelijke innovaties. Denk maar aan de weerstand die Joseph Lister ondervond toen hij stelde dat onzichtbare agentia verantwoordelijk moesten zijn voor gangreen, in een tijd dat nog niemand ooit bacteriën had waargenomen.

Ik ben van mening dat de gezondheidszorg structureel traag is in het invoeren van echt disruptieve technologieën. Deze aarzeling is systemisch omdat de geneeskunde zo is gestructureerd dat de status quo in de meeste procedures wordt gehandhaafd. Artsen zijn niet vrij om te proberen wat ze willen; we moeten richtlijnen en goede klinische praktijken volgen. Innovatie moet daarom bewijzen dat het in ieder geval niet slechter is dan de bestaande zorgstandaard.

Bij AI zullen veel studies tijd nodig hebben om hun volledige potentieel te onthullen. We zien momenteel pioniers aan deze wetenschappelijke reis beginnen. Het is niet verwonderlijk dat de eerste vorderingen worden gemaakt in de radiologie en dermatologie, waar beeldgegevens een centrale rol spelen. Ik zet echter meer in op de evolutie van het onderzoeksontwerp zelf. Niet alleen op benaderingen die worden voorgesteld door groepen zoals Google DeepMind, maar ook op volledig nieuwe ontwerpen die gegevens uit meerdere bronnen combineren en verder gaan dan de traditionele gerandomiseerde gecontroleerde studie.

Voor alle duidelijkheid: ik zeg niet dat de dagen van RCT's voorbij zijn. Ik geloof juist dat we krachtige AI-gebaseerde tools zullen krijgen die een aanvulling vormen op de inzichten die we uit RCT's halen. Ik noem dit emergentiegebaseerde geneeskunde: patroonherkenning op steroïden. Het heeft het potentieel om blinde vlekken op de medische kaart bloot te leggen en ze op manieren met elkaar te verbinden die we niet hadden kunnen voorzien.

Lineair menselijk brein

Waarom is dit zo belangrijk? Omdat het menselijk brein fundamenteel lineair is. Die lineariteit heeft ons goed gediend – het heeft ons geholpen te overleven in de wildernis – maar het brengt ook vooringenomenheid met zich mee. Algoritmen kunnen natuurlijk ook vooringenomen zijn. Maar wanneer een algoritme in de loop van de tijd herhaaldelijk grote datasets analyseert, beginnen patronen te ontstaan, net als de formaties van zwermen vogels, scholen vissen of de vertakkingen van bomen. Voor het eerst hebben we de mogelijkheid om de natuur rechtstreeks in de ogen te kijken.

Dat stemt me optimistisch. Ik verwacht binnen vijf tot zeven jaar betekenisvolle vooruitgang te zien. Dan kunnen we misschien overstappen van eminence-based medicine naar evidence-based medicine en uiteindelijk naar emergence-based medicine, een benadering die natuurlijke fenomenen kan beschrijven zoals ze werkelijk zijn: patronen. Deze verschuiving zou geheel nieuwe wegen kunnen openen om ziektemechanismen te begrijpen en uiteindelijk nieuwe manieren te ontdekken om ze te genezen.

Artur Olesch: Ik ben het er volledig mee eens dat veel mensen verwachten dat AI in de gezondheidszorg een gamechanger is die alle problemen oplost. Ondertussen verbetert kunstmatige intelligentie zelf stilletjes de kwaliteit van diagnoses, behandelingen en prognoses. We realiseren ons niet dat er dagelijks al meer dan 1250 door de FDA goedgekeurde AI-algoritmen worden gebruikt in diagnostische beeldvorming om het risico op verslechtering van de gezondheid te voorspellen. Het aantal wetenschappelijke studies dat de voordelen ervan aantoont, neemt snel toe.

AI in de gezondheidszorg in 2026

Het jaar 2026 belooft bijzonder interessant te worden op het gebied van AI in de gezondheidszorg: NVIDIA groeit en de AI-zeepbel is nog niet gebarsten, CES 2026 werd letterlijk overspoeld met robots en OpenAI introduceerde ChatGPT Health – “een speciale ervaring in ChatGPT, ontworpen voor gezondheid en welzijn”.

Hierdoor kan ChatGPT worden geïntegreerd met medische dossiers, waardoor AI gezondheidsgesprekken kan personaliseren. Dit is uitstekend nieuws voor patiënten, omdat ze eindelijk een gezondheidscoach hebben die hen helpt bij het navigeren door het complexe gezondheidszorgsysteem. Wat betekent dit voor artsen en het gezondheidszorgsysteem? Is dit al een disruptieve verandering of slechts een verbeterde Dr. Google?

Tobias Gantner: Dit betekent dat we de gezondheidszorg en de rollen die we in de loop der jaren aan functiebeschrijvingen hebben toegekend, moeten heroverwegen. Artsen moeten begrijpen dat het gebruik van AI door een patiënt geen narcistische belediging is of iets slechts dat ze moeten verdragen. Het is de nieuwe norm onder hoogopgeleiden en mensen die geïnteresseerd zijn in zelfmanagement van hun gezondheid. Ik noem ze digitale gezondheidspioniers. Ze proberen hun artsen niet te slim af te zijn; dat doen ze eigenlijk al. En ik denk dat daar een goede reden voor is.

In Duitsland en de meeste westerse landen leven we in democratieën. Dit betekent dat we op een bepaalde manier verantwoordelijk zijn voor de staat en dat we deel uitmaken van de res publica, het publieke domein, zoals de Romeinen het noemden. Dit betekent ook dat we moeten begrijpen wat we doen en dat we een opleiding moeten volgen die ons hopelijk ervan weerhoudt de regering omver te werpen, simpelweg omdat iemand anders grotere beloften doet. Ik denk dat we deze geïnformeerde benadering ook moeten toepassen op onze eigen gezondheid. Net zoals we verantwoordelijk zijn voor het beleid van de politici die we hebben gekozen en tegen wie we consequent kunnen protesteren, zijn we ook verantwoordelijk voor het behoud van onze eigen gezondheid. Een politicus is voor de staat wat een arts is voor de patiënt.

Checks and balances

We hebben checks and balances nodig in beide werelden – en aangezien niet iedereen naar de medische faculteit kan gaan of alle publicaties over specifieke medische aandoeningen kan lezen, biedt AI een hulpmiddel om de complexiteit te verminderen en goed geïnformeerde gesprekken met artsen te voeren, of om op bepaalde punten tegen te spreken wat artsen zeggen. Dat is waar het interessant wordt. Ik heb een grafiek in gedachten: de x-as is tijd en de y-as is het niveau van medische kennis of de nauwkeurigheid van medische besluitvorming. Over het algemeen denk ik dat deze relatief horizontaal is, met hier en daar wat golvingen. Maar bij AI zien we het niveau stilletjes stijgen, zoals u al zei, en ik zou graag willen weten: waar kruisen deze twee lijnen elkaar? Wanneer is een AI-beoordeling betrouwbaarder dan een beoordeling door een menselijke arts? Dit is ook het punt – als dat ooit komt – waarop we ons moeten afvragen: moeten we patiënten in de toekomst beschermen tegen mogelijk verkeerde beslissingen van mensen, zoals we hen nu beschermen tegen AI? Dit veronderstelt ook dat het kruispunt nog niet is bereikt.

Wat dit allemaal betekent: we moeten nadenken over nieuwe rollen. Wat is de rol van een arts? Een wetenschapper, een adviseur, een schouder om op uit te huilen, een empathisch persoon, een wandelend medisch woordenboek – al het bovenstaande of misschien nog wel meer. Dit is ook het punt waarop we rekening moeten houden met demografische veranderingen, met meer patiënten en minder artsen, waarop we moeten nadenken over nieuwe concepten voor verpleging, mogelijk veel verder gaand dan de arts-assistenten die we momenteel zien.

Ik weet niet zeker of dit een verstoring vormt. Ik denk van niet. We beheren meer gegevens; we verzamelen ze, gebruiken ze op verschillende manieren, identificeren nieuwe contexten en passen ze toe op de medische zorg.

Game changer

De game changer zou echter het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksmethoden en het interpreteren van nieuwe datasets zijn die nog niet eerder zijn gebruikt. Wanneer we problemen proberen op te lossen waarvoor een overvloed aan longitudinale gegevens nodig is die gedurende vele jaren zijn verzameld om de op het ontstaan gebaseerde verbanden tussen bijvoorbeeld infecties en kanker, de algehele invloed van het immuunsysteem op hoe ons leven verloopt en hoe oud we worden, te onderzoeken. Het blijft een faustiaanse uitdaging om te begrijpen wat dit alles bij elkaar houdt. Ik denk dat we nog maar aan het oppervlak krabben, maar met AI in toekomstige stadia kunnen we veel dieper graven. Dit is de context waarin ik de uitdrukking “drill baby, drill” zo mooi vind.

Artur Olesch: Ik ben het ermee eens dat we dringend de rol van artsen moeten herdefiniëren en op basis daarvan de gezondheidszorgstelsels moeten hervormen. Sommige taken moeten worden overgedragen aan AI, terwijl artsen zich moeten concentreren op gebieden waar menselijk contact essentieel is – waar meer tijd nodig is voor zorg, complexe besluitvorming of het motiveren van patiënten om preventief gedrag aan te nemen.

Ik betwijfel echter of politici de moed zullen hebben om de status quo aan te vechten, zelfs als de ontevredenheid onder patiënten toeneemt. Dat gezegd hebbende, als AI-agenten patiënten een gevoel van veiligheid, empathische interacties en gemakkelijke toegang tot ondersteuning kunnen bieden, zal acceptatie snel volgen. Het menselijk brein is geprogrammeerd om energie te besparen en snelkoppelingen te zoeken, een impuls die ook het succes van medicijnen als Ozempic helpt verklaren.

Zorgverleners en medische professionals zullen zich moeten aanpassen. Doordat AI medische dossiers combineert met gegevens over het milieu en levensstijl, zullen patiënten een beter inzicht krijgen in hun eigen gezondheid en meer gepersonaliseerde begeleiding krijgen. Toch geloof ik niet dat dit de vraag naar medische diensten aanzienlijk zal verminderen. Patiënten zullen blijven zoeken naar menselijke bevestiging, recepten of ziekteverklaringen. Te veel structurele mechanismen versterken de huidige orde.

Tegelijkertijd richten we ons sterk op AI omdat het een modieus onderwerp is, terwijl we andere maatschappelijke verschuivingen onderschatten. Jongere generaties leren steeds meer over gezondheid via sociale media en vertrouwen vaak meer op medische influencers die snelle oplossingen beloven dan op hun eigen artsen. Dit ondermijnt het vertrouwen in de medische professie en laat zien hoe een grotere toegang tot informatie paradoxaal genoeg de gezondheidsresultaten kan verslechteren.

We worden geconfronteerd met een bredere vertrouwenscrisis in de gezondheidszorg, die nog wordt verergerd door ernstige financiële druk. In 2025 bedroeg het tekort van het Franse gezondheidszorgstelsel alleen al ongeveer 22 miljard euro. Toch vrees ik dat er pas na een diepere crisis, zoals een ernstig tekort aan artsen, een betekenisvolle hervorming zal komen. Het doet me denken aan de meme van een hond die rustig koffie drinkt terwijl alles om hem heen in brand staat, en zegt: “Het is prima.”

Tot slot: hoe moeten artsen en zorginstellingen zich voorbereiden op de sociale transformatie die door AI wordt aangestuurd?

Tobias Gantner: Het zou interessant zijn om de posities en rollen die artsen in het verleden innamen, te heroverwegen. Wat was het werk van een arts? Waar kwamen die persoon en die rol eigenlijk vandaan? Welke rol hadden ze in de samenleving en wat verwachten mensen daarvan in de nabije toekomst? Van halfgod tot digitale handlanger?

Artsen zijn afgeleid van de figuur van de genezer, en dat komt niet alleen tot uiting in het uit het hoofd leren van tekstboekkennis, die op elk moment van de dag kan worden opgespuwd en gemakkelijk door een machine kan worden gereproduceerd! Het is ook vooral de empathie die ze tonen voor hun patiënten en degenen die advies zoeken. Terugkijken naar het verleden is een troef om een glimp van de toekomst op te vangen, zoals men zegt. Als je iets nieuws wilt leren, lees dan een oud boek – en dat geldt niet alleen voor de gezondheidszorg, maar voor veel activiteiten waar slimme automatisering in opkomst is en de angst voor onvoorspelbare veranderingen blijft hangen, waardoor alles wat ons vroeger zo dierbaar was, wordt ontwricht.

Innovatief leiderschap

We hebben hiervoor een remedie nodig: innovatief leiderschap, en dat gaat gepaard met specifieke kennis en houding. Voor mij ligt de sleutel in de zogenaamde toekomstvaardigheden. Deze zijn gebaseerd op het begrijpen van de meest elementaire vaardigheden, zoals lezen, schrijven, wiskunde, logica, kennis van hoe talen werken en filosofische concepten. Dat zijn vaardigheden die we op school hadden moeten leren en koesteren, gezien vanuit het perspectief van iemand die solliciteert naar een baan. Het volgende niveau is de geesteswetenschappen, zoals kunst, muziek en literatuur, die zelfredzaamheid opbouwen en niet mogelijk zijn zonder een solide basis in de eerder genoemde vaardigheden. Daarbovenop komen de AVOCA-vaardigheden, zoals ik ze noem: Agility (wendbaarheid), Vision-Mindset (visie-mentaliteit), Openness (openheid), Creativity (creativiteit) en Ambiguity Tolerance (ambiguïteitstolerantie). Dit is wat we nodig hebben om de toekomst te navigeren: de kapitein op het dek moet ervoor zorgen dat de commandostructuur goed functioneert, niet alleen in de balzaal, maar ook op het machinedek. We hebben dit niet alleen nodig om te navigeren door wat ons overkomt, maar ook om de wereld te creëren waarin we willen leven.

Technologie verandert opnieuw de manier waarop onze samenlevingen en complexe systemen werken – en dat is misschien wel altijd zo geweest in de geschiedenis van de mensheid. Denk aan de introductie van het schrift, de mobiele brieven en het internet. In principe is er weer niets om bang voor te zijn, maar het is iets dat we moeten kunnen beheersen.

Ik denk dat het tijd is om te beseffen dat veiligheid slechts een concept is; het bestaat niet echt. Het is een concept in ons hoofd, net als hoop en vrijheid. Dat zijn allemaal zeer verleidelijke ideeën. Wat we nodig hebben, is een radicale acceptatie van wat wel en niet is, en daar moeten we dan op voortbouwen. Ik zou in de verleiding kunnen komen om een diagnose te stellen voor onze samenleving: we bevinden ons in een fase van palliatieve zorg. Recente peilingen in Duitsland over het vertrouwen in de politiek en de vraag of politici de problemen in de gezondheidszorg kunnen oplossen, wijzen op een ontmoedigende 13%. Dit betekent dat 87% denkt dat we het gebrekkige gezondheidszorgsysteem niet kunnen herstellen. Wachten we op een wonder, of hebben we het opgegeven? We zijn onder de indruk omdat er dingen veranderen – en we zijn bang dat ze ten kwade zullen veranderen. Ik vind het vervelend om het nieuws te brengen: er is geen verzekering tegen de nadelen van een algemene toekomst. Angst voor de toekomst is voor mij zoiets als rente betalen voor een lening die je misschien nooit bij de bank zult afsluiten. Als arts zou ik een recept uitschrijven: “Moed in hoge doses, 3 keer per dag.” Daarom houd ik zo van het organiseren en leiden van hackathons. De houding is: we bouwen de brug als we daar aankomen. Het is niet: we hebben een regeling voordat de technologie volwassen is.

Dit is wat ik denk: we moeten ons voorbereiden op ingrijpende veranderingen in de gezondheidszorg. Onlangs zei de president van Beieren dat hij de gezamenlijke organisaties die verantwoordelijk zijn voor de gezondheidszorg, met name op het platteland, zou ontbinden en een regeringsfunctionaris zou aanstellen. De Kassenärztliche Vereinigung (KV, Vereniging van artsen voor wettelijke ziektekostenverzekering) presteert al jaren slecht en burgemeesters hebben veel klachten ingediend over de starheid van deze organisatie ten aanzien van innovatie. Ik denk dat deze politicus de reacties peilt om te zien hoe een dergelijk idee zou worden ontvangen – niet alleen in Beieren – omdat de kans groot is dat we volgend jaar in sommige deelstaten van Duitsland een extreemrechtse regering zullen krijgen, die naar mijn mening zou wachten om deze populistische maatregel te gebruiken om hun kiezers te laten zien dat verandering daadwerkelijk mogelijk is.

Ik weet niet zeker of het afschaffen van het gezamenlijk bestuur problemen zal oplossen, maar het is een duidelijk signaal aan het gevestigde systeem. Het spreekt echter een duidelijke taal. We hebben nog steeds de macht om het systeem drastisch te veranderen als dat nodig is. Dit soort moed is naar mijn mening veel beter dan vasthouden aan dingen en oplossingen die in het verleden het probleem niet hebben opgelost. En ja, als democraten moeten we praten over de gevolgen, maar dan moeten we ook gevolgen instellen waarover we later kunnen praten. Dat is veel beter dan een discussie volgen op nog meer discussies. Zoals Erasmus van Rotterdam ooit zei: we zullen hen beoordelen op hun daden en niet op hun woorden.

De wereld verandert

Artur Olesch: Ik vind uw verwijzing naar de tektonische verschuiving in de gezondheidszorg waar we ons op moeten voorbereiden, treffend. Het is al enkele jaren duidelijk dat de wereld verandert en drastisch zal blijven veranderen. De geopolitieke situatie is al decennia lang niet meer zo turbulent geweest als vandaag. De stabiliteit die de trans-Atlantische samenwerking bood, is voorbij en iedereen begrijpt dat er, zelfs na een regeringswisseling in de VS, geen terugkeer naar de vorige status quo zal zijn.

De oorlog in Oekraïne heeft ons eraan herinnerd dat vrede niet vanzelfsprekend is. Sociale media hebben de sociale verdeeldheid vergroot en de toegang tot kennis heeft, ondanks de enorme voordelen ervan, ook geleid tot de verspreiding van alternatieve, vaak onjuiste informatie zonder noemenswaardige beperkingen. Daarom ben ik het volledig met u eens dat verandering moet beginnen bij het onderwijs, al vanaf de kleuterschool.

U noemt AVOCA-vaardigheden, die perfect passen bij de wereld waarin we leven, die wordt gekenmerkt door volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. De gezondheidszorg zal nog complexer worden dan ze nu al is. Naast de traditionele zorgverleners zullen nieuwe dienstverleners hun intrede doen in het ecosysteem, waaronder grote technologiebedrijven. Er zullen honderden preventiegerichte actoren opduiken, naast nieuwe spelers in de gezondheidszorg zoals Prenuvo, Ezra en Neko Health (opgericht door Daniel Ek, CEO van Spotify), die preventieve volledige lichaamsscans aanbieden.

Binnenkort zal elk medisch dossier DNA-gegevens bevatten, waardoor we moeten beslissen of het de moeite waard is om onze levensstijl aan te passen om het genetische risico op het ontwikkelen van bepaalde ziekten te verminderen. Dit wordt nog versterkt door de toenemende aandacht voor een lang leven en een maatschappelijke trend waarbij gezondheid steeds meer wordt gezien als een maatstaf voor prestaties en maatschappelijke waarde.

De IKEA-isering van de geneeskunde

Tegenwoordig klagen we dat het navigeren door het gezondheidszorgsysteem ingewikkeld is. Toch zijn dit systemen waarin onze invloed beperkt is, omdat de meeste beslissingen voor ons worden genomen door instellingen en artsen. Met de opkomst van virtuele gezondheidsdiensten en de verschuiving van verantwoordelijkheid naar de patiënt, wat ik de IKEA-isering van de geneeskunde noem, zullen we steeds meer onze eigen gezondheid moeten beheren. AI-agenten zullen ons daarbij ondersteunen, maar de uiteindelijke beslissingen en veranderingen in levensstijl blijven onze verantwoordelijkheid.

Dit niveau van empowerment van patiënten vereist bewustzijn, kritisch denken en de basiskennis die u noemde. We moeten weten wie we kunnen vertrouwen, of het nu medische influencers op sociale media of gezondheidsagenten zijn, en hoe we hun aanbevelingen kritisch kunnen interpreteren. Binnenkort kan onze persoonlijke gezondheidskennis die van onze artsen overtreffen, die doorgaans alleen toegang hebben tot gefragmenteerde informatie in elektronische medische dossiers. Onze smartphones, smartwatches en slimme huizen verzamelen daarentegen voortdurend gegevens die een veel nauwkeuriger beeld geven van hoe we ons voelen en gedragen, en zelfs toekomstige gezondheidsproblemen kunnen voorspellen.

Laboratoria kunnen binnenkort hun monopolie op bloedparameteronderzoek verliezen, aangezien nieuwe generaties slimme apparaten deze waarden continu gaan monitoren. De rol van artsen zal dienovereenkomstig veranderen. Zij zullen ons helpen onze toekomstige gezondheid vorm te geven en ingrijpen in noodsituaties die geen enkel algoritme kan voorzien. Artsen zullen architecten van gezondheid worden in plaats van technici die schade herstellen zodra een ziekte, die zich vaak jarenlang stil heeft ontwikkeld, uiteindelijk zichtbaar wordt door een gebrek aan gegevens.

Meer menselijke ondersteuning

Deze transformatie biedt ook kansen. In een wereld die steeds meer wordt gevormd door technologie en algoritmen, zullen mensen meer menselijke ondersteuning nodig hebben om hun gezondheid te beheren. Er zullen altijd mensen zijn die passieve consumenten van gezondheidszorg blijven, aangezien de psychologische theorie suggereert dat sommige mensen werken met een externe beslissingslocatie. Anderen zullen vanwege hun fysieke of mentale gezondheidstoestand ondersteuning nodig hebben en kunnen niet worden verwacht dat zij het initiatief nemen in gezondheidskwesties.

Tot slot een optimistische noot. In haar boek The Future stelt toekomstonderzoeker Florence Gaub dat we de toekomst positiever zien als we het gevoel hebben dat we die kunnen beïnvloeden. Naarmate we meer instrumenten krijgen om onze gezondheid te beheren en dus meer controle daarover krijgen, zal onze perceptie van het gezondheidszorgsysteem veranderen. Dit biedt een reële kans om de langverwachte hervormingen door te voeren die nodig zijn in het licht van de uitdagingen die voor ons liggen, van personeelstekorten tot crises in de gezondheidszorgbegroting.