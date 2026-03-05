Flashmobstudie onderzoekt rol van AI bij meedenkconsulten

Artsen van Gelre ziekenhuizen en Bravis ziekenhuis hebben samen met huisartsen onderzocht hoe kunstmatige intelligentie kan bijdragen aan het efficiënter afhandelen van zogenoemde meedenkconsulten. De studie vond plaats tijdens een gelijktijdige ‘AI-flashmobstudie’ in Apeldoorn en bij het Bravis ziekenhuis.

Meedenkconsulten zijn korte overlegmomenten waarbij een zorgprofessional, bijvoorbeeld een huisarts, advies vraagt aan een specialist zonder dat de patiënt direct wordt doorverwezen. Dit maakt het mogelijk om snel expertise te delen en gezamenlijk tot een behandeladvies te komen.

Toenemende druk op consulten

Het meedenkconsult wordt gezien als een effectief instrument om onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis te voorkomen en zorg op de juiste plek te organiseren. Tegelijkertijd neemt het aantal consultaanvragen toe, wat leidt tot een groeiende druk op de beschikbare tijd van artsen. Ook de administratieve verwerking van deze aanvragen vraagt extra tijd die anders aan directe patiëntenzorg besteed zou kunnen worden.

Volgens de initiatiefnemers kan kunstmatige intelligentie helpen om deze consulten sneller en efficiënter te verwerken, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het advies.

Studie met specialisten en huisartsen

De studie werd uitgevoerd in samenwerking met Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland en de Universiteit Twente. In Gelre Apeldoorn namen 18 medisch specialisten en 6 huisartsen deel. De avond startte met een scholing over het gebruik van AI in de dagelijkse praktijk. De deelnemende artsen ontvingen vooraf al praktische informatie over het inzetten van AI bij consultvragen.

Tijdens de gezamenlijke sessie kregen de deelnemers een reeks geanonimiseerde meedenkconsulten voorgelegd. De helft van deze consulten werd op de traditionele manier uitgewerkt, terwijl bij de andere helft AI-ondersteuning werd gebruikt. Software registreerde automatisch hoeveel tijd nodig was om elk consult te beantwoorden. Een panel van huisartsen van HOOG beoordeelde de adviezen realtime en geblindeerd op kwaliteit en bruikbaarheid.

AI-tool met medische bronnen

Voor de studie werd de Nederlandse AI-tool Ask Aletta gebruikt. Deze software maakt uitsluitend gebruik van betrouwbare medische bronnen, zoals Nederlandse richtlijnen. In de toekomst kan de tool mogelijk ook lokale protocollen integreren.

Alle gegenereerde adviezen zijn direct herleidbaar naar hun bron, zodat artsen de inhoud snel kunnen controleren en de betrouwbaarheid van de informatie behouden blijft.

Analyse van resultaten

De komende periode analyseren de onderzoekers de verzamelde data. Daarbij wordt onder meer gekeken naar eventuele tijdswinst door AI-ondersteuning, de ervaren kwaliteit en bruikbaarheid van de adviezen en de mogelijke impact op werkdruk en patiëntenzorg.

De resultaten van de studie worden later bekendgemaakt. Met deze flashmobstudie willen de betrokken organisaties inzicht krijgen in hoe AI kan bijdragen aan het toekomstbestendig organiseren van zorg, terwijl de kwaliteit van medische besluitvorming centraal blijft staan.

AI in Gelre en Bravis

Gelre en Bravis hebben beiden al meerdere ervaringen met het inzetten van AI. Zo sloot Gelre ziekenhuizen enkele maanden geleden nog een samenwerkingsovereenkomst met Pacmed voor de inzet van AI op de Intensive Care. De Pacmed Capaciteitsmonitor gaat Gelre helpen bij het nog beter en efficiënter inzetten van IC-personeel. Het ziekenhuis investeert in digitalisering, data en AI om de zorg toekomstbestendig, persoonlijk en mensgericht te maken.

Bij Bravis werd in de zomer van 2020 al gestart met het testen van AI-software die in staat was om op scans sneller en nauwkeuriger afwijkingen zoals hersenbloedingen, fracturen en longembolie te herkennen. De software stelt artsen in staat dergelijke aandoeningen eerder te diagnosticeren.