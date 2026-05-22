Geriatric Emergency Medicine team voor passende zorg op SEH

Ziekenhuis Amstelland zet voortaan structureel een gespecialiseerd Geriatric Emergency Medicine (GEM)-team in op de Spoedeisende Hulp. Aanleiding is een succesvolle pilot waarbij kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder sneller passende zorg kregen en onnodige ziekenhuisopnames vaker konden worden voorkomen. Het multidisciplinaire team signaleert kwetsbaarheid direct bij binnenkomst, zodat beter kan worden ingespeeld op de medische én persoonlijke situatie van ouderen.

Volgens het ziekenhuis kijkt het GEM-team nadrukkelijk verder dan alleen de acute zorgvraag. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners beoordelen gezamenlijk welke ondersteuning een patiënt nodig heeft, zowel tijdens het bezoek aan de SEH als daarna. De aanpak moet bijdragen aan meer rust, duidelijkheid en passende zorg voor patiënten en hun naasten. De werkwijze maakt deel uit van het programma Fit for the Future, waarin Ziekenhuis Amstelland samenwerkt met regionale zorgpartners aan toekomstbestendige ouderenzorg.

Standaard screenen

“Door kwetsbaarheid vroeg te herkennen, kunnen we complicaties voorkomen, beter vooruitdenken en zorgen dat patiënten sneller op de juiste plek terechtkomen. Dat maakt de zorg niet alleen beter maar ook persoonlijker, veiliger en prettiger voor patiënten en hun naasten”, zeggen internist ouderengeneeskunde Marijke Trappenburg en verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde Saskia Rijkenberg. In Ziekenhuis Amstelland, waar relatief veel 70-plussers worden behandeld, wordt deze werkwijze daarom standaard toegepast. Oudere patiënten worden bij binnenkomst gescreend op kwetsbaarheid. Als daar aanleiding toe is, volgt een uitgebreid geriatrisch assessment door een verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde, geriatrieverpleegkundige of arts-assistent.

Het GEM-team kijkt niet alleen naar de medische klacht, maar ook naar het dagelijks functioneren, de mentale gezondheid, de sociale situatie en de wensen en behoeften van de patiënt. Op basis daarvan geeft het team advies over behandeling, nazorg en preventieve maatregelen, bijvoorbeeld om een delier of valincident te voorkomen.

Het team werkt multidisciplinair en bestaat onder andere uit een internist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, geriatrie verpleegkundige en een transferverpleegkundige. Wanneer nodig wordt ook een fysiotherapeut ingeschakeld. Dankzij deze samenwerking kan passende nazorg eerder worden geregeld, zodat patiënten sneller en beter ondersteund terug naar huis of naar een vervolgplek kunnen.

Sneller passende nazorg

De pilot met het GEM-team laat volgens Ziekenhuis Amstelland positieve resultaten zien. Hoewel het aantal SEH-bezoeken van 70-plussers flink toenam, nam het aantal onnodige opnames en verpleegdagen juist af. Ook kan passende nazorg sneller worden geregeld, waardoor patiënten eerder de juiste ondersteuning krijgen en ziekenhuisbedden beschikbaar blijven voor mensen die acute zorg nodig hebben.

Volgens verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde Saskia Rijkenberg draait de aanpak vooral om passende zorg op de juiste plek. Zij noemt als voorbeeld een oudere vrouw met een gebroken bovenarm die medisch niet in het ziekenhuis hoefde te blijven, maar vanwege haar kwetsbare situatie ook niet veilig alleen naar huis kon. In zulke gevallen wordt snel gezocht naar tijdelijke opvang of herstelzorg in een verpleeghuis.

Volgens projectleider Anouk van der Lee houdt passende zorg niet op bij de muren van Ziekenhuis Amstelland. Uit de pilot blijkt volgens haar dat de overgang van de Spoedeisende Hulp naar passende zorg buiten het ziekenhuis nog ingewikkeld verloopt en verdere verbetering vraagt. Het GEM-team moet daarom in de toekomst sneller kunnen schakelen met onder meer thuiszorgorganisaties, eerstelijnsverblijven en verpleeghuizen wanneer een ziekenhuisopname niet noodzakelijk is. Daarmee kan vervolgzorg direct vanuit de SEH worden geregeld, zodat patiënten sneller de juiste ondersteuning ontvangen.

Fit fort he Future

Het GEM-team is onderdeel van het programma Fit for the Future. Binnen dit programma werkt Ziekenhuis Amstelland samen met regionale partners aan toekomstbestendige zorg, waaronder Amsterdam UMC, Amstelland Zorg, de huisartsencoöperatie Amstelland, Amstelring, Zonnehuisgroep Amstelland, Brentano en Huisartsenpost Amstelland. Het programma wordt ondersteund door Zorg en Zekerheid, in samenwerking met Zilveren Kruis.

Onder het motto ‘thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet’ organiseert Ziekenhuis Amstelland zorg steeds vaker dichter bij de patiënt. Dit sluit aan bij de strategie dichterBij, waarin toegankelijke, persoonlijke en toekomstbestendige zorg centraal staat. Vorig jaar oktober schreven we ook over deze succesvolle beweging van verplaatsing van ziekenhuiszorg in het Amstelland naar de thuissituatie van patiënten. Toen maakten ruim 750 cliënten al gebruik hiervan. Een succesvol voorbeeld is het project met aderlatingen aan huis samen met Amstelring Wijkzorg, dat inmiddels onderdeel is geworden van het reguliere zorgaanbod.