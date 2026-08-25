Frisius MC onderzoekt thuismonitoring na hartoperatie

Frisius MC start een pilot waarbij patiënten na een minimaal invasieve hartoperatie thuis worden gemonitord met een medische smartwatch. Het ziekenhuis onderzoekt of patiënten daardoor veilig eerder naar huis kunnen, terwijl zorgverleners hun herstel op afstand blijven volgen. Volgens Frisius MC is het het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze technologie inzet binnen een pilot gericht op vervroegd ontslag na een minimaal invasieve hartoperatie.

Een minimaal invasieve hartoperatie vindt plaats via kleine incisies tussen de ribben. Daardoor herstellen patiënten vaak sneller dan na een traditionele openhartoperatie. Toch blijven zij na de ingreep doorgaans ongeveer vijf dagen in het ziekenhuis voor intensieve monitoring. Met de pilot wil Frisius MC onderzoeken of een deel van die observatie veilig thuis kan plaatsvinden, zonder dat het zicht op het herstel van de patiënt verloren gaat.

Cardiowatch

Met de nieuwe pilot onderzoekt het centrum Hart-Vaat van Frisius MC of een deel van deze monitoring veilig thuis kan plaatsvinden. Na ontslag dragen patiënten de medisch gecertificeerde Corsano™ CardioWatch, die continu onder meer de hartslag, ademhaling en activiteit meet. De gegevens worden automatisch en beveiligd gedeeld met het behandelteam. Zo houden zorgverleners ook na ontslag zicht op het herstelproces en kunnen zij op afstand volgen hoe het met de patiënt gaat.

De pilot is een samenwerking tussen het centrum Hart-Vaat van Frisius MC en Medtronic, waarbij de cardiowatch wordt ingezet. De technologie is daarbij niet het enige aandachtspunt. Het onderzoek draait ook om de vraag of complexe nazorg, zoals na een hartoperatie, deels buiten het ziekenhuis kan plaatsvinden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of veiligheid van de zorg.

Zorg in ontwikkeling

Als de resultaten positief zijn, kan de aanpak mogelijk worden uitgebreid naar andere groepen chirurgische patiënten. Daarmee kan de pilot bijdragen aan een manier van zorg die beter aansluit bij het herstel thuis en tegelijkertijd inspeelt op de toenemende druk op ziekenhuiscapaciteit. Patiënten kunnen dan, als hun medische situatie dat toelaat, eerder naar huis om daar verder te herstellen, terwijl zorgverleners op afstand betrokken blijven.

Ook vorig jaar schreven we al over een vergelijkbare ontwikkeling in het UMCG. Daar wordt onderzocht of patiënten met bloedkanker na een intensieve behandeling eerder naar huis kunnen met ondersteuning van een CardioWatch. Het gaat onder meer om patiënten die een stamceltransplantatie, CAR-T-celtherapie of intensieve chemotherapie krijgen. Zij blijven nu vaak in het ziekenhuis voor monitoring, terwijl niet iedere patiënt bijwerkingen ontwikkelt.