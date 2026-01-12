HagaZiekenhuis start Zorgmed.ai om zorgverleners te ondersteunen

Het HagaZiekenhuis is gestart met Zorgmed.ai, een initiatief dat inzet op het verantwoord toepassen van kunstmatige intelligentie (AI) om zorgverleners te ondersteunen in hun dagelijkse werk. Het ziekenhuis wil hiermee inspelen op de toenemende zorgvraag, de vergrijzing en het groeiende tekort aan zorgprofessionals, zonder concessies te doen aan kwaliteit en persoonlijke aandacht voor de patiënt.

Zorgmed.ai is een samenwerking tussen het HagaZiekenhuis, de coöperatie van medisch specialisten (MSC HagaZiekenhuis) en diverse ondersteunende afdelingen. Volgens intensivist Tim Jansen, één van de aanjagers van het initiatief, ligt de focus nadrukkelijk op praktische ondersteuning. “AI is een hulpmiddel, een slimme assistent”, schrijft Jansen in een artikel op de website van HagaZiekenhuis. “Bijvoorbeeld bij het herkennen van patronen in gegevens. De arts blijft altijd degene die beslist.”

Belangrijk toepassingsgebied

Een belangrijk toepassingsgebied is het elektronische patiëntendossier (EPD), waarin grote hoeveelheden informatie samenkomen. AI kan zorgverleners helpen om deze gegevens sneller te verwerken en beter te benutten. Zo wordt op steeds meer poliklinieken gewerkt met AI-ondersteuning die automatisch een samenvatting maakt van het gesprek tussen arts en patiënt. De arts controleert deze samenvatting na afloop en slaat die vervolgens op in het dossier. “Daardoor kan de arts het gesprek voeren zonder continu op het scherm te moeten kijken. “Zo kan de arts beter luisteren en is er meer persoonlijke aandacht voor de patiënt”, schrijft Jansen.



Ook achter de schermen biedt AI mogelijkheden om processen te stroomlijnen. Denk aan het automatisch controleren of benodigde onderzoeken, zoals bloedafnames, voorafgaand aan een afspraak zijn uitgevoerd. Wanneer dat niet het geval is, kan het systeem zelf een herinnering versturen. Dit bespaart zorgmedewerkers tijd en vermindert administratieve handelingen.



Daarnaast verkent het ziekenhuis toepassingen voor het plannen van afspraken en opnames, evenals voor het beter voorspellen van ontslagmomenten. Dat maakt het mogelijk om vervolgzorg, zoals thuiszorg of verpleeghuiszorg, tijdig te organiseren.

Veiligheid centraal

Bij Zorgmed.ai staat veiligheid centraal, benadrukt Jansen. Het ziekenhuis investeert daarom in duidelijke richtlijnen en scholing, zodat medewerkers weten wat AI wel en niet kan en hoe het veilig wordt toegepast. De aanpak sluit aan bij bredere innovatieprogramma’s binnen het HagaZiekenhuis, zoals de Polikliniek van de Toekomst, en bij samenwerkingen met externe partners, waaronder studenteninitiatieven als Denktank Gezond Verstand. Jansen hierover: ”Studenten brengen frisse ideeën en helpen bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Dat houdt ons scherp.”



Met Zorgmed.ai wil het HagaZiekenhuis technologie inzetten waar die daadwerkelijk waarde toevoegt, schrijft Jansen tot slot. Door klein te beginnen, samen te testen en succesvolle toepassingen gecontroleerd op te schalen, werkt het ziekenhuis stap voor stap aan toekomstbestendige zorg met de mens centraal.

Tim Jansen is intensivist en ‘aanjager’ van Zorgmed.ai.