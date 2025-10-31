Hartproblemen eerder detecteren met AI-ECG

Kunstmatige intelligentie is veelbelovend voor een revolutie in de spoedeisende hartzorg. Een nieuw internationaal onderzoek toont aan dat een AI-gestuurd elektrocardiogram (ECG)-systeem ernstige hartaanvallen, met name ST-segment elevatie myocardinfarcten (STEMI's), nauwkeuriger kan detecteren en tegelijkertijd het aantal valse positieven drastisch kan verminderen.

Een STEMI is een van de gevaarlijkste vormen van hartaanval, veroorzaakt door een volledige blokkade van een belangrijke kransslagader. Snelle interventie is van cruciaal belang: als de bloedstroom niet binnen 90 minuten wordt hersteld, verdrievoudigt het sterfterisico. In veel ziekenhuizen, vooral die zonder PCI-faciliteiten (percutane coronaire interventie), blijft het echter een grote uitdaging om deze tijdslimiet te halen.

AI-ECG-model

Het AI-ECG-model, bijgenaamd “Queen of Hearts”, is getraind om zowel klassieke als atypische patronen van acute coronaire occlusie te identificeren. In een grootschalige, praktijkgerichte analyse onder 1.032 patiënten in drie Europese PCI-centra (2020-2024) presteerde het systeem aanzienlijk beter dan traditionele triagemethoden.

Van de 601 bevestigde STEMI-gevallen identificeerde de AI er 553 correct, tegenover slechts 427 die door standaard ECG-beoordeling werden gedetecteerd. Even belangrijk is dat de AI het aantal valse positieven terugbracht van 41,8% naar 7,9%, een vijfvoudige verbetering.

“AI-gestuurde ECG-interpretatie biedt het beste van twee werelden: het vroegtijdig opsporen van echte hartaanvallen en het minimaliseren van onnodige activeringen”, aldus dr. Robert Herman, hoofdauteur en cardiovasculair onderzoeker in het AZORG-ziekenhuis in Aalst, België. “Door de nauwkeurigheid van de triage bij het eerste contactpunt te verbeteren, wordt de spoedeisende hulp gestroomlijnd en wordt ervoor gezorgd dat patiënten die echt een ingreep nodig hebben, deze zonder vertraging krijgen.”

Operationele voordelen

Senior auteur dr. Timothy D. Henry, van The Christ Hospital in Cincinnati, benadrukte de potentiële impact: “AI-ondersteunde diagnose bij het eerste medische contact kan de tijd tot behandeling verkorten en het vervoer vanuit niet-PCI-centra optimaliseren, waardoor tijdige, passende zorg wordt gegarandeerd.” Naast de klinische prestaties kan de technologie ook grote operationele voordelen opleveren, door vermoeidheid bij cardiologieteams die oproepdienst hebben te verminderen en kostbare valse noodoproepen te beperken.

Deskundigen waarschuwen echter dat AI een aanvulling moet zijn op menselijke expertise en deze niet mag vervangen. In een begeleidend hoofdartikel prees dr. Mohamad Alkhouli van de Mayo Clinic de prestatie, maar benadrukte hij dat verdere prospectieve validatie bij diverse populaties nodig is. “De echte uitdaging is niet alleen de nauwkeurigheid”, merkte hij op, “maar ook de bereidheid om AI veilig te integreren in snelle, risicovolle medische besluitvorming.”

De bevindingen betekenen een belangrijke stap in de richting van AI-ondersteunde spoedeisende cardiologie, waar datagestuurde precisie zowel de snelheid als de veiligheid van levensreddende ingrepen kan verbeteren. De studie is onlangs gepubliceerd in JACC: Cardiovascular Interventions en gepresenteerd op TCT 2025 in San Francisco.

AI-gestuurde ECG analyses

Eerder dit jaar hebben onderzoekers van de Mayo Clinic met succes AI-gestuurde ECG-analyses en een digitale stethoscoop (Eko DUO) getest om verborgen hartproblemen bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd op te sporen. De studie, gepubliceerd in Annals of Family Medicine, toonde aan dat deze technologieën met hoge nauwkeurigheid (AUC 0,94 voor AI-ECG en 0,98 voor de AI-stethoscoop) een verminderde hartspierfunctie konden detecteren.

De AI-hulpmiddelen werden toegepast bij twee groepen van elk 100 vrouwen, waaronder patiënten uit de eerstelijnszorg. De resultaten suggereren dat deze niet-invasieve, snelle screeningsmethode vrouwen met onontdekte hartproblemen vroegtijdig kan identificeren. Dit is van groot belang, aangezien hartziekten een groeiende oorzaak zijn van complicaties tijdens de zwangerschap.

Deze aanpak kan volgens de onderzoekers leiden tot betere zwangerschapsplanning, vroegtijdige behandeling en verbeterde moederzorg, waarmee een belangrijke lacune in de huidige preventieve zorg wordt gedicht.