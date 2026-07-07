Helft psychotherapeuten gebruikt algemene AI-chatbots

Uit een nieuw internationaal onderzoek in 30 landen blijkt dat meer dan de helft van de psychotherapeuten in de klinische praktijk al gebruikmaakt van tools zoals ChatGPT ter ondersteuning van de behandelplanning. Onderzoekers stellen dat de invoering ervan sneller gaat dan regelgeving, opleiding en toezicht, wat zowel kansen als risico’s met zich meebrengt.

Volgens een studie, Generative Artificial Intelligence in Psychotherapy Practice: A Global Online Survey of Mental Health Professionals’ Adoption (1), waaraan 766 professionals in de geestelijke gezondheidszorg uit 30 landen hebben deelgenomen, maakt 54,6% al gebruik van generatieve AI-tools in hun psychotherapiepraktijk. ChatGPT domineert de markt: bijna 85% van de AI-gebruikers vertrouwt op de chatbot van OpenAI, ver voor op Google Gemini of Microsoft Copilot.

De bevindingen komen overeen die uit een eerdere studie van hetzelfde onderzoeksteam, Generative Artificial Intelligence Adoption and the Future of the Primary Care Profession: An Online Survey of UK General Practitioners’ Experiences and Opinions (2), waaruit bleek dat 52% van de huisartsen in het Verenigd Koninkrijk generatieve AI-tools in de klinische praktijk gebruikt, terwijl uit enquêtes onder patiënten met zeldzame ziekten blijkt dat velen geloven dat AI het vaak decennia durende traject naar een juiste diagnose aanzienlijk zou kunnen verkorten.

Behandelplanning gaat voor op documentatie

Behandelplanning bleek het meest voorkomende klinische gebruik te zijn, gemeld door 41,9% van de AI-gebruikers. Administratieve taken volgden op de voet (41,4%), terwijl bijna 40% AI gebruikte om psycho-educatief materiaal voor patiënten te genereren. Meer dan 30% gaf ook aan AI te gebruiken ter ondersteuning van reflectieve praktijk of klinische supervisie.

Deze bevindingen weerleggen de heersende aanname dat clinici AI voornamelijk inzetten als digitale secretaresse.

Charlotte Blease, Ph.D., universitair hoofddocent aan de Universiteit van Uppsala en als onderzoeker verbonden aan de Harvard Medical School, is van mening dat de omvang van het gebruik de onderzoeksgemeenschap heeft verrast.

"Wat me het meest verbaasde, was de omvang: dit is de eerste keer dat we over harde, wereldwijde gegevens beschikken – afkomstig uit 30 landen – over het gebruik van generatieve AI onder professionals in de geestelijke gezondheidszorg, en de cijfers spreken boekdelen. Meer dan de helft gebruikt deze tools al in de praktijk; niemand had dat tot nu toe in kaart gebracht. Dit is ook vergelijkbaar met de acceptatiegraad onder artsen. In het Verenigd Koninkrijk hebben we vastgesteld dat meer dan de helft van de huisartsen deze tools in de klinische praktijk gebruikt. Erger nog: ChatGPT is in beide onderzoeken de koploper. In de enquête onder professionals in de geestelijke gezondheidszorg gaf 85% van degenen die AI gebruikten aan ChatGPT te gebruiken – een consumententool die niet is ontwikkeld voor ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid.“

Ze wijst erop dat professionals in de geestelijke gezondheidszorg vertrouwen op AI voor taken die rechtstreeks van invloed zijn op therapeutische beslissingen.

”Wat daarbij opvalt, is waarvoor professionals in de geestelijke gezondheidszorg deze tools gebruiken. Altijd is aangenomen dat documentatie – brieven, aantekeningen en papierwerk – iets is wat niemand wil doen. Maar dat is niet de belangrijkste prioriteit voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg, zoals therapeuten en klinisch psychologen. Behandelplanning komt op de eerste plaats. Toch gaat het daarbij om klinisch oordeel – de kern van de therapeutische relatie – en niet om administratieve rompslomp."

Het gebruik ontbeert toezicht. Dat is gevaarlijk

Het onderzoek legt ook een opvallende kloof bloot tussen het gebruik en de voorbereiding.

Hoewel AI zijn intrede heeft gedaan in de dagelijkse praktijk, blijft institutionele ondersteuning schaars. Slechts 18% van de respondenten gaf aan dat hun werkgever of beroepsorganisatie het gebruik van AI had aangemoedigd, terwijl slechts 18,3% enige formele training had gevolgd. Meer dan vier op de vijf zorgverleners gaven aan AI te gebruiken zonder professionele opleiding of gestructureerde begeleiding.

Volgens Blease creëert dit een gevaarlijke blinde vlek.

"En dit is waar niemand het over heeft: professionals in de geestelijke gezondheidszorg maken mogelijk vaker gebruik van generatieve AI dan patiënten zelf. Toch is het hele publieke debat over AI en geestelijke gezondheid gefixeerd op de risico’s dat patiënten in nood hun toevlucht nemen tot chatbots. We hebben een heel discours opgebouwd rond het beschermen van patiënten tegen AI. Terwijl we negeren dat de clinici die hen behandelen dezelfde ongereguleerde hulpmiddelen gebruiken bij klinische besluitvorming, zonder training en zonder toezicht. Dat is een verbijsterende blinde vlek. Het lijkt verdacht veel op de aanname dat professionals wel moeten weten hoe ze verantwoord met deze hulpmiddelen omgaan, simpelweg omdat ze professionals zijn. Onze gegevens wijzen op het tegendeel: 81% heeft helemaal geen training gehad.“

Ze stelt dat gezondheidszorgstelsels moeten reageren voordat AI volledig in klinische werkprocessen is ingebed: ”Training en toezicht mogen geen bijzaak blijven terwijl de invoering, met name in een beroepsgroep die erop gericht is de meest kwetsbaren onder ons te helpen, in een stroomversnelling raakt."

De onderzoekers concluderen dat er dringend behoefte is aan competentiekaders voor professionals, evidence-based richtlijnen en duidelijkheid in de regelgeving om een veilige integratie van AI in de geestelijke gezondheidszorg te waarborgen.

Gemengde gevoelens over AI, maar de voordelen wegen zwaarder dan de angsten

Het onderzoek laat ook zien waarom clinici ondanks de onzekerheid doorgaan met het invoeren van generatieve AI.

Van de therapeuten die deze tools al gebruiken, gaf bijna 83% aan dat AI hun totale werklast vermindert. In een beroepsgroep die kampt met burn-out, personeelstekorten en toenemende administratieve lasten, zijn deze efficiëntiewinst moeilijk te negeren.

Blease benadrukt dat dit niet uitsluitend als een waarschuwend verhaal moet worden geïnterpreteerd: „Maar dit is niet simpelweg paniekzaaierij. Vier op de vijf clinici zeggen dat deze tools hun werklast verminderen – een echt voordeel in een beroepsgroep die bezwijkt onder burn-out.“

Toch is zij van mening dat vertrouwelijkheid het grootste onopgeloste probleem is, en niet zozeer de nauwkeurigheid.

„Wat mij het meest zorgen baart, is privacy. Behandelaars plakken hoogstwaarschijnlijk cliëntgegevens – leed, onthullingen, diagnoses – in algemene tools die nooit zijn ontworpen met het oog op klinische vertrouwelijkheid. Dat is een stille inbreuk die op grote schaal plaatsvindt, gesprek voor gesprek, en toch ligt de focus ook hier weer volledig op het uitlekken van informatie door patiënten en niet door therapeuten.”