Heupairbag inspireert innovators op openingsmanifestatie ICT&health

Tijdens de openingsmanifestatie van ICT&health op maandag 9 mei 2022 waren innoveren, digitaliseren en transformeren terugkerende thema’s. Jan-Kees van Wijnen, lid van de raad van bestuur van tanteLouise, gaf tijdens een speciale sessie een heldere visie op innovaties.

Heupairbag: reductie van zorgkosten en hogere kwaliteit zorg

Minister Conny Helder refereerde tijdens de openingsmanifestatie zelfs al in het begin van haar presentatie naar deze heupairbag, een state of the art innovatie, waar ze zelf in haar vorige baan als bestuurder bij tanteLouise nauw bij betrokken was. Een heupairbag ofwel een zichzelf opblazende heupbescherming wordt gebruikt om letsel aan de heup door vallen te voorkomen. De airbag wordt als riem gedragen en blaast zichzelf op als iemand valt.

Bestuurder Jan-Kees van Wijnen vertelt tijdens een prikkelende sessie dat deze innovatie perfect past bij zijn visie op innovatie die er in het kort op neerkomt dat een innovatie uiteindelijk altijd aantoonbaar iets moet opleveren. Dat kan zijn in termen van reductie van zorgkosten, ontlasting van medewerkers en/of hogere kwaliteit van de zorg. Een succesvolle innovatie moet een duidelijke meerwaarde hebben en vervolgens waar mogelijk opgeschaald worden. Het heeft ten slotte geen zin geen zin om overal opnieuw het wiel uit te vinden. De heupairbag voldoet volgens de zorgbestuurder aan al die voorwaarden en daarom evalueert hij deze innovatie uitgebreid.

Heupairbag ideaal bij hoog valrisico

“Mensen met een hoog valrisico krijgen zo’n heupairbag aangemeten. Dat is succesvol gebleken want inmiddels is het aantal heupfacturen teruggebracht van 50 naar 7 per jaar. Natuurlijk is iedere factuur er één teveel, maar het is een zeer duidelijk resultaat waar allereerst onze cliënten van profiteren. Mensen zijn uiteraard maar wat blij als ze hun heup níet breken na een val. Ook onze medewerkers hebben er veel voordeel van want iemand die zijn heup breekt kost ongeveer 200 uur aan extra zorg. Er is nu dus 47 keer 200 uur aan tijd gespaard, tijd die weer op een andere manier in de zorg kan worden ingezet. De heupairbag spaart 22.000 euro aan medische kosten en 15.000 aan geriatrische kosten ofwel met de daling van de zorgkosten zit het bij deze innovatie ook wel goed.”

Sensoren monitoren bewegingsprofiel cliënt

De monitoring van patiënten met valrisico wordt bij tanteLouise nog steeds verder verbeterd. “In elk stuk nieuwe vloer dat we leggen plaatsen we sensoren die in contact staan met een device dat cliënten aan hun enkel dragen. Die sensoren voorspellen wanneer er een daadwerkelijk valrisico is zodat we mensen tijdig kunnen voorzien van een heupairbag.”



Met de opschaling van de innovatie gaat het tot slot ook goed. Hiermee werd zelfs de ‘Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst 2021’ gewonnen. De jury vond het bijzonder dat er niet alleen is gekeken naar interne opschaling, maar dat tanteLouise er ook in geslaagd is om het voortouw te nemen voor landelijke kennisdeling. Die manier van werken ofwel het neerzetten van duurzame innovaties met groot effect, wil Jan-Kees van Wijnen in de toekomst structureel doorzetten. Hij wijst daarbij onder meer naar veelbelovende innovaties bij tanteLouise op het gebied van slim incontinentiemateriaal en de inzet van slimme technologie bij administratieve handelingen zoals het dubbel controleren van medicatie.