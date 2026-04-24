i-Zorgreis Limburg: Samen werken aan digitale transformatie

Van 10 tot en met 12 juni 2026 vormt het Zuid-Limburgse Heuvelland het decor voor de i-Zorgreis Limburg, een exclusieve bijeenkomst voor zorgbestuurders die zich willen verdiepen in de volgende fase van digitale ontwikkeling in de zorg. Het initiatief van het ministerie van VWS richt zich op een actueel en urgent thema: de overgang van gegevensuitwisseling naar structurele databeschikbaarheid.

Waar de afgelopen jaren vooral in het teken stonden van het delen van informatie tussen systemen, verschuift de aandacht nu naar het duurzaam en veilig beschikbaar maken van data. Dat vraagt om strategische keuzes, samenwerking tussen organisaties en een duidelijke bestuurlijke visie. De i-Zorgreis speelt hierop in met een kleinschalig en interactief programma, waarin deelnemers worden uitgedaagd om deze ontwikkelingen te vertalen naar hun eigen praktijk. Het aantal plaatsen is beperkt, wat bijdraagt aan de intensiteit en kwaliteit van de gesprekken.

Ervaringen uitwisselen

Gedurende tweeënhalve dag komen bestuurders uit verschillende zorgsectoren bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarbij staat de Nationale visie en strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel centraal. Deze wordt tijdens het evenement concreet gemaakt, zodat deelnemers niet alleen inzicht krijgen in landelijke ontwikkelingen, maar ook handvatten ontvangen om binnen hun eigen organisatie stappen te zetten.

Het programma combineert inhoudelijke verdieping met ruimte voor reflectie en ontmoeting. Sprekers als Bianca Rouwenhorst, Tom Jessen, Patrick van Veen en Laura M’Rabet bieden uiteenlopende perspectieven op leiderschap, gedrag en de impact van digitalisering. Ook komen thema’s als kunstmatige intelligentie en ‘eenheid van taal’ aan bod in interactieve sessies, waarin deelnemers de vertaalslag maken naar hun eigen organisatie en praktijk.

Werksessies

Naast inspiratie biedt de i-Zorgreis nadrukkelijk praktische meerwaarde. In breakout-sessies werken deelnemers aan concrete stappen richting digitale transformatie, met speciale aandacht voor governance en regionale samenwerking. Volgens de organisatie is juist die combinatie van strategie en uitvoering essentieel om de beweging naar databeschikbaarheid te laten slagen.

De setting in Limburg draagt bij aan het karakter van het evenement. Door te kiezen voor een meerdaagse bijeenkomst met overnachting ontstaat ruimte voor verdieping en informele uitwisseling tussen bestuurders. Die ontmoetingen worden gezien als een belangrijke bouwsteen voor toekomstige samenwerking, zowel binnen als tussen regio’s.

De i-Zorgreis Limburg positioneert zich daarmee als meer dan een conferentie: het is een werkbijeenkomst waarin bestuurders gezamenlijk bouwen aan de digitale toekomst van de zorg. Voor wie verantwoordelijkheid draagt voor strategische keuzes binnen een zorgorganisatie, biedt het evenement een kans om niet alleen geïnformeerd te worden, maar ook actief richting te geven aan verandering.

Aanmelden is nog mogelijk maar wees er snel bij want het aantal plaatsen is zoals gezegd beperkt.