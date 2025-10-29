Op weg naar hybride farmacie met BeterDichtbij

Met digitale medicatiebegeleiding via BeterDichtbij heeft de poliklinische apotheek van Tergooi MC een grote stap gezet richting efficiëntere en duurzame zorg. Sinds de invoering in 2021 kunnen patiënten eenvoudig en veilig communiceren met hun apotheek, digitale voorlichtingsfolders ontvangen en op elk moment vragen stellen over hun medicatie. Dat leidt tot zestig procent minder telefoontjes, effectievere werkprocessen en meer rust en overzicht voor de patiënten en het apotheekteam.

“Met digitale zorg via BeterDichtbij ervaren wij als apotheekteam meer rust en ruimte. Zo kunnen wij onze patiënten beter begeleiden en dragen we samen bij aan duurzame zorg,” vertelt poliklinisch apotheker bij Tergooi MC, Felix Korving. BeterDichtbij is de landelijke digitale communicatiedienst van de Nederlandse zorg, in eigendom van de zorgsector zelf. Ruim 1,3 miljoen Nederlanders gebruiken BeterDichtbij voor eenvoudig en veilig contact met hun eigen zorgverleners. Voorheen waren patiënten afhankelijk van de openingstijden van de apotheek en telefonisch contact, wat leidde tot veel ad hoc-vragen en hoge werkdruk. Met BeterDichtbij sturen patiënten nu eenvoudig hun vragen via de app, ook in de avonduren of het weekend.

Digitale communicatie

De digitale communicatie is veilig, overzichtelijk en volledig gedocumenteerd. Voorlichtingsfolders (VI-folders) worden digitaal via BeterDichtbij verstuurd. Dankzij de koppeling met HiX worden patiënten automatisch aangemeld en ontvangt iedereen standaardberichten, bijvoorbeeld over medicijnuitgifte, een actueel medicatieoverzicht (AMO) of het aanvragen van herhaalmedicatie. Deze manier van werken zorgt voor minder telefoontjes, meer efficiëntie en duidelijkheid voor patiënten. Ook draagt het bij aan een duurzamere manier van werken, doordat folders niet meer geprint hoeven te worden.

Hybride farmacie

Omdat de apotheek van Tergooi MC één van de grootste migrainecentra van Nederland ondersteunt, wordt BeterDichtbij ook buiten de eigen regio ingezet. Patiënten in heel Nederland kunnen zo digitaal begeleid worden door het team in Hilversum. De inzet van digitale begeleiding past binnen een bredere landelijke ontwikkeling richting hybride farmacie. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis stimuleert apotheken om digitale ondersteuning te bieden bij medicatiegebruik, als aanvulling op het fysieke begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel.

Apotheken die gebruikmaken van goedgekeurde applicaties, zoals BeterDichtbij, en voldoen aan de overige voorwaarden van Zilveren Kruis, ontvangen een opslag op hun terhandstellingstarief. Hiermee wordt digitale begeleiding gestimuleerd als onderdeel van goede, toegankelijke en toekomstbestendige zorg.

Voorbeeldfunctie

De praktijkervaringen van Tergooi MC worden inmiddels gezien als een inspirerend voorbeeld binnen de farmacie. Andere apotheken tonen interesse in de aanpak, die aantoont dat digitalisering bijdraagt aan betere zorg en minder werkdruk. Ook voor de toekomst ziet de apotheek kansen. Er wordt gekeken naar de inzet van AI-toepassingen om repeterend werk te ondersteunen, en naar groepsberichten waarmee patiënten met vergelijkbare medicatie eenvoudig in één keer geïnformeerd kunnen worden.

Deze maand werd ook bekend dat de samenwerking tussen Apotheek.nl en BeterDichtbij een nieuwe impuls krijgt. Dankzij de uitgebreide integratie in de BeterDichtbij-app hebben inmiddels 1,3 miljoen gebruikers direct toegang tot betrouwbare medicijninformatie van Apotheek.nl, op het moment dat zij die informatie nodig hebben.