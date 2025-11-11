Hoe AI, sensoren en data-analyse de zorg transformeren

Lopen is iets wat we dagelijks doen zonder erbij stil te staan. Toch is elke stap een wonder van coördinatie tussen hersenen, zenuwen, spieren en gewrichten. Lange tijd werden loopbewegingen beoordeeld met stopwatches of videocamera’s. Maar dankzij de nieuwste technologieën, denk aan bewegingssensoren, draagbare wearables en kunstmatige intelligentie (AI), kunnen onderzoekers beweging nu tot in detail meten en analyseren.

Onderzoekers van het Human Performance and Nutrition Research Institute van de Oklahoma State University gebruiken deze data om de manier waarop we bewegen beter te begrijpen en te verbeteren, zo schrijven zij in The Conversation. De combinatie van biomechanica, datawetenschap en AI opent de deur naar een toekomst waarin beweging zelf een nieuwe gezondheidsindicator wordt, een soort “vitaal teken”, net als hartslag of bloeddruk. Maar ook op andere vlakken wordt de meerwaarde van slimme sensoren steeds duidelijker. Een voorbeeld zijn de slimme sensoren in een innovatieve robotische knieprothese die amputatiepatiënten helpen om natuurlijker te lopen.

Van ruwe data naar waardevolle inzichten

Een smartwatch of bewegingssensor verzamelt duizenden datapunten per seconde over onder andere staplengte, snelheid en rotatie van gewrichten. Deze ruwe signalen zijn op zichzelf moeilijk te interpreteren, maar met signaalverwerking kunnen onderzoekers ruis verwijderen en patronen zichtbaar maken. Vervolgens zet machine learning deze patronen om in concrete gezondheids- en prestatie-indicatoren.

Met slechts enkele stappen konden onderzoekers bijvoorbeeld al de fysieke conditie van proefpersonen inschatten, zonder intensieve testen of speciale apparatuur. Loopgegevens bleken bovendien inzicht te geven in langetermijngezondheid en zelfs levensverwachting. Het looptempo is namelijk een sterke voorspeller van vitaliteit en overlevingskans.

Van prestatie naar behandeling

AI-algoritmen doen meer dan alleen prestaties meten. Ze helpen bij revalidatie, valpreventie en vroegtijdige diagnose. Zo ontwikkelen onderzoekers modellen die subtiele veranderingen in looppatroon herkennen en zo een verhoogd risico op blessures of neurologische stoornissen kunnen signaleren.

Bij patiënten na een beroerte kunnen deze systemen het herstel van motorische controle volgen en onderscheid maken tussen verbetering en compensatiegedrag dat later tot nieuwe klachten kan leiden. Ook bij Parkinsonpatiënten kan AI helpen om de ernst van symptomen te monitoren en automatisch waarschuwingen te geven bij plotselinge loopstoornissen.

Daarnaast wordt de technologie toegepast in exoskeletten en slimme protheses, die dankzij AI exact weten wanneer ze extra ondersteuning moeten bieden. Zelfs in het leger helpen wearables om overbelasting en blessures vroegtijdig te detecteren.

Beweging als nieuwe gezondheidsmeter

De toekomst van gepersonaliseerde zorg ligt in continue, dynamische monitoring. Elke stap, sprong of beweging bevat waardevolle informatie over hoe het lichaam functioneert en herstelt. Dankzij AI, sensortechnologie en cloudanalyse kunnen zorgverleners straks real-time zien hoe iemand beweegt – en vroegtijdig ingrijpen bij risico’s.

Stel je voor: sportschoenen die blessures voorspellen, kleding die bij ouderen een val voorkomt, of een smartwatch die aan de hand van je looppatroon een beroerte detecteert. Door beweging te koppelen aan AI wordt motion tracking een nieuwe vorm van medische diagnostiek, een directe, gepersonaliseerde blik op je gezondheid.