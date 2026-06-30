Hoe ervaar jij tech in je werk?

Werk jij de zorg en heb je ervaring met technologie op de werkvloer? Dan hebben wij je hulp nodig. Met jouw inzichten ontwikkelen onderzoekers van het Lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg van de HAN University of Applied Sciences een vragenlijst die inzicht geeft in hoe een (nieuwe) technologie het werk van zorgmedewerkers beïnvloedt. Denk hierbij aan energie, mentale veerkracht en werkplezier.

Technologie is inmiddels niet meer weg te denken uit de zorgpraktijk. Van slimme infuuspompen tot planningssoftware met AI en digitale patiëntendossiers: steeds meer technologische innovaties ondersteunen het dagelijkse werk. De belofte is groot: meer tijd voor de patiënt, minder repetitief werk en uiteindelijk betere kwaliteit van zorg. Maar wat doet al die technologie eigenlijk met de mensen die ermee werken? Geeft het energie om ermee te werken, of kost het juist energie?

Waarom werkvitaliteit?

Technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verlichten van de toenemende druk op de zorg. Tegelijkertijd hangt het succes ervan niet alleen af van wat de technologie kan, maar ook wat deze doet met de mensen die ermee werken. Ervaren zij dit bijvoorbeeld als ondersteuning of juist als extra last? Inzicht in deze ervaringen helpt organisaties om technologie op een manier in te zetten die zorgmedewerkers daadwerkelijk ondersteunt.

Jouw ervaring telt

Om een praktische en bruikbare vragenlijst te ontwikkelen, hebben we de kennis nodig van mensen die dagelijks met zorgtechnologie werken: zorgmedewerkers. Daarom vragen we jou een online vragenlijst in te vullen die onderdeel is van een Delphistudie. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Met jou antwoorden help je mede bepalen welke aspecten belangrijk zijn om de relatie tussen technologie en werkvitaliteit goed te meten. Zo draag je direct bij aan een instrument dat zorgorganisaties kan helpen bij het maken van betere keuzes rondom de inzet van technologie.

Dus, werk jij in de zorg en heb je ervaring met technologie op de werkvloer, denk aan apparaten die werken op batterijen of met een stekker, AI-toepassingen of computerprogramma’s en apps? Dan is jouw deelname waardevol. De eerste vragenlijst is hier beschikbaar.

Meer informatie over het onderzoek? Neem contact op met de onderzoekers via susanna.lodewijk@han.nl.