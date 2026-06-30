Spaarne gasthuis levert pathologiegegevens aan via HL7 FHIR

Het Spaarne Gasthuis is volgens eigen zeggen de eerste afdeling pathologie in Nederland die pathologiegegevens via de HL7 FHIR-standaard aanlevert aan de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Daarmee ontvangt Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) voor het eerst incidentiemeldingen vanuit de pathologie via deze internationale standaard voor gegevensuitwisseling in de zorg. De FHIR-koppeling tussen Palga en de NKR is daarmee operationeel in gebruik genomen.

Volgens de betrokken organisaties markeert deze stap een belangrijke mijlpaal in de standaardisatie en toekomstbestendigheid van de uitwisseling van oncologische gegevens. De gegevens worden uitgewisseld via Mercurius, het nieuwe systeem van Palga voor de veilige uitwisseling van pathologiedata. HL7 FHIR werkt met gestandaardiseerde bouwstenen voor zorggegevens. Daardoor ontvangt IKNL pathologiegegevens, waaronder diagnosegegevens en relevante datums, voortaan op een eenduidige manier van alle leveranciers die de FHIR-standaard gebruiken.

Een keer definiëren

Binnen de Nederlandse Kankerregistratie hoeven deze gegevens nog maar één keer te worden gedefinieerd en beheerd, in plaats van afzonderlijk per leverancier. Voor datamanagers verandert er in de dagelijkse registratie niets. De Nederlandse Kankerregistratie ontvangt inhoudelijk dezelfde gegevens als voorheen. Het belangrijkste voordeel van de FHIR-standaard ligt in het eenvoudiger beheer van de gegevensuitwisseling. Volgens IKNL draagt die standaardisatie bij aan een betrouwbare en toekomstbestendige inrichting van de kankerregistratie.

De basisfunctionaliteit voor gegevensuitwisseling tussen afdelingen pathologie via Mercurius was al eerder beschikbaar. De komende periode worden ook koppelingen gerealiseerd met andere organisaties, waaronder DICA en bevolkingsonderzoeken naar darmkanker en baarmoederhalskanker. Met die stapsgewijze uitbreiding willen de betrokken organisaties de samenhang en herbruikbaarheid van oncologische gegevens binnen de zorgketen verder verbeteren.

Actuele beveiligingsstandaarden

De FHIR-standaard sluit aan op moderne beveiligingsstandaarden en de actuele eisen op het gebied van privacy en de AVG. In combinatie met Mercurius, waarin pathologiegegevens zo veel mogelijk bij de bron blijven en alleen na een geldig verzoek worden gedeeld, moet de nieuwe koppeling zorgen voor een veilige en privacyvriendelijke uitwisseling van oncologische gegevens.

Met de ingebruikname van de koppeling is volgens de betrokken organisaties een belangrijke stap gezet in de aanlevering van pathologiegegevens aan de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Daarnaast versterkt de koppeling de samenwerking tussen IKNL en Palga en legt zij een technische basis voor verdere gegevensuitwisseling met andere partijen binnen de oncologische zorg.

HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) is een internationale standaard voor de veilige en gestandaardiseerde uitwisseling van zorggegevens. In Nederland zijn hiervoor landelijke afspraken gemaakt over de betekenis en het formaat van gegevens. Dat vermindert de afhankelijkheid van leveranciers en ondersteunt toekomstbestendige, datagedreven zorg. Het ministerie van VWS heeft FHIR aangewezen als de standaard voor gegevensuitwisseling in de Nederlandse zorg.

Beheersbaar en schaalbaar

Mercurius is Palga’s nieuwe systeem voor veilige uitwisseling van pathologiegegevens. De infrastructuur ondersteunt zowel uitwisseling tussen afdelingen pathologie als koppelingen met landelijke registraties. Enkele jaren geleden schreven we zowel online als in het magazine over PALGA naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan en de ontwikkelingen die het had meegemaakt.

IKNL beheert de Nederlandse Kankerregistratie en gebruikt betrouwbare, actuele gegevens om onderzoek, beleid en de verbetering van de oncologische en palliatieve zorg te ondersteunen. Standaarden als HL7 FHIR zorgen ervoor dat de registratie ook in de toekomst veilig, beheersbaar en schaalbaar blijft.