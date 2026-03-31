Hoogleraar Wouter van Elmpt wil AI sneller naar de patiënt brengen

Op 27 maart 2026 aanvaardde Wouter van Elmpt zijn leerstoel ‘implementatie van artificiële intelligentie in de gezondheidszorg’ aan Tilburg University. De bijzondere leerstoel is verbonden aan Maastro, waar Van Elmpt al ruim twee decennia werkzaam is. Zijn focus: AI niet alleen ontwikkelen, maar vooral sneller en verantwoord in de praktijk brengen.

Van Elmpt begon zijn loopbaan als technisch natuurkundige en koos bewust voor de zorgsector in plaats van de hightechindustrie. Bij Maastro werkte hij eerder aan kwaliteitscontrole van bestralingstechnologie, later verschoof zijn aandacht naar beeldvorming en tumoranalyse.

Die onderzoeksfase leverde waardevolle inzichten op, maar bracht ook een belangrijk knelpunt aan het licht: de lange tijd tussen innovatie en toepassing in de kliniek. “We waren heel ver voor de troepen uit en er gebeurde niks met de patiëntenzorg zelf,” stelt Van Elmpt. Dit leidde tot een koerswijziging richting implementatie.

AI als hulpmiddel, niet als doel

In 2018 behoorde Van Elmpt tot de eersten die deep learning toepasten voor het automatisch herkennen van gezond weefsel op scans. Deze technologie is inmiddels onderdeel van de dagelijkse praktijk.

Volgens hem ligt de sleutel niet in de technologie zelf, maar in de samenwerking tussen mens en AI. Zijn aanpak richt zich op drie stappen: selectie, implementatie en evaluatie. Daarbij is ook ruimte voor mislukkingen. “We implementeren en soms vergissen we ons, dat is ook waardevol. Want van wat niet werkt kun je net zoveel leren.”

Kritisch op hype, focus op impact

Van Elmpt waarschuwt voor onrealistische verwachtingen rondom AI. De zorgsector wordt geconfronteerd met een groeiend aanbod aan toepassingen, terwijl capaciteit en middelen beperkt zijn. Selectie en prioritering zijn daarom essentieel.

Tegelijk ziet hij duidelijke kansen. AI kan routinetaken overnemen en zorgprofessionals ontlasten, waardoor meer tijd ontstaat voor complexe zorg en persoonlijk contact. “Als AI 70 tot 80 procent van de routineuze handelingen veiliger en efficiënter kan afhandelen, houd je ruimte over voor die 20 tot 30 procent waar jij als professional echt het verschil maakt.”

Zijn leerstoel aan Tilburg University biedt volgens Van Elmpt kansen om inzichten uit andere sectoren te benutten, zoals finance en logistiek. Daar is al langer ervaring met digitalisering, data en regelgeving.

‘Niet dromen, maar doen’

De kern van zijn boodschap is pragmatisch. “Laat je enthousiast maken door AI. Maar dan niet gaan dromen, gewoon doen.” Met zijn leerstoel wil Van Elmpt bijdragen aan een zorgpraktijk waarin innovaties sneller, maar ook verantwoord, hun weg naar de patiënt vinden.