WZA zet AI na testfase structureel in: ‘meer tijd en werkplezier’

Na een proefperiode heeft het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) besloten een digitale AI-assistent van OurMind structureel in te zetten bij het beantwoorden van patiëntvragen. De technologie, die eerder voorzichtig werd getest, is nu onderdeel van de dagelijkse praktijk. Medisch assistenten besparen er tot twee uur per dag mee, terwijl de kwaliteit van communicatie behouden blijft. Het ziekenhuis ziet de inzet van AI als een belangrijke stap richting toekomstbestendige zorg.

“Gewoon doen,” luidde het uitgangspunt bij de introductie van de digitale assistent, zegt medisch assistent bij de afdeling cardiologie van het WZA, Sascha Prins. Ze is een eigen digitale cardiologie-assistent gaan testen voor het beantwoorden van niet-medische vragen via BeterDichtbij om grip te houden op de kwaliteit van antwoorden en vertrouwen op te bouwen. Die aanpak bleek succesvol want de assistent levert volgens haar consistente en empathische reacties, die medewerkers waar nodig nog controleren en aanpassen.

AI-verslaglegging

Het ziekenhuis gebruikte al langer het digitale communicatieplatform BeterDichtbij, waardoor het aantal telefoontjes afnam en online contact, onder andere via beeldbellen, toenam. De groeiende stroom patiëntvragen maakte de behoefte aan efficiëntere ondersteuning groter. Vanuit eerdere positieve ervaringen met AI voor verslaglegging werd daarom een digitale assistent ontwikkeld voor het beantwoorden van niet-medische vragen.

De AI-assistent waarmee wordt gewerkt, is door het WZA samen met OurMind ingericht, op basis van alle teksten op de eigen ziekenhuiswebsite en -folders, zodat antwoorden aansluiten bij de eigen tone of voice. Na een korte testperiode met verschillende varianten werd de technologie snel opgeschaald. Inmiddels wordt ongeveer de helft van de vragen deels door de AI afgehandeld, wat leidt tot een dagelijkse tijdsbesparing van ongeveer twee uur per medewerker.

Medewerkers blijven betrokken

Voor medische vragen blijft menselijke tussenkomst noodzakelijk en deze vragen worden doorgestuurd naar specialisten. Het ziekenhuis hanteert nadrukkelijk het principe dat AI ondersteunend is en dat medewerkers altijd betrokken blijven bij de uiteindelijke communicatie.

Binnen de afdeling cardiologie maakt de AI-inzet deel uit van bredere digitaliseringsplannen. Samen met huisartsen en zorgverzekeraar wordt gewerkt aan vernieuwing van zorgprocessen, waarbij technologie moet bijdragen aan efficiënter werken en meer ruimte voor complexe patiëntenzorg. Volgens betrokken zorgprofessionals zorgt de inzet van AI niet alleen voor tijdswinst, maar ook voor meer werkplezier. Doordat routinematige taken deels worden overgenomen, ontstaat ruimte voor andere werkzaamheden en persoonlijk contact met patiënten.

Na de succesvolle implementatie wil het ziekenhuis het gebruik van de digitale assistent verder uitbreiden naar andere afdelingen. Ook wordt gewerkt aan een nauwere integratie met bestaande systemen en wordt gekeken naar nieuwe toepassingen, zoals ondersteuning bij triage en voorbereiding op consulten.