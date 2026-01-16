Hulp en informatie via app bij geplande heup- of knieoperatie

Patiënten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen die een geplande knie- of heupoperatie moeten ondergaan, krijgen vanaf begin januari 2026 informatie aangeboden via een app. Het gaat om een proef binnen het transformatieprogramma Herstelgerichte zorg. Het ziekenhuis onderzoekt of patiënten met behulp van deze app beter geïnformeerd kunnen worden dan met de gebruikelijke informatievoorziening. In de app wordt naast de bestaande informatie ook extra aandacht besteed aan een gezonde leefstijl.

Daarnaast maakt het ziekenhuis gebruik van aanvullende pushberichten om patiënten te informeren. Sinds november 2025 werken ze in het WZA voor patiënten die een geplande knie- of heupoperatie moeten ondergaan met het ERAS-programma. ERAS staat voor 'enhanced recovery after surgery' en betekent letterlijk: verbeterd en versneld herstel na een operatie.

Pushberichten

Iedereen die betrokken is bij een heup- of knieoperatie draagt hieraan bij: van de fysiotherapeut tot de anesthesioloog en van de verpleegkundige tot de chirurg en de diëtist. Een van de aanbevelingen van ERAS is het actief informeren over een gezonde leefstijl ter voorbereiding op de operatie. Daarbij is het van belang dat patiënten zelf actief bijdragen aan hun herstel, zodat zij zich zo snel mogelijk beter voelen en weer naar huis kunnen. Het ontvangen van de juiste informatie op het juiste moment ondersteunt de patiënten bij dit proces. De app speelt hierbij met pushberichten een rol.

De pushberichten dienen als extra reminder voor de patiënt en geven aan wat op dat moment belangrijk is om te doen. Zo kan een bericht wijzen op het vooraf regelen en oefenen met krukken of een rollator, of op het tijdig maken van een afspraak met een fysiotherapeut in de buurt voor het revalidatietraject. Ook na de operatie ontvangt de patiënt pushberichten, bijvoorbeeld als herinnering om de oefeningen te doen.

Evaluatie

Na tien tot twaalf weken wordt de proef geëvalueerd. Daarbij wordt gekeken naar de ervaringen van zowel patiënten als zorgverleners, evenals naar het gebruik van de app en mogelijke effecten op de ligduur. Bij een positieve uitkomst wil het ziekenhuis de app breder gaan inzetten. Er is bewust gekozen voor de Thuismeten-app van Luscii, omdat deze binnen het Wilhelmina Ziekenhuis Assen al bekend is en goed aansluit bij de bestaande werkwijze.

De afgelopen jaren zijn op meerdere plekken succesvolle pilots uitgevoerd met thuisbegeleiding na een heup- of knieoperatie. Een daarvan is het Amphia Ziekenhuis, waar patiënten sinds januari 2021 grotendeels thuis revalideren met het digitale programma moveUP. Daarbij worde ze op afstand begeleid door fysiotherapeuten.

Onvoldoende benut

De ontwikkelingen in de gewricht vervangende chirurgie, zoals heup- en knieprotheses, zijn de laatste jaren toegenomen waardoor operaties veiliger zijn en patiënten sneller herstellen. Desondanks wordt de meerwaarde van digitale monitoring na een gewrichtsvervanging momenteel nog onvoldoende benut volgens onderzoekers van de University of Rhode Island, zo schreven we in oktober 2025.

Daar doen professor Ryan Chapman, specialist in bewegingsanalyse en revalidatietechnologie, en professor Janie Astephen Wilson van Dalhousie University in Canada onderzoek naar de inzet van slimme sensoren, wearables en kunstmatige intelligentie ter ondersteuning van het herstel na operaties. Hun onderzoek laat zien dat digitale monitoring niet alleen de postoperatieve zorg verbetert, maar ook kansen creëert voor meer gepersonaliseerde revalidatie. De resultaten zijn vastgelegd in een peer-reviewed publicatie in het Journal of Orthopaedic Research.