Vijf Nederlandse ziekenhuizen in wereldwijde Top 100

Met de publicatie van de World’s Best Hospitals 2026 presenteren Newsweek en Statista voor het achtste jaar op rij een internationale ranglijst van toonaangevende ziekenhuizen. De ranking beoogt patiënten, zorgprofessionals en beleidsmakers inzicht te geven in prestaties van ziekenhuizen wereldwijd. Nederland is in de Top 100 vertegenwoordigd door vijf ziekenhuizen met het Erasmus MC op nr. 31 als best beoordeelde van ons land.

De keuze voor een ziekenhuis wordt zelden onder ideale omstandigheden gemaakt. Vaak speelt die beslissing zich af in een periode van onzekerheid, bij complexe diagnoses of ingrijpende behandelingen. Betrouwbare en vergelijkbare informatie over kwaliteit van zorg is dan essentieel.

32 landen, meer dan 2.500 ziekenhuizen

Volgens Statista nadert het wereldwijde aantal ziekenhuizen dit jaar de 216.000. Voor de editie van 2026 werden ruim 2.500 ziekenhuizen beoordeeld in 32 landen, waaronder Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Singapore. Nieuw dit jaar zijn onder meer de Filipijnen en Turkije.

De selectie van landen is gebaseerd op criteria zoals bevolkingsomvang, levensverwachting, welvaartsniveau, ziekenhuisdichtheid en beschikbaarheid van betrouwbare data.

Methodologie: meer nadruk op kwaliteitsdata

De beoordeling is gebaseerd op vier databronnen: aanbevelingen van medische experts (artsen, bestuurders en zorgprofessionals), ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren, bestaande patiënttevredenheidsdata en de Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) Implementation Survey van Statista. PROMs zijn gestandaardiseerde vragenlijsten waarin patiënten hun eigen ervaren gezondheid en kwaliteit van leven beoordelen.

In de editie van 2026 is het gewicht van objectieve kwaliteitsindicatoren verhoogd en zijn aanvullende accreditatie-, veiligheids- en patiëntervaringsdata geïntegreerd. Ook de rol van PROMs is verder versterkt in de methodiek.

Van de beoordeelde instellingen kregen 250 ziekenhuizen een speciale erkenning. De Nederlandse top vijf bestaat uit:

Erasmus MC (31 wereldwijd) Amsterdam UMC (36) UMC Utrecht (48) Radboudumc (59) Leids Universitair Medisch Centrum (82)

De andere Nederlandse ziekenhuizen die in de lijst opgenomen zijn, staan respectievelijk op plek 114 (Maastricht UMC+), 124 Universitair Medisch Centrum Groningen en op 141 St. Antonius Ziekenhuis. In de Top 100 staan ook twee Belgische ziekenhuizen. De UZ Leuven op 37 en UZ Gent op 95. Andere Belgische ziekenhuizen met een vermelding in de Top 250 zijn het AZ Maria Middelares op 159 en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen op 169.

De internationale top 10 ziet er als volgt uit:

Mayo Clinic (VS) Toronto General Hospital (Canada) Cleveland Clinic (VS) Karolinska Universitetssjukhuset (Zweden) Massachusetts General Hospital (VS) The Johns Hopkins Hospital (VS) Sheba Medical Center (Israel) Charité - Universitätsmedizin Berlin (Duitsland) Universitätsspital Zürich (Zwitserland) Singapore General Hospital (SGH) (Singapore)

Vier databronnen

De beoordeling van de ziekenhuizen en de samenstelling van de lijst zijn gebaseerd op vier databronnen.

Kwaliteitsindicatoren van ziekenhuizen

Voor de meeste landen zijn publieke kwaliteitsdata verzameld. Deze verschillen per land en omvatten onder meer uitkomsten van specifieke behandelingen, hygiënemaatregelen en de verhouding tussen patiënten en artsen of verpleegkundigen.

Aanbevelingen van medische experts

Tienduizenden artsen, ziekenhuisbestuurders en andere zorgprofessionals in 32 landen namen deel aan een online survey van Newsweek en Statista. Zij konden ziekenhuizen in eigen land en daarbuiten aanbevelen, maar niet hun eigen werkgever.

Patiëntervaringen

Publiek beschikbare resultaten van patiënttevredenheidsonderzoeken zijn meegenomen. Deze enquêtes, vaak uitgevoerd door zorgverzekeraars na ziekenhuisopname, meten onder meer algemene tevredenheid, aanbevelingsbereidheid en waardering voor de medische zorg.

PROMs-implementatie

In najaar en winter 2025 is onderzocht in hoeverre ziekenhuizen Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) hebben geïmplementeerd en gebruiken.

Data als kompas

In een zorglandschap dat steeds internationaler en digitaler wordt, benadrukken de initiatiefnemers het belang van transparante en vergelijkbare data. Rankings zoals deze bieden geen volledig beeld van individuele zorgtrajecten, maar kunnen wel dienen als richtinggevend instrument voor patiënten en zorgorganisaties die kwaliteit willen benchmarken en verbeteren.