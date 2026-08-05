Hybride leerafdeling Zuyderland levert eerste cum laude geslaagde af

De eerste student van de hybride leerafdeling Queen heeft zijn diploma Verzorgende IG cum laude behaald. Nog geen jaar na de start van de leerafdeling markeert dat een eerste mijlpaal voor de samenwerking tussen Zuyderland Care en Gilde Opleidingen. Volgens de betrokken organisaties laat het resultaat zien hoe de combinatie van leren en werken in de praktijk kan bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstig zorgtalent.

De hybride leerafdeling Queen ging in het najaar van 2025 van start binnen zorgcentrum De Baenje. Op de leerafdeling werken Zuyderland Care en Gilde Opleidingen samen om onderwijs en praktijk op één locatie samen te brengen. Studenten leren er op de werkvloer, waar zij tegelijkertijd zorg verlenen. Tijdens de opleiding ontvangen studenten begeleiding die aansluit bij hun persoonlijke ontwikkeling en leerdoelen. Daarmee worden leren en werken in de dagelijkse zorgpraktijk met elkaar gecombineerd.

Onderwijs intern

Een belangrijk uitgangspunt van de hybride leerafdeling is dat het onderwijs binnen het zorgcentrum plaatsvindt. Door lessen te combineren met praktijkervaring kunnen collega's de opgedane kennis direct toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Volgens Zuyderland Care en Gilde Opleidingen sluit de theorie daardoor beter aan op de praktijk. De opleiding is daarnaast ingericht met ruimte voor maatwerk. Collega's volgen een persoonlijke leerroute en ontwikkelen zich in hun eigen tempo, afhankelijk van hun ervaring en leerbehoeften. Daarbij worden zij begeleid door praktijkbegeleiders en docenten.



Het behalen van het eerste diploma geldt voor de betrokken organisaties als een eerste bevestiging van deze manier van opleiden. De eerste afgestudeerde van de leerafdeling heeft inmiddels zijn diploma Verzorgende IG cum laude behaald en vervolgt zijn loopbaan binnen Zuyderland met de opleiding tot verpleegkundige.



Volgens Zuyderland Care en Gilde Opleidingen benadrukt deze mijlpaal de meerwaarde van een leeromgeving waarin onderwijs, praktijk en persoonlijke ontwikkeling nauw met elkaar zijn verbonden.

Toekomstbestendige opleiding

Met de hybride leerafdeling Queen willen Zuyderland Care en Gilde Opleidingen bijdragen aan het opleiden van toekomstige zorgprofessionals. Volgens de organisaties moet de leerafdeling helpen bij het aantrekken, opleiden en behouden van zorgpersoneel en daarmee inspelen op de uitdagingen op de arbeidsmarkt in de zorg.



De organisaties zien het behalen van het eerste diploma als een bevestiging van deze aanpak. Volgens hen laat de eerste afgestudeerde zien dat de combinatie van leren en werken in de praktijk kansen biedt voor collega's in opleiding en kan bijdragen aan een toekomstbestendige zorg.

Andere hybride leeromgevingen

Vijf jaar geleden schreven we ook over een hybride leeromgeving van Fontys en het Catharina Ziekenhuis. Destijds startte een groep van zes paramedische Fontys-studenten met een intensieve praktijkopleiding binnen de nieuwe Professionele Werkplaats op de afdeling Radiotherapie. In deze hybride leeromgeving werkten studenten samen met zorgprofessionals, docenten en patiënten aan praktijkgericht leren en onderzoek.