Erasmus MC: digitale vaardigheden versterken met maatwerk

Digitale toepassingen kunnen het werk in een ziekenhuis ondersteunen en de administratieve last verlagen, mits medewerkers voldoende vaardigheden én vertrouwen hebben om ermee te werken. Het Erasmus MC ontwikkelde daarom DigiPLUS: een vraaggerichte en modulaire aanpak die per afdeling wordt afgestemd op de praktijk.

In een organisatie met 17.000 medewerkers is één uniforme scholing niet effectief. Een onderzoeker gebruikt immers andere digitale middelen dan een facilitair medewerker, terwijl ook de behoeften van verpleegkundigen per afdeling sterk kunnen verschillen. Programmanager Conny Nieuwenhuizen benadrukte dan ook in ICT&health 2, 2026: “Per afdeling bekijken we welke digivaardigheden medewerkers gaan ontwikkelen.”



De methode bestaat uit zeven bouwstenen/stappen, die toegesneden kunnen worden op de behoeften van een afdeling: context in kaart; training digitaal leiderschap; nulmeting (wie hoort bij welk digitype?); focus op urgentie; aanbod per digitype; evalueren; borgen.



Een afdeling die ondersteuning nodig heeft, kan zich vrijwillig aanmelden. Eerst bespreekt het projectteam met de leidinggevende de huidige situatie, toekomstige ontwikkelingen en concrete leerdoelen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om slimmer samenwerken via Teams, plannen in HiX of het gebruiken van Copilot voor verslaglegging.



Vervolgens krijgt de manager training in digitaal leiderschap. Daarbij staat centraal hoe medewerkers worden meegenomen in veranderingen, hoe digitale inclusie wordt bevorderd en hoe weerstand bespreekbaar kan worden gemaakt. Ook vullen medewerkers een nulmeting in. Daarmee ontstaat inzicht in hun vaardigheden en in verschillende typen gebruikers, van aarzelende gebruikers tot digitale enthousiastelingen.

Leren op niveau

Op basis van de uitkomsten krijgen medewerkers scholing die past bij hun eigen niveau. Het Erasmus MC ontwikkelde daarvoor niet uitsluitend nieuw aanbod, maar bundelde bestaande e-learnings, workshops en trainingen binnen DigiPLUS. Digicoaches ondersteunen collega’s bovendien op de werkplek.



Een bewustwordingsbijeenkomst helpt teams om niet alleen de noodzaak van digitale veranderingen te begrijpen, maar ook twijfels en frustraties te bespreken. Zo groeit het draagvlak voor nieuwe werkwijzen. De laatste stappen bestaan uit evaluatie en borging, waarbij leidinggevenden vervolgplannen maken en digicoaches helpen om nieuwe vaardigheden blijvend toe te passen.

Noodzakelijke voorwaarde

De grootste uitdaging is vooralsnog het vrijmaken van tijd. Toch ziet het Erasmus MC digitale vaardigheid als een voorwaarde om medewerkers hun werk nu en in de toekomst goed en met plezier te laten uitvoeren, zo benadrukt Nieuwenhuizen.

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health 2, 2026 en in ons online magazine.