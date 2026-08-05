Mayo Clinic en Einstein breiden samenwerking rond AI en data

Mayo Clinic en het Braziliaanse Einstein Hospital Israelita hebben hun samenwerking binnen Mayo Clinic Platform_Connect uitgebreid. De-geïdentificeerde klinische gegevens van Einstein zijn vanaf nu beschikbaar via het internationale gezondheidsdatanetwerk van Mayo Clinic. Daarmee krijgen onderzoekers en ontwikkelaars toegang tot een bredere en geografisch gevarieerdere dataset voor de ontwikkeling en validatie van AI-toepassingen in de zorg. Mayo Clinic is al vele jaren als een van de meest vooraanstaande ziekenhuizen wereldwijd.

De samenwerking bouwt voort op een langer bestaand partnerschap tussen beide organisaties. Einstein nam eerder deel aan het Early Adopter Program van Mayo Clinic Platform om zijn technische infrastructuur voor veilige cloudgebaseerde gegevensuitwisseling voor te bereiden. De Braziliaanse zorgorganisatie kan nu deelnemen aan multicenteronderzoek, AI-algoritmen valideren en nieuwe toepassingen ontwikkelen binnen een beveiligde omgeving, waarbij de data onder beheer van de eigen organisatie blijven.



Volgens John Halamka, president van Mayo Clinic Platform, draagt de uitbreiding bij aan een internationaal ecosysteem waarin zorgorganisaties gezamenlijk AI-oplossingen kunnen ontwikkelen. "Door een wereldwijd netwerk voor gezondheidsgegevens op te bouwen, kunnen we de ontdekking, ontwikkeling en implementatie van betrouwbare AI-oplossingen versnellen om de zorg voor patiënten overal ter wereld te verbeteren."

Grotere diversiteit

Mayo Clinic Platform_Connect omvat inmiddels acht zorgorganisaties uit zeven landen op drie continenten. Naast Mayo Clinic en Einstein maken onder meer University Health Network (Canada), Sheba Medical Center (Israël), Mercy (VS), Aga Khan University (Kenia) en Seoul National University Hospital (Zuid-Korea) deel uit van het netwerk.



Door klinische gegevens uit verschillende regio's samen te brengen, ontstaat volgens Mayo Clinic een bredere vertegenwoordiging van patiëntpopulaties, genetische achtergronden en leefstijlen. Dat moet bijdragen aan AI-modellen die beter presteren in uiteenlopende zorgomgevingen.

Internationale samenwerking vereenvoudigen

Tijdens een interview met ICT&health voorafgaand aan de ICT&health World Conference 2024 schetste Halamka de achterliggende gedachte achter het platform. Volgens hem werd Mayo Clinic Platform ontwikkeld om de internationale samenwerking tussen zorginstellingen, overheden en bedrijven te vereenvoudigen, dit ondanks de complexe en vaak per land uiteenlopende eisen rond privacy, beveiliging en compliance.



Door medische data veilig en geanonimiseerd in de cloud beschikbaar te maken, kunnen zorgorganisaties gezamenlijk AI-modellen ontwikkelen die niet aan één instelling of land zijn gebonden, aldus Halamka. Destijds sprak hij de ambitie uit om het platform uit te breiden tot meer dan 100 miljoen patiëntendossiers, zodat innovaties kunnen worden ontwikkeld op basis van een wereldwijd representatieve dataset.



Die modellen moeten uiteindelijk worden geïntegreerd in de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals. Halamka benadrukte daarbij dat AI niet bedoeld is om artsen te vervangen, maar om hen te ondersteunen. Door analyses en rekenwerk over te nemen, ontstaat volgens hem meer tijd voor direct patiëntcontact. De uitbreiding van de samenwerking met Einstein past binnen die strategie om internationale data-uitwisseling te benutten voor de ontwikkeling van breed toepasbare AI-oplossingen in de gezondheidszorg.