Nieuw AI-echografiesysteem moet druk op zorg verminderen

Philips brengt het nieuwe echografiesysteem Alturion op de markt. Het systeem dient zorgprofessionals te ondersteunen bij efficiëntere workflows en consistente diagnostische uitkomsten. Het combineert volgens de leverancier kunstmatige intelligentie met geavanceerde beeldvorming en is ontwikkeld voor zorgomgevingen waar veel patiënten worden onderzocht. Alturion is beschikbaar in de VS en Europa na het verkrijgen van respectievelijk een Amerikaanse FDA 510(k)-goedkeuring en een CE-markering.

De introductie volgt op een periode waarin zorgorganisaties te maken hebben met een toenemende zorgvraag en complexere werkprocessen. Vooral echografieafdelingen staan onder druk om meer onderzoeken uit te voeren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of betrouwbaarheid van de diagnostiek.



Met Alturion breidt Philips zijn portfolio voor echografie uit. Het systeem combineert geavanceerde beeldvorming, AI-gestuurde workflows en een verbonden digitaal ecosysteem. Volgens Philips helpt AI bij het standaardiseren van werkprocessen en ondersteunt het systeem zorginstellingen waar een hoge patiëntdoorstroming en efficiënt gebruik van capaciteit belangrijk zijn.



"Bij Philips streven we ernaar technologie te ontwikkelen die aansluit op de realiteit van de moderne gezondheidszorg en zorgteams helpt om effectiever te werken in steeds veeleisender klinische omgevingen. Alturion is met dat doel ontwikkeld en helpt zorgprofessionals hoogwaardige zorg te leveren met meer efficiëntie en vertrouwen”, zegt Jie Xue, Chief Business Leader Precision Diagnosis bij Philips.

AI-ondersteunde workflows

Volgens Philips biedt Alturion snelle gegevensverwerking en beeldvorming voor uiteenlopende patiëntgroepen en onderzoekstoepassingen. Het compacte systeem met een 24-inchmonitor is eenvoudig te verplaatsen tussen afdelingen en de patiënt. Daarnaast moeten AI-ondersteunde workflows het aantal handmatige handelingen en de duur van onderzoeken terugdringen.



Het systeem is uitgerust met Elevate Plus, dat AI inzet voor onder meer metingen bij abdominale echografie. De software ondersteunt de beeldacquisitie, automatiseert metingen en moet de reproduceerbaarheid van onderzoeken verbeteren.



Alturion maakt deel uit van het verbonden echografie-ecosysteem van Philips en gebruikt dezelfde gebruikersinterface en uitwisselbare transducers als de EPIQ Elite- en Affiniti-systemen. Daardoor kunnen zorgorganisaties apparatuur op meerdere systemen inzetten, de inwerktijd van medewerkers verkorten en workflows tussen afdelingen beter op elkaar afstemmen. Daarnaast is het platform voorbereid op toekomstige software-upgrades en compatibel met Collaboration Live, waarmee zorgprofessionals op afstand kunnen samenwerken voor consultatie, ondersteuning en training.

Wettelijke goedkeuring

Onlangs schreven we al dat Philips in de VS wettelijke goedkeuring kreeg voor Elevate Plus, een uitbreiding van het echografieplatform met AI-gestuurde automatisering en geavanceerde beeldvorming. De technologie is beschikbaar voor de EPIQ Elite- en Affiniti-systemen en moet zorgverleners helpen sneller consistente echobeelden van hoge kwaliteit te verkrijgen. Volgens Philips kan dit bijdragen aan meer gestandaardiseerde onderzoeken en het aantal herhaalde scans verminderen.