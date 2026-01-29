ICT&health Awards 2026: And the winners are…

Aan het eind van de plenaire ochtendsessie op de derde dag van de ICT&health World Conference was het tijd voor de uitreiking van de begeerde ICT&health Awards. In totaal 23 genomineerden in vijf categorieën zaten al enkele weken in spanning of zij als een van de vijf winnaars het podium mochten betreden om het bronzen beeld, ontworpen door de Zuid-Limburgse kunstenaar Marion Backus, in ontvangst te nemen. De uitreiking werd gedaan door de kersverse voorzitter van de redactieraad, en vakjury, van ICT&health, Conny Helder, geassisteerd door haar voorganger, Diederik Gommers.

Zorgtransformatie met impact

In de eerste categorie, ‘Zorgtransformatie met impact’ ging de ICT&health Award naar Stichting Kompaz’. Bij de beoordeling in de categorie ‘Zorgtransformatie met impact’ hebben we als jury gekeken naar organisaties of samenwerkingen die de zorg aantoonbaar anders inrichten: integraal, domeinoverstijgend en met meetbare effecten op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Maatschappelijke impact, schaalbaarheid en bewezen resultaten waren daarbij doorslaggevend.

Wat ons van Stichting KOMPAZ bijzonder aanspreekt, is dat hier niet wordt gezocht naar nóg een zorgprofessional, maar dat mantelzorgers daadwerkelijk worden toegerust om te mantelzorgen. Met scholing en digitale ondersteuning krijgen mensen meer eigen regie, komt er zorg- en personeelscapaciteit vrij en wordt de zorg écht verlicht. Begonnen in Zuid-Limburg en nu klaar om landelijk op te schalen. KOMPAZ laat zien hoe vernieuwend denken, goede implementatie - óók voor digitaal minder vaardige mensen - en echte impact gaan samenkomen. Een voorbeeld dat navolging verdient.

Slimme technologie in de praktijk

Deze ICT&health Award was een prooi voor Zuyderland Medisch Centrum. Succesvolle thuismonitoring van 11.000 patiënten van het Zuyderland Medisch Centrum is een goed voorbeeld van bestaande technologie die zorgvuldig is ingebed in de werkprocessen die grote impact kunnen hebben. Het Zuyderland maakt digitale zorg concreet en schaalbaar door ruim 11.000 patiënten inmiddels thuis te begeleiden: met bewezen technologie, ingebed in tientallen zorgpaden.

Structurele zorg die patiënten meer regie geeft en zorgprofessionals tijd teruggeeft voor persoonlijke aandacht. Door het werkproces zo te veranderen is het Zuyderland Medisch Centrum in staat warme en persoonlijke zorg overeind te houden. De jury is van mening dat het cruciaal is dat we ook voldoende focus hierop hebben, en beter gebruik maken van wat er al is aan slimme technologie.

Data en digitale infrastructuur

De ICT&health Award in de categorie ‘Data en digitale infrastructuur’gaat naar Programma ‘Met spoed beschikbaar’.Goede spoedzorg start bij betrouwbare en snelle data. Wij als jury zijn zeer enthousiast over deze innovatie.

We vinden het een initiatief dat uitblinkt in governance en veiligheid.Het levert een waardevolle bijdrage aan landelijke datastrategieën.De ambulancesector vormt een essentiële schakel in de spoedzorg en werkt al jaren aan vernieuwing. Spoedzorg en coördinatie beginnen al bij het plannen van de inzet van een ambulance. Het is zowel logisch als vernieuwend om de digitale gegevensuitwisseling juist daar te laten starten. Ambulancezorg als volwaardige partner in het zorgproces. Dit sluit aan bij de landelijke strategie voor spoedeisende hulp en bij de ontwikkeling van het ziekenhuislandschap.

Zo’n manier van denken verdient navolging. Door standaardisatie en regionale samenwerking, zoals in Rijnmond, krijgen zorgverleners op cruciale momenten tijdige, betrouwbare informatie. Dit verhoogt de veiligheid, ondersteunt besluitvorming en kan letterlijk levens redden. De jury vindt het een inspirerend voorbeeld van hoe digitale infrastructuur de basis legt voor een betere, samenhangende spoedzorg.

Patiënt en burger als partner

De zorg van morgen maken we niet óver mensen, maar mét mensen. De categorie ‘Patiënt en burger als partner’ laat zien hoe patiënten en burgers een actieve rol krijgen in hun eigen gezondheid en zorgproces. Niet als gebruiker aan de zijlijn, maar als volwaardige partner. Daarom vindt de jury dat de award in deze categorie bij Laurine Beele in heel goede handen is.

In deze categorie heeft de jury gekeken naar projecten waarin patiënten en burgers actief meedenken en mee ontwikkelen in zorg en gezondheid. Belangrijk zijn participatie, inclusiviteit, empowerment en het versterken van gezondheidsvaardigheden.

De jury kiest met stip voor Laurine omdat zij haar persoonlijke én maatschappelijke ervaring koppelt aan gezondheidsthema’s die er echt toe doen voor andere jonge patiënten en burgers. Dit is geen praatje over participatie, dit is het gewoon doen! Haar werk verbindt zorg en de digitale leefwereld van jongeren op een natuurlijke manier en sluit naadloos aan bij patiëntgerichte zorg: de ervaringen van burgers staan centraal. Bovendien laat haar bijdrage zien hoe verhalen en inzichten van individuen kunnen helpen gezondheid en welzijn in de samenleving te verbeteren.

Publiek-private samenwerking

De categorie ‘Publiek-private samenwerking’ is een categorie die laat zien dat echte innovatie om samenwerking én doorzettingsvermogen vraagt, over de grenzen van organisaties en sectoren heen. De winnaar dit jaar begon klein, gedreven door persoonlijke ervaring in de zorg, en bouwde met hart en ziel aan een verbinding tussen onderwijs, zorg en bedrijfsleven.

De ICT&health Award in deze categorie gaat naar Health-Thing, het online sociale leerplatform van initiatiefnemer Rob van ’t Zand. Zelf noemt hij het ook wel de ‘Instagram voor de zorg’. Studenten én jonge zorgprofessionals kunnen elkaar hier vinden, stimuleren en ondersteunen. In een publiek-private samenwerking met Groenhuysen, Curio en Avans Hogeschool biedt Health-Thing begeleiding die echt aansluit bij de behoeften van starters in de zorg.

Het platform creëert een veilige, laagdrempelige digitale omgeving voor erkenning, reflectie en groei, en draagt concreet bij aan het behoud van jong talent. Voor de jury is dit een inspirerend voorbeeld van hoe een kleinschalig initiatief, dicht bij de praktijk, grote impact kan hebben.