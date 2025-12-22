ICT&health versterkt koers en internationale ambities

ICT&health zet een volgende, strategische stap in zijn ontwikkeling. Met een versterkte redactieraad, een duidelijke internationale ambitie en de benoeming van Lucien Engelen als Chief Strategy & Innovation Officer (CSIO) wil het platform zijn rol als aanjager van digitale zorginnovatie verder uitbouwen, zowel in Nederland als daarbuiten.

Met deze benoeming wil ICT&health zich nog steviger positioneren als hét onafhankelijke kennis- en netwerkplatform op het snijvlak van zorg, technologie en innovatie. Dat gebeurt niet alleen door inhoudelijke verdieping, maar ook door het actief verbinden van netwerken, perspectieven en internationale ontwikkelingen.

Redactieraad verder versterken

Een belangrijke stap daarin is de uitbreiding en versterking van de redactieraad. Met de komst van onder meer voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Conny Helder als voorzitter van de redactieraad wordt extra bestuurlijke en beleidsmatige ervaring toegevoegd. Daarmee onderstreept ICT&health zijn rol als platform waar zorgpraktijk, beleid en innovatie samenkomen.

Tegelijkertijd wordt de strategische slagkracht vergroot met de benoeming van Lucien Engelen als Chief Strategy & Innovation Officer. In deze rol zal Engelen zich actief bemoeien met de koers en doorontwikkeling van ICT&health. Niet op afstand, maar als adviseur, meedenker en, zoals hij het zelf typeert, “bemoeial”, die zijn ervaring en internationale netwerk inzet om impact te vergroten. “ICT&health loopt voorop en is een van de meest invloedrijke voortrekkers op het gebied van de (digitale) zorgtransitie. En om die voorsprong te kunnen behouden, moet je durven veranderen”, aldus de kersverse CSIO.

Uitgebreide ervaring

De benoeming van Engelen past in een bredere beweging. Hij brengt decennia aan ervaring mee op het gebied van acute zorg, zorginnovatie en digitale transformatie. Na een eerdere loopbaan in de ambulancezorg en HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) volgde een periode van elf jaar bij Radboudumc, waar hij aan de basis stond van het REshape & Innovation Center. In die jaren werd zorginnovatie structureel verankerd in een academische zorgomgeving, met nationale en internationale uitstraling.

Die periode vormde het startpunt van een bredere innovatiecarrière, waarin Engelen organisaties ondersteunde zoals academische ziekenhuizen, regionale zorginstellingen, overheden en bedrijven. Altijd vanuit dezelfde drijfveer: zorg beter laten werken voor patiënten, hun naasten en zorgprofessionals. Ook na zijn vertrek bij Radboudumc bleef die missie leidend. Via strategische adviesrollen, projecten en internationale keynotes, dit jaar, 2025, waren dat er meer dan negentig, bleef hij actief bijdragen aan het gesprek over de toekomst van zorg. Die internationale oriëntatie sluit naadloos aan bij de koers van ICT&health.

Neem bijvoorbeeld de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van AI. De afgelopen anderhalf jaar stonden in het teken van tientallen, nee, honderden, AI-tools, -algoritmen en -oplossingen met beloftes dat ze ons zorgstelsel, van diagnose tot en met behandeling en genezing, beter, sneller en nauwkeuriger maken. En, en passant, ook de almaar groeiende problemen als extreem hoge werkdruk en personeelstekort zullen oplossing. Echter… “Zo lang onze zorgdata nog zo versnipperd is als nu, met gegevens die verspreid opgeslagen worden in tientallen verschillende systemen, gaat AI niet vliegen", aldus Engelen.

Nieuwe rol, grotere impact

Als CSIO gaat Engelen zich richten op de verdere uitbouw van ICT&health langs drie kernpijlers: het magazine, het digitale platform en de conferenties. Het magazine bereikt per editie meer dan 120.000 lezers, online en offline. Het digitale platform bedient maandelijks ruim 800.000 gebruikers en genereert meer dan 1,5 miljoen pageviews. De conferenties trekken jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers, waarvan het merendeel zorgprofessionals. In 2026 komen daar tientallen Podcasts bij. Tientallen (inter)nationale experts, te beginnen met keynote en andere belangrijke sprekers tijdens de ICT&health World Conference, geven daarin hun visie op nieuwe (technologische) ontwikkelingen die de zorg écht vooruit kunnen helpen.

De opdracht is niet alleen om de bereikte resultaten verder uit te bouwen, maar om de inhoudelijke en strategische impact te vergroten. Door zorg, technologie en beleid te verbinden en slim gebruik te maken van nieuwe technologieën, vernieuwende modellen en internationale samenwerking versnelt ICT&health zorginnovatie, met Nederland als internationaal knooppunt en Europa als schaalniveau voor wereldwijde samenwerking.

Internationale focus

Die internationale ambitie krijgt onder meer vorm via ICT&health Global, met als jaarlijks hoogtepunt de internationale conferentie in Maastricht. Eind januari komen daar zorgprofessionals, innovators, beleidsmakers en technologie-experts samen om te werken aan concrete oplossingen voor actuele zorgvraagstukken. De focus ligt daarbij op toepasbaarheid, schaalbaarheid en echte meerwaarde voor de praktijk.

Met Engelen als CSIO wordt deze internationale lijn verder versterkt. Zijn netwerk, ervaring en visie moeten helpen om ICT&health nog nadrukkelijker te positioneren als verbindende schakel tussen zorgpraktijk, technologie en strategie, ook over landsgrenzen heen.

Vooruitkijken naar 2026

Met deze stappen kijkt ICT&health vooruit naar een nieuwe fase. Een fase waarin inhoud, netwerk en strategie elkaar versterken. Waarin het platform niet alleen volgt wat er gebeurt in digitale zorg, maar actief richting geeft aan het debat en de praktijk.

De boodschap voor 2026 is duidelijk: doorpakken, verbinden en vernieuwen. Met als uiteindelijk doel dat digitale technologie niet een doel op zich is, maar een middel om zorg beter, toegankelijker en mensgerichter te maken. Dat is de rode draad. En precies waar ICT&health met de benoeming van Lucien Engelen als CSIO het verschil willen maken. Een van de belangrijkste en grootste events dat in 2026 op de kalender staat is de ICT&health World Conference, van 27 tot 29 januari in Maastricht, met een uitzonderlijke groep sprekers.