ICT&health waarschuwt voor misleidende e-mails

Dat ICT&health nationaal en internationaal sterk groeit is een mooie ontwikkeling. Steeds meer zorgorganisaties, beleidsmakers en innovators sluiten zich aan bij ons netwerk. Helaas betekent die groei ook dat onze naam aantrekkelijker wordt voor partijen die daar misbruik van willen maken. Dat benadrukt hoe belangrijk het is dat we samen scherp blijven op dataveiligheid en de betrouwbaarheid van communicatie in de zorg.

Het vertrouwen in digitale zorg staat of valt met de bescherming van gegevens. ICT&health zet zich al jaren in voor veilige, verantwoorde gegevensuitwisseling in de zorg. Diezelfde verantwoordelijkheid nemen wij ook voor de informatie van bezoekers, partners en sprekers van het ICT&health World Conference 2026. Wij delen of verkopen nooit persoonsgegevens aan derden.

Misleidende e-mails

De afgelopen periode signaleren wij dat onbevoegde externe partijen ongevraagd e-mails versturen onder namen als “IWC26 Outreach Team”. Zij beweren dat er deelnemerslijsten van het congres te koop zijn. Deze e-mails zijn niet afkomstig van ICT&health en volledig onjuist. Onze naam wordt misbruikt om vertrouwen te wekken bij zorgorganisaties in binnen- en buitenland.

ICT&health bewaart, deelt of verkoopt NOOIT data of persoonsgegevens!

Ontvangers zien vaak afzenders met algemene domeinen, zoals gmail.com, hotmail.com of andere gratis e-maildiensten. ICT&health maakt nooit gebruik van dergelijke adressen voor communicatie. Officiële ICT&health-communicatie wordt altijd verstuurd vanuit onze officiële domeinen, icthealth.nl of icthealth.org.

Dit misbruik laat zien dat dataveiligheid ook buiten de zorginstellingen en systemen aandacht verdient. Elke onzorgvuldige of misleidende omgang met gegevens kan het vertrouwen in digitale zorg schaden. Daarom blijven wij dit actief tegengaan en monitoren.

Verwijder deze e-mails, markeer ze als phishing en klik niet op links!

Wij adviseren iedereen om deze e-mails direct te verwijderen, te markeren als phishing en er niet op te reageren. Klik ook niet op eventuele links die in deze mails staan. Onze belofte is en blijft helder: gegevens van onze community blijven bij ons en nergens anders. Officiële informatie over het ICT&health World Conference 2026 vindt u uitsluitend via icthealth.nl, icthealth.org en onze eigen nieuwsbrief.

Tot slot, ook wij ontvangen regelmatig mails waarin data, deelnemerslijsten of persoonsgegevens van evenementen als HIMMS en HLTH. Die worden altijd direct als spam en phishing gemarkeerd en direct verwijderd.

Neem voor vragen of meldingen contact op met info@icthealth.nl