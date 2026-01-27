ICT&health World Conference: ontmoeting en informatie delen

Drie dagen lang verandert het MECC Maastricht in een ontmoetingsplek waar ‘de toekomst van zorg’ geen abstract begrip is, maar een gesprek dat nú wordt gevoerd. Van 27 tot en met 29 januari brengt de ICT&health World Conference duizenden professionals samen op een moment dat digitale zorg, grootschalige data-analyse en klinische AI niet langer beloftes voor later zijn, maar technologieën die vandaag al levens raken. Dagvoorzitter Sunnie Groeneveld opende de conferentie.

Wat deze conferentie volgens haar onderscheidt, is niet alleen de schaal, met zo’n 10.000 deelnemers en ongeveer 150 breakout-sessies in zowel het Nederlands als het Engels, maar vooral de samenstelling van het publiek. Daarmee doelde ze op het feit dat er tijdens de conferentie geen losse eilandjes van de zorgsector zijn, maar een concentratie van beleidsmakers, zorgprofessionals, bestuurders, innovators en technologie-experts in één ruimte. Juist daardoor ontstaat er ruimte voor gesprekken over het zorgsysteem. Gesprekken die in de dagelijkse praktijk vaak blijven liggen.

Nieuwsgierigheid en experimenteren

De conferentie ademt een andere mindset dan die van alledag in de zorg, waar precisie en foutloos werken juist noodzaak zijn. Groeneveld vertelde dat in Maastricht mag worden geëxperimenteerd. Nieuwsgierigheid staat centraal: langs de innovatiestands worden bezoekers uitgenodigd om te spelen, te proberen en zich af te vragen wat deze technologieën kunnen betekenen voor hun eigen praktijk of organisatie.

Na de opening door dagvoorzitter Sunnie Groeneveld nam Emile Roemer, gouverneur van Limburg, het woord als tweede spreker. Met zichtbaar plezier heette hij het internationale gezelschap welkom in Maastricht en in Limburg: “de derde editie van de ICT&health conferentie en precies op de juiste plek.”

Roemer zette Limburg neer als centrum van Nederland: “Waar Den Haag soms ver weg lijkt, positioneert Limburg zich als het hart van Europa. In een straal rond Maastricht leven miljoenen mensen, midden tussen België en Duitsland. Die grensoverschrijdende ligging is geen toeval, maar een kracht. Samenwerking stopt hier niet bij landsgrenzen, zeker niet als het gaat om gezondheid en welzijn”, aldus Roemer.

Samenwerken

Zijn boodschap was helder en sociaal van toon: gezondheid staat niet los van de omstandigheden waarin mensen leven. Wie zich zorgen maakt over inkomen, kansen of onderwijs, kan moeilijk gezond leven. Juist daarom zijn volgens Roemer gezamenlijke oplossingen nodig: “Alleen door samen te werken, regionaal, nationaal en Europees, kunnen de grote uitdagingen in de zorg worden aangepakt.”

Data, ICT en technologische innovatie spelen daarin een sleutelrol, maar volgens Roemer werken ze alleen als mensen en organisaties elkaar weten te vinden. Hij wees op initiatieven in Limburg, zoals de Brightlands-campussen, waar overheden, kennisinstellingen, medische centra en bedrijven samenwerken aan technologische vernieuwing die er maatschappelijk toe doet. Met zijn oproep tot verbinding, samenwerking en ambitie gaf Roemer de conferentie een duidelijk vertrekpunt mee.

Paradox

Bianca Rouwenhorst zette in haar toespraak direct de toon door een herkenbare paradox te schetsen: nergens is informatie zo cruciaal als in de zorg en toch is die informatie daar vaak te laat, onvolledig of simpelweg niet beschikbaar: “Dat wringt, juist voor professionals die het beste willen leveren voor hun patiënten. Terwijl bankzaken, reizen en online aankopen met een paar klikken zijn geregeld. De zorg blijft opvallend achter terwijl het hier gaat om wat ons het dierbaarst is: onze gezondheid en die van onze naasten.”

Die urgentie vormt de kern van de digitale transformatie waar Nederland en de rest van de wereld volgens haar middenin zit. De druk op het zorgsysteem neemt toe: de zorgvraag groeit, personeel is schaars, zorg wordt geleverd in steeds complexere netwerken en administratieve lasten blijven hoog. Tegen die achtergrond is digitalisering geen luxe, maar noodzaak. Rouwenhorst verwees naar de nationale visie en strategie op gezondheidsinformatie, die richting geeft aan een toekomstbestendig informatiesysteem: toegankelijk, veilig, gebruiksvriendelijk en inclusief, zodat iedereen kan meedoen.

Digitale volwassenheid

Ze vertelt over de concrete stappen die al zijn gezet: “Steeds meer mensen krijgen via persoonlijke gezondheidsomgevingen toegang tot hun eigen gezondheidsgegevens, zoals huisartsdossiers en vaccinatie-informatie. Ook achter de schermen is vooruitgang geboekt met landelijke infrastructuren voor gegevensuitwisseling.” Tegelijkertijd was Rouwenhorst eerlijk: digitale transformatie verloopt zelden in een rechte lijn. Opschaling van digitale en hybride zorg gaat ongelijk, afhankelijk van digitale volwassenheid en organisatiekracht.

Juist die hobbels maken duidelijk wat nodig is, stelde zij: “De lessen van de afgelopen jaren scherpen de focus. Daarom markeert de komende periode een verschuiving van plannen naar praktijk: van visie naar doen en opschalen”. Volgens haar is het nu belangrijk om zichtbaar te maken hoe beleid landt op de werkvloer, hoe organisaties en ICT-systemen klaar worden gemaakt voor datastromen. “En hoe technologie de zorgprofessionals ondersteunt, dus niet vervangt, maar versterkt”, aldus Rouwenhorst. Daarmee werd haar boodschap een nuchtere oproep tot gezamenlijke actie, precies op het snijvlak waar ICT&health voor staat.