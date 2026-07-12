Tatoagepuntjes, DigyBuddy's, Uitbreiding Thuisarts, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een innovatie waardoor de traditionele tatoeagepuntjes voor positionering van een bestralingsbehandeling bij het Radboudumc bijna niet meer nodig zijn en het meerjarenplan waaraan Treant werkt om de organisatie voor te bereiden op toekomstige uitdagingen in de zorg. Verder ook aandacht voor de DigiBuddy's van de Anna Zorggroep die patiënten kunnen ondersteunen bij het gebruik van digitale zorg en een volgende uitbreiding van het informatieaanbod op thuisarts punt nl.

Radiotherapie innovatie

Het Radboudumc zet Surface Guided Radiation Therapy (SGRT) voortaan in bij de meeste bestralingsbehandelingen, waardoor de traditionele tatoeagepuntjes voor positionering in veel gevallen niet meer nodig zijn. De techniek maakt gebruik van geavanceerde camera's en 3D-technologie om het lichaamsoppervlak van de patiënt continu te scannen en te vergelijken met het bestralingsplan. Hierdoor kunnen patiënten nauwkeurig worden gepositioneerd en wordt tijdens de bestraling voortdurend gecontroleerd of zij niet van houding veranderen.

Bij onverwachte bewegingen geeft het systeem direct een waarschuwing, wat de veiligheid en precisie van de behandeling vergroot. Naast de technische voordelen verbetert SGRT ook de patiëntervaring. Veel patiënten ervaren de semipermanente tatoeagepuntjes als belastend, omdat deze hen langdurig aan hun ziekte herinneren. Door deze markeringen overbodig te maken, draagt de nieuwe werkwijze volgens het Radboudumc bij aan een patiëntvriendelijkere radiotherapie zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de zorg.

Meerjarenplan Treant

Treant werkt aan een nieuw meerjarenbeleidsplan om de organisatie voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen in de zorg. Hoewel het ziekenhuis beschikt over een stabiele financiële basis, zijn strategische keuzes nodig vanwege de groeiende zorgvraag, het toenemende personeelstekort en de noodzaak om te investeren in verouderde gebouwen. Om medewerkers en andere betrokkenen actief bij de koersbepaling te betrekken, organiseerde Treant tussen februari en juni diverse bijeenkomsten.

Met onder meer een VR-experience, workshops, dialoogsessies en gesprekken met medewerkers, leidinggevenden, ondernemings- en cliëntenraden, inwoners en regionale samenwerkingspartners werd input verzameld voor het nieuwe beleid. De opgehaalde inzichten vormen de basis voor keuzes die de organisatie toekomstbestendig moeten maken, met aandacht voor duurzame zorg, regionale samenwerking en een efficiënte inzet van mensen en middelen.

DigiBuddy's

Anna Zorggroep zet speciaal opgeleide DigiBuddy’s in om patiënten te ondersteunen bij het gebruik van digitale zorgtoepassingen, zoals mijnAnna, BeterDichtbij en de Patiënt Journey-app. De vrijwilligers helpen onder meer bij het installeren van apps, het uitleggen van digitale functies en het beantwoorden van praktische vragen. Hierdoor kunnen meer patiënten met vertrouwen gebruikmaken van digitale zorg, terwijl zorgmedewerkers worden ontlast doordat digitale ondersteuning op een passende plek wordt geboden.

De DigiBuddy-aanpak wordt versterkt door samenwerking met de Helpdesk Digitale Zorg en Bibliotheek Dommeldal, waardoor patiënten indien nodig kunnen worden doorverwezen voor aanvullende hulp. De DigiBuddy’s zijn op vaste dagen aanwezig in het ziekenhuis en kunnen via de polikliniek of verpleegafdeling worden ingeschakeld. Hoewel zij geen DigiD kunnen aanvragen of e-mailaccounts kunnen aanmaken, zorgen zij ervoor dat patiënten passende ondersteuning krijgen bij hun digitale zorgvragen.

Uitbreiding Thuisarts

Thuisarts heeft het aanbod aan informatie over medisch-specialistische zorg verder uitgebreid met 48 nieuwe en geactualiseerde patiëntteksten. Daarvan zijn 12 volledig nieuw en 36 herzien, waarmee het totaal op 748 informatiepagina’s komt. De nieuwe en bijgewerkte content bestrijkt diverse specialismen, waaronder urologie, gynaecologie, chirurgie, oncologie, psychiatrie, kindergeneeskunde en neurologie. Nieuwe onderwerpen zijn onder meer onderzoek na borstkasletsel, een vacuümbevalling, goedaardige speekselkliertumoren, gebroken wervels bij vijftigplussers en vaccinaties voor kinderen met een verminderde afweer.

Daarnaast zijn twee nieuwe animaties over een herseninfarct toegevoegd. Bestaande informatie over onder meer borstkanker, slokdarmkanker, maagverkleining en het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is eveneens geactualiseerd. De uitbreiding volgt op de recente introductie van een vernieuwde Thuisarts-app en een vertaalfunctie, waarmee Thuisarts patiënten blijft voorzien van betrouwbare en actuele gezondheidsinformatie.

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