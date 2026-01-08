Innovatiehub HAN-Rijnstate-CWZ: regionale aanpak zorguitdagingen

HAN University of Applied Sciences, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en ziekenhuis Rijnstate zien grote uitdagingen voor de toekomst, die oplosbaar zijn door regionaal de krachten te bundelen. Enige tijd geleden zijn ze daarom gestart met een gezamenlijke innovatiehub, en werken inmiddels vanuit een gezamenlijke innovatieagenda, zo bleek uit een artikel in een recente editie van ICT&health.

De Nederlandse zorgvraag wordt de komende jaren steeds complexer én uitdagender door een toenemende zorgvraag, behandelmogelijkheden en vergrijzing van de bevolking. De beschikbare beroepsbevolking groeit echter niet mee, met hogere werkdruk voor de professionals in de zorgsector tot gevolg.



Van ziekenhuizen wordt desondanks gevraagd om binnen hetzelfde macrobudget te blijven, onder andere door zoveel mogelijk zorg bij de patiënt en zijn netwerk zelf neer te leggen: waar mogelijk thuis, en ondersteund met digitale middelen. Van zorgopleidingen wordt gevraagd de opleiding van werkende en toekomstige zorgprofessionals aan te laten sluiten op de veranderende zorgcontext en zorgontwikkelingen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we de kwaliteit en het innovatievermogen van de zorg in stand houden in het licht van deze grote uitdagingen?



Lisette Tap, projectleider Innovatiehub HAN-CWZ-Rijnstate, stelt in ICT&health 4, 2025, dat dat ziekenhuizen vaak voor precies dezelfde uitdagingen staan, bijvoorbeeld als het gaat over digitale en technologische zorg. “Maar ook de HAN - die (zorg)professionals klaarstoomt voor de praktijk - zit hier middenin: wat moeten ze hen meegeven om klaar te zijn voor de toekomst? Daarom is het nodig om de krachten in het onderwijs, onderzoek én het werkveld te bundelen. Samen streven we naar een toekomst waarin we met voldoende en wendbare, reflectieve professionals de zorg kunnen blijven dragen.”

Kennis- en innovatiehub

Als extra vliegwiel voor de duurzame verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk zijn HAN, CWZ en Rijnstate samen een Innovatiehub gestart: sinds 2022 door middel van multidisciplinaire opdrachten binnen Rijnstate, en sinds oktober 2023 met een gezamenlijke, fysieke Kennis- en Innovatiehub in CWZ. De Innovatiehub is een belangrijke schakel in een breder innovatie ecosysteem.



De Innovatiehub draagt op drie gebieden bij aan dit innovatie ecosysteem:

Multidisciplinair onderzoek naar innovatieve vraagstukken. Ontwikkeling van digitale- en innovatieve vaardigheden. Inspireren van studenten om te kiezen voor een carrière in de zorg

Samenwerken is de toekomst

Leergemeenschappen, waarin onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek samen komen zijn de sleutel tot een succesvolle toekomstbestendige samenleving, ziet senior onderzoeker Rood. “Innovatiehubs dragen eraan bij dat studenten een proactieve rol pakken in de implementatie en adoptie van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied, en professionals krijgen gemakkelijker toegang tot (student-) onderzoek en bijscholing ten behoeve van hun levenslange ontwikkeling. Hiernaast biedt het ons de kans programmatisch onderzoek te doen binnen de regionale context.”



Kortom: de innovatiehub biedt innovatieve bedrijven de kans om toegang te krijgen tot de directe zorgpraktijk, op basis van oplossingen voor actueel ervaren problemen. Door continu te innoveren, blijft de regio, en Nederland als geheel, aantrekkelijk voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en benutting van talent.

Dit artikel gemist? Lees het terug in ICT&health editie 4. Of lees het in ons online magazine.