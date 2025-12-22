Isala onderzoekt Digizorg als digitale voordeur voor patiënt

Als een van de eerste topklinische ziekenhuizen verkent Isala de komst van Digizorg: één digitaal zorgportaal dat alle patiëntcommunicatie samenbrengt. In plaats van losse apps en systemen moet één toegangspoort ontstaan voor afspraken, informatie en dossierinzage. De verkenning past in een bredere beweging richting digitale toegankelijkheid, waarin patiënten meer regie krijgen over hun eigen zorgproces. Met Digizorg onderzoekt Isala hoe digitale zorg eenvoudiger en overzichtelijker kan worden ingericht, zonder de patiënt te belasten met versnipperde technologie.

Het initiatief sluit aan bij de ambitie om zorg toekomstbestendig en patiëntvriendelijk te organiseren, waarbij digitale middelen niet leidend zijn, maar ondersteunend aan betere zorg en meer eigen regie. Ina Kuper, lid raad van bestuur Isala, zegt over die ambitie: “Als topklinisch ziekenhuis streven we ernaar om onze patiënten de beste zorgervaring te geven, ook digitaal. Eén digitale voordeur en meer eigen regie kan de zorgervaring voor patiënten aanzienlijk verbeteren.”

Een applicatie

Isala verkent of Digizorg aansluit bij de bestaande zorgprocessen en IT-systemen van het ziekenhuis. Wanneer het platform geschikt blijkt, kan het patiënten in de toekomst meer gebruiksgemak bieden door informatie en communicatie met het ziekenhuis te bundelen in één applicatie. De verkenning past binnen de strategische koers om patiënten meer regie te geven via digitale zorg, met nadruk op kwaliteit en veiligheid.

Digizorg is een domeinoverstijgend digitaal zorgplatform dat is ontwikkeld door Merel Backers, voormalig patiënt van Erasmus MC. Vanuit haar eigen ervaringen met versnipperde digitale zorg bouwde zij aan een gebruiksvriendelijke app die communicatie en informatie voor patiënten bundelt. Het platform werd ingezet in het Erasmus MC met positieve ervaringen en reacties. Daarna werd het concept succesvol breder uitgerold zodat het de zorg voor patiënten toegankelijker maakt en ze meer eigen regie krijgen.

Transmurale zorgpaden

Digizorg was bedoeld als één app waarin alle gezondheidszaken samenkwamen en waarbij de patiënt de controle had. In plaats van losse dossiers bij verschillende zorgverleners, bood het één compleet overzicht van de informatie en medische geschiedenis van de patiënt. In september 2024 werd bekend dat het Digizorg 8,1 miljoen euro aan transformatiegelden kreeg toegekend vanuit het IZA (Integraal Zorgakkoord). Met het geld ging Digizorg aan de slag met de uitvoering van een meerjarig transformatieplan, waarbij transmurale zorgpaden worden ontwikkeld.

Samenvattingen met AI

Inmiddels wordt binnen het Erasmus MC op de afdeling cardiologie geëxperimenteerd met AI-gegenereerde patiëntsamenvattingen via de Digizorg-app. Daarover schreven we in april van dit jaar al eens. Deze uitbreiding van de Digizorg Assistent helpt patiënten om hun medische gegevens beter te begrijpen en ondersteunt artsen bij efficiënte en transparante communicatie. De app neemt het consult op en genereert automatisch een overzichtelijke samenvatting met behulp van AI.