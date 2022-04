Jury van Vliegwiel Coalitie wil zorgtechnologie aanjagen

Medicijndispensers en leefstijlmonitoring zijn vormen van zorgtechnologie die actoren in de wijkverpleegkunde praktisch vinden. Op advies van een deskundige jury gaat De Vliegwiel Coalitie deze innovaties dit jaar extra in het zonnetje zetten. Medicijndispensers geven een piepje dat blijft afgaan zolang cliënten hun pillen niet hebben gepakt. Leefstijlmonitoring volgt de bewegingen van alleenwonende mensen die wijkverpleging ontvangen dag en nacht.

Medicijndispenser is effectief

Medicijndispensers zorgen ervoor dat cliënten zelf hun medicatie kunnen regelen. Dispensers bieden automatisch op de juiste momenten een zakje pillen en tabletten aan, in de goede samenstelling en dosering. Ook kan de dispenser een (piep)signaal afgeven tot de pillen zijn gepakt zodat de cliënt niet vergeet om medicatie in te nemen. Dit voorkomt dat de wijkverpleegkundige enkel voor het toedienen van medicatie langs moet gaan. Er bestaan zelfs al slimme medicijndispensers met een check op afstand.

Leefstijlmonitoring is praktische zorgtechnologie

Leefstijlmonitoring volgt dag en nacht de bewegingen van alleenwonende mensen. Op die manier ontstaat inzicht in het leefpatroon van de cliënt. Mantelzorgers, zorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen kunnen dankzij deze monitoring op afstand veranderingen in het activiteitenpatroon ontdekken. Het kan bijvoorbeeld dat iemand gaat dwalen of is gevallen. Het systeem zelf registreert opvallende veranderingen in het dagelijks leefpatroon en meldt dat. Op die manier kan er, indien nodig, gericht worden bijgestuurd.

Zorgtechnologie opschalen

Beide innovaties bevinden zich in een volledig ander stadium van opschaling. Medicijndispensers bestaan al langer en een aantal randvoorwaarden is al geregeld. Er zijn al veel zorgaanbieders die medicijndispensers, van eenvoudig tot hoogstaand, aanbieden. Maar nog lang niet alle patiënten die er één nodig hebben, beschikken erover. Tevens zijn er tientallen zorgorganisaties die nog moeten starten met de dispensers.

Leefstijlmonitoring wordt echter nog maar op kleine schaal ingezet en is ook minder bekend bij het grote publiek. Beide innovaties sluiten zodoende goed aan bij het doel van de Vliegwiel Coalitie: ‘Het versnellen van de opschaling van digitale zorg, zodat steeds meer cliënten gebruik kunnen maken van slimme, effectieve vormen van zorg.’

Digitale transformatie is nodig

Een vergrijzende bevolking, krimpende budgetten, stijgend personeelstekort en epidemische noodsituaties: de gezondheidssector krijgt het de laatste jaren hard te verduren. Maar datgene dat kwelt, kan ook de remedie blijken. Veel van de uitdagingen waar de gezondheidszorg wereldwijd mee te maken heeft, leiden juist tot de digitale transformatie die de sector nodig heeft. De samenloop van omstandigheden heeft immers de behoefte gecreëerd aan voorspellende analyses, monitoring op afstand, e-health en initiatieven voor het delen van data in het hele zorggebied.