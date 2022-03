Ontzorg met Connected Health, verwelkom de digitale zorgrealiteit

De samenloop van omstandigheden heeft immers de behoefte gecreëerd aan voorspellende analyses, monitoring op afstand, e-health en initiatieven voor het delen van data in het hele zorggebied. Ontwikkelingen die wij door het aanbieden van ‘Connected Health’ niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Een gezonde dosis digitale zorg

Pleisters brengen geen uitkomst in het genezingsproces van de gezondheidszorg. De sector heeft daarentegen een gezonde dosis digitale optimalisatie nodig om gepersonaliseerde, patiëntgerichte zorg te leveren. De huidige communicatie in de zorg voldoet niet aan die behoefte en zorgt voor gefragmenteerde zorgverlening voor zowel patiënten als zorgpersoneel. De inzet van datagedreven communicatie stelt het zorgpersoneel in staat om de nodige tijd te besteden aan wat echt telt en geeft patiënten de zorg die ze verdienen.

Daarnaast betekent het ook dat data snel en veilig kunnen reizen en worden opgeslagen. Dit in plaats van dat zorgteams moeten reizen naar de data die ze nodig hebben. Het betekent kostenbesparingen door het gebruik van Artificial Intelligence en een effectiever werkproces.

Ideale zorgcommunicatie met Connected Health

Bij SLTN bieden we u al het bovenstaande in één totaalpakket en zorgen we zo voor complete ontzorging. Connected Health staat voor een eenvoudige ketenverantwoordelijke zorgcommunicatie met zo min mogelijk routinematige handelingen. Het biedt simpelweg een extra paar oren en ogen voor de zorgmedewerker en helpt zo de dagelijkse werkdruk te verlichten.

Het SaaS-zorgplatform biedt u een basis voor bestaande telefonie, domotica- en zorgoplossingen waar ook toekomstige innovaties kunnen op landen. Bovendien heeft de zorgmedewerker met één applicatie op de zorgsmartphone op eenvoudige en veilige manier toegang tot zorgcommunicatie, telefonie, alarmering en intercom.

Implementeer toekomstbestendige ICT

SLTN treedt ketenverantwoordelijk op en biedt u dan ook de volledige keten van zorgcommunicatietechnologie aan. Wanneer u kiest voor Connected Health krijgt u direct toegang tot de nodige infrastructuur, zorgsmartphones, applicatie, sensoring en ga zo maar door.

Door deze technologieketen in uw zorgsysteem te implementeren, kunnen wij dagelijkse handelingen verlichten en vereenvoudigen. Bovendien hoeft u zich helemaal geen zorgen te maken over hardware- of softwaretechnische opleidingen voor het zorgpersoneel, want ook die nemen wij voor onze rekening. Dankzij een voorafgaande nulmeting bepalen we ruim van tevoren waar de knelpunten liggen en bieden we vervolgens adoptie en opleiding op maat.

Meer weten over Connected Health?

Neem een kijkje op uwidealezorgwerkplek.nl, download en lees de whitepaper en ontdek hoe een leef- en werkomgeving ook in tijden zoals vandaag rust, veiligheid, openheid en toegankelijkheid kan bieden.