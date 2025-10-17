Koningin Máxima opent nieuw wereldwijd hoofdkantoor Philips

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft op 16 oktober het nieuwe wereldwijde hoofdkantoor van gezondheidstechnologiebedrijf Philips in Amsterdam officieel geopend. Na ontvangst door CEO Roy Jakobs activeerde Koningin Máxima symbolisch de ‘hartslag’ van het gebouw, waarmee het gebouw in gebruik werd genomen. Daarna kreeg zij te zien hoe de innovaties van het bedrijf bijdragen aan betere zorg voor meer mensen wereldwijd.

“Bij Philips werken we elke dag aan innovaties die betere zorg voor meer mensen wereldwijd mogelijk maken”, aldus Roy Jakobs, CEO van Koninklijke Philips. “Ons nieuwe hoofdkantoor weerspiegelt hoe we werken: open, transparant en met focus op impact en patiëntveiligheid. Het is een omgeving die samenwerking bevordert en onze cultuur van innovatie versterkt.”

Toekomstbestendige zorg

Tijdens de opening liet Philips innovaties zien die in Nederland zijn ontwikkeld en nu wereldwijd ingezet worden om zorg en welzijn slimmer, mensgerichter, duurzamer en efficiënter te maken. Volgens Jakobs besteedt Philips ongeveer 40 procent van zijn wereldwijde innovatiebudget in Nederland. “Samen met ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstellingen ontwikkelen we nieuwe oplossingen en verbeteren we onze technologie continu. Door samen te innoveren, houden we de gezondheidszorg toekomstbestendig.”



Het nieuwe duurzame hoofdkantoor is ontworpen als een open en lichte ruimte die samenwerking moet stimuleren. Het kantoor biedt hiertoe een mix van stille werkplekken, overlegzones en ontmoetingsruimtes die aansluiten op verschillende manieren van werken. Philips koos naar eigen zeggen bewust voor duurzaamheid, door te renoveren in plaats van nieuwbouw te realiseren. Het pand uit de jaren vijftig kreeg een tweede leven met circulaire materialen, energiezuinige installaties en een groene omgeving rond het gebouw.

Nederlandse innovaties

Enkele van de innovaties die tijdens de officiële opening van het nieuwe hoofdkantoor getoond werden, zijn:



De BlueSeal MRI-systemen van Philips gebruiken een gesloten heliumcircuit, waardoor 7 liter in plaats van de gebruikelijke 1500 liter vloeibaar helium nodig is. Hierdoor kan een MRI-scanner op meer plekken worden geïnstalleerd, wat toegang tot diagnostiek moet vergroten. Dit is bijvoorbeeld van belang voor nieuwe Alzheimer-behandelingen waarbij nauwkeurige beeldvorming essentieel is om de bijwerkingen van medicijnen te bepalen. AI geïntegreerd in de scanners ondersteunt artsen bij de interpretatie en analyse van de scans.



In Best werkt Philips aan de ontwikkeling en productie van het Azurion-platform. Dat combineert geavanceerde beeldvorming, data en navigatie in één geïntegreerd systeem. Met deze technologie kunnen artsen complexe operaties minimaal invasief uitvoeren via kleine incisies, stelt Philips. Het ondersteunt artsen verder bij het minimaal invasief behandelen van herseninfarcten en verwijderen van bloedstolsels. Het verbeteren van de behandeling van beroertes met minimaal invasieve procedures kan wereldwijd gezondheidswinst opleveren.



Jaarlijks worden wereldwijd meer dan 750 miljoen patiënten gemonitord met Philips-technologie. De monitoringsoplossingen bieden realtime-inzicht in de toestand van patiënten. Door slimmere alarmering en data-analyse kunnen zorgprofessionals beter worden ondersteund met als doel het reduceren van de werkdruk en stress. Dit is belangrijk in een sector die onder grote druk staat en waar tekorten aan personeel zijn.