Kort zorgnieuws: Zorgkieskompas; Digitale collecte; Terminologieserver, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een stemwijzer waarbij de focus ligt op de politieke standpunten voor de zorg, de ingebruikname van de Nationale Terminologieserver ter bevordering van de Eenheid van Taal en het Antonius ziekenhuis waar deze week de 200e coronapatiënt eerder naar huis mocht.

Verder in het kort zorgnieuws ook nog aandacht voor de boven verwachting succesvol verlopen digitale collecteweek van de Hersenstichting en de aanstaande digitale open dagen van het BovenIJ ziekenhuis.

Kiescompas voor de zorg

Deze week heeft Zorgverzekeraars Nederland het Zorgkieskompas gelanceerd. Deze ‘stemwijzer’ werkt op dezelfde manier als het standaard Kieskompas, maar de nadruk ligt, zoals de naam al doet vermoeden, op de verschillende standpunten die politieke partijen hebben over de zorg. Denk bijvoorbeeld aan standpunten over het zorgstelsel of preventie.

Om een betrouwbaar eindresultaat te garanderen, hebben alle politieke partijen hub antwoord op de stellingen moeten onderbouwen met een bron. “Wij moeten de antwoorden kunnen controleren. Daarom vragen wij naar bewijzen. Dat bewijs is ook terug te vinden in het Kieskompas”, aldus Jeroen van Lindert die als onderzoeker nauw betrokken geweest is bij de ontwikkeling van deze thematische kieskompassen.

200e coronapatiënt eerder naar huis

Het Antonius ziekenhuis startte al in april 2020 met de thuismonitoring van herstellende coronapatiënten. Afgelopen week mocht inmiddels alweer de 200e coronapatiënt dankzij deze thuismonitoring het ziekenhuis vroegtijdig verlaten om thuis verder te herstellen.

Deze patiënten geven twee keer per dag, via de Luscii-app, het zuurstofgehalte van hun bloed en de lichaamstemperatuur door aan het Covid-thuismonitorteam van het ziekenhuis. In dat team werken medisch studenten samen met longartsen. Zij houden de patiënten goed in de gaten en staan altijd klaar bij vragen.

Livegang Nationale Terminologieserver

Nictiz heeft in samenwerking met softwareleveranciers de Nationale Terminologieserver geïmplementeerd en online gezet. In deze terminologieserver kunnen de meest actuele codelijsten voor medische termen worden opgehaald. Het is een extra hulpmiddel voor het implementeren van standaarden die nodig zijn om Eenheid van Taal te bereiken en daarmee bij te dragen aan een betere uitwisseling van borginformatie.

Leveranciers en data wetenschappers kunnen de Nationale Terminologieserver gebruiken voor het automatisch ophalen en bijwerken van codelijsten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de FHIR-standaard. Dit zorgt voor een consistente en eenduidige toegang tot de terminologieën of classificaties. Op dit moment zijn SNOMED, de Nederlandse Labcodeset, LOINC en UCUM beschikbaar.

Digitale collecteweek hersenstichting

De jaarlijkse collecteweek van de hersenstichting is door de coronapandemie voor het eerst volledig digitaal georganiseerd. En dat was geen verkeerde beslissing. De opbrengst lag met bijna 1,3 miljoen euro ruim twee keer zo hoog als hetgeen de hersenstichting vooraf verwachtte.

Tijdens de digitale collecteweek hebben bijna 18.000 Nederlanders een online collectebus aangemaakt en vrienden en familie gevraagd om te doneren. De opbrengst wordt gebruikt voor het financieren van hersenonderzoek, zodat hersenaandoeningen beter behandeld kunnen worden en in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Digitale open dagen BovenIJ

Het BovenIJ ziekenhuis organiseert op dinsdag 23 en zaterdag 27 maart digitale open dagen voor zorgmedewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe werkplek en kennis willen maken met het Amsterdamse ziekenhuis. Het BovenIJ heeft momenteel diverse openstaande vacatures op verschillende afdelingen Aanmelden kan hier (23 maart van 19u30 tot 20u30) en hier (27 maart van 11u00 tot 12u00).

Tot zover het kort digitaal zorgnieuws van deze week.