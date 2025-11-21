Landelijk afsprakenstelsel dichterbij dankzij een fit-gap-analyse

Het landelijk afsprakenstelsel in de zorg komt dichterbij. Uit een recente fit-gap-analyse blijkt waar bestaande afsprakenstelsels elkaar versterken, wat de transitie versnelt en hoe het richting geeft aan een landelijke werkagenda. Het landelijk afsprakenstelsel vormt een centrale plek voor alle juridische, organisatorische en technische afspraken rondom toegang, privacy, beveiliging en registratie van gezondheidsgegevens. Experts verwachten dat het afsprakenstelsel de basis legt voor een efficiëntere en toekomstbestendige zorg.

Ministerie van VWS werkt samen met Twiin, Nictiz, ICT-leveranciers en het zorgveld aan het toekomstbestendig gezondheidsinformatiestelsel, waarin betrouwbare en toegankelijke gezondheidsgegevens centraal staan voor betere, veilige en betaalbare zorg voor iedereen. Door samenwerking tussen overheid, zorginstellingen en technologiepartners kan het stelsel de beschikbaarheid van data verbeteren: de juiste informatie moet op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomen.

Afsprakenstelsel aanvullen

Een belangrijke stap richting een landelijk afsprakenstelsel in de zorg werd deze zomer gezet met een fit-gap-analyse. Deze analyse bracht in kaart hoe bestaande afsprakenstelsels elkaar aanvullen en waar verbeteringen mogelijk zijn. Onderzoekers bekeken welke onderwerpen al uitgewerkt zijn, welke overeenkomsten en verschillen bestaan, en waar systemen van elkaar kunnen leren.

Op basis van de bevindingen starten dit najaar twee werkgroepen om de transitie verder vorm te geven. Tegelijkertijd dienen de resultaten als richtlijn voor de landelijke werkagenda, die de uitvoering van het afsprakenstelsel structureel ondersteunt. Meer informatie over de fit-gap-analyse, de uitvoeringsstappen en de landelijke werkagenda is beschikbaar.

Nationale Visie en Strategie

Volgens de Nationale Visie en Strategie op het Gezondheidsinformatiesysteem (NVS) streeft Nederland ernaar in 2035 een goed functionerend gezondheidsinformatiesysteem te hebben. Een landelijk dekkend netwerk is daarbij cruciaal, evenals één centrale plek waar alle juridische, organisatorische en technische afspraken over toegang, beveiliging, privacy en registratie van gezondheidsgegevens worden vastgelegd.

CumuluZ

Vanuit het ministerie van VWS is samen met het veld de Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel (NVS) ontwikkeld. Onder meer Nictiz, VZVZ en andere partijen hebben randvoorwaarden voor databeschikbaarheid gerealiseerd. Nederlandse zorgkoepels hebben in aanvulling hierop een coalitie gevormd om tot databeschikbaarheid te komen. Dat heeft geleid tot de oprichting van Stichting CumuluZ Zorgdata.

Een door de zorg gedragen stichting die werkt aan een duurzame, publieke data-infrastructuur. Lees in ICT&health editie 6, verschijningsdatum 12 december, een interview met directeur bestuurder van CumluZ, Bart de Geus, en internist nefroloog Iris Verberk, bestuurslid Federatie Medisch Specialisten.