Leiden Bio Science Park versnelt medische innovaties naar de patiënt

Op het Leiden Bio Science Park (LBSP) werken ziekenhuizen, universiteiten en bedrijven nauw samen om medische innovaties sneller bij patiënten te krijgen. Terwijl de zorgkosten ieder jaar stijgen en mensen langer gezond moeten blijven, biedt het park een uniek ecosysteem waar onderzoek en praktijk elkaar direct versterken. Het resultaat: niet alleen sneller betere therapieën, maar ook maatschappelijke voordelen die de hele samenleving raken.

Marlies Reinders, portefeuillehouder LBSP binnen de raad van bestuur van het LUMC, schetst hoe die samenwerking concreet werkt: “Binnen het LUMC vindt onderzoek plaats naar verschillende ziekten en mogelijke nieuwe behandelingen. Omdat het LUMC onderdeel uitmaakt van dit zogenoemde ecosysteem wat LBSP is, zijn de benodigde partners om dit sneller bij de patiënt te krijgen in feite je eigen buren.”

Klinische impact

De weg naar klinische impact verloopt via meerdere stappen, van fundamenteel onderzoek tot het beschikbaar maken van innovaties voor de markt. Fundamenteel onderzoek vergroot het inzicht in de oorsprong en werking van ziekten, vaak met behulp van patiëntenmateriaal of bestaande databronnen. Op basis van deze kennis worden preklinische testen ontwikkeld, bijvoorbeeld met diermodellen of geavanceerde technieken zoals ‘organ on a chip’ en ‘disease on a chip’, waarmee cellen, weefsels en ziektebeelden nauwkeurig in het klein worden nagebootst.

Daarna kunnen klinische onderzoeken van start gaan, bijvoorbeeld met ‘first in human’-testen waarbij nieuwe medicijnen of vaccins bij mensen worden onderzocht. Als deze onderzoeken succesvol verlopen, volgt de ontwikkeling van het productieproces, met aandacht voor opschaling en kwaliteitsborging. Uiteindelijk wordt de innovatie op de markt gebracht, zodat de nieuwe behandeling daadwerkelijk beschikbaar komt voor patiënten.

Medewerkers van het LUMC werken nauw samen met partners op het Leiden Bio Science Park bij elke stap van het innovatieproces. Ze doen onderzoek in geavanceerde faciliteiten, benutten de expertise van het Centre for Human Drug Research voor studies bij mensen en stemmen met bedrijven af hoe innovaties sneller op de markt kunnen komen. Tegelijkertijd onderhouden ze contacten met andere bio science parken en academische ziekenhuizen om kennis en ervaring te delen.

Cure One

Een voorbeeld van wat die sterke samenwerking kan bewerkstelligen, is het nieuwe centrum Cure One dat de genezing en de voorkoming van diabetes type 1 versnelt met regeneratieve geneeskunde. In Nederland hebben meer dan 100.000 mensen deze diagnose. Wereldwijd is dit zelfs naar schatting rond de 9,5 miljoen mensen. Het internationaal leidend preklinisch en klinisch onderzoekscentrum brengt kennis, ervaring, infrastructuur en faciliteiten samen om impact te maken voor de patiënten.

Versterken positie

Investeren in de ‘rode biotechnologie’ (geneesmiddelen, vaccins en geavanceerde technologieën) is volgens het LUMC belangrijk om aan de top te blijven en meer en sneller innovaties naar de patiënt te brengen. Dit werd ook benadrukt in het ‘Groeiplan MedTech – Een bijdrage aan het toekomstig verdienvermogen van Nederland’ dat eind december 2025 werd gepresenteerd.