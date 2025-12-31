Luchtbrug-app zorgt voor halvering ziekenhuisopnames bij kinderen

Uit onderzoek blijkt dat wanneer kinderen met astma de Luchtbrug-app gebruiken, het risico op een bezoek aan de spoedeisende hulp of een opname halveert. Ook zijn minder controle-afspraken nodig en blijft de astma beter onder controle. Dat blijkt uit een grootschalige studie onder ruim 2500 kinderen, uitgevoerd onder leiding van het Radboudumc. De resultaten wijzen op een andere manier van begeleiden buiten het ziekenhuis voor jonge patiënten.

Astma treft ongeveer tien procent van de Europese kinderen en is daarmee de meest voorkomende chronische kinderziekte. De aandoening kan leiden tot benauwdheid en ademhalingsproblemen, soms zo ernstig dat opname in het ziekenhuis nodig is. Goede astmazorg vraagt daarom meer dan medicatie alleen; kinderen en hun ouders moeten tijdig herkennen wanneer klachten verergeren en weten hoe zij moeten handelen. De Luchtbrug-app speelt daarop in.

Onderzoekers van het Radboudumc werken aan digitale hulpmiddelen die kinderen met astma helpen. Zo ontwikkelden ze de Luchtbrug-app. Daarmee houden kinderen hun klachten bij en zien ze wanneer ze welke medicatie moeten innemen. “Zo willen we de behandeling beter en makkelijker maken, zodat kinderen minder klachten ervaren en minder vaak naar het ziekenhuis hoeven”, vertelt Jolt Roukema, kinderarts-pulmonoloog in het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis.

Minder spoedbezoeken en opnames

Uit de studie blijkt dat kinderen met astma die deze app gebruiken, minder vaak op de polikliniek en in het ziekenhuis hoeven te komen dan kinderen zonder de app. Daarnaast is het risico op spoedbezoeken en ziekenhuisopnames vijftig procent lager voor kinderen die Luchtbrug gebruiken. Na drie jaar gebruik van de app zagen de onderzoekers dat de klachten bij 86% van de kinderen goed onder controle waren, terwijl dit bij de start 77% was.

Aan het onderzoek deden 2.526 kinderen met astma mee, in zes Nederlandse ziekenhuizen. De kinderen waren tussen de zes en achttien jaar oud. Ongeveer de helft gebruikte Luchtbrug, de andere helft niet. De onderzoekers volgden de kinderen drie jaar lang.

Eerder lieten de onderzoekers al zien dat de app voordelen heeft, maar dat gebeurde binnen een strak opgezet en gecontroleerd onderzoek. Inmiddels wordt de app al jaren gebruikt in de dagelijkse zorgpraktijk. Arts-promovendus Marc Oppelaar vertelt daarover dat na de eerste succesvolle studie, ze de Luchtbrug op grote schaal konden invoeren in de reguliere zorg. “Dat is een stuk ingewikkelder en minder overzichtelijk dan onderzoek onder gecontroleerde omstandigheden. Juist daardoor ontstond de unieke mogelijkheid om te zien hoe de app in de praktijk functioneert. Dit markeert een belangrijke stap in de digitale transitie van onze gezondheidssystemen”, aldus Oppelaar.

Beter omgaan met astma

Volgens Oppelaar ondersteunt de app kinderen en gezinnen bij het beter omgaan met astma. Luchtbrug geneest de ziekte niet, maar helpt wel bij het dagelijks leven met een chronische aandoening. De app versterkt het zelfmanagement, verbetert de behandelresultaten en signaleert wanneer klachten verergeren, zodat zorgverleners tijdig kunnen ingrijpen en de behandeling aanpassen.

Luchtbrug is in 2010 opgezet door kinderlongarts Peter Merkus (Radboudumc) met het doel om de zorg voor kinderen met astma goedkoper, vriendelijker en toegankelijker te maken. Vijftien jaar later is Luchtbrug uitgegroeid tot de grootste leverancier voor digitale zorg voor kinderen met astma en mensen met taaislijmziekte in Nederland.