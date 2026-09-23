LUMC ontvangt subsidies voor onderzoek en opschaling van zorginnovatie

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontvangt de komende periode meerdere subsidies voor onderzoek naar onder meer luchtweginfecties, gastro-enterologische aandoeningen en slimme infusietechnologie. Ook wordt patholoog Judith Bovée internationaal erkend voor haar wetenschappelijke bijdrage. De subsidies, afkomstig van NWO, Gastrostart en ZonMw, zijn bedoeld om nieuwe onderzoekslijnen te ontwikkelen, bestaande projecten voort te zetten en innovaties verder richting de patiëntenzorg te brengen. Op de website van LUMC een overzicht van de succesverhalen.

Dr. Simon Jochems en dr. Lisa King ontvangen een NWO Open Technologieprogramma-subsidie van 660.000 euro voor het project Tailoring Immunostimulators To Elicit Airway ProtectioN (TITAN). Het driejarige onderzoek is een samenwerking tussen het LUMC en het Statens Serum Institut in Denemarken.



De onderzoekers testen nieuwe profylactische formuleringen die de afweer in de bovenste luchtwegen preventief moeten activeren. Het gaat om combinaties van immuunstimulatoren die in liposomen worden verwerkt. Met een humaan luchtwegorganoïdemodel worden de formuleringen onderzocht op hun beschermende werking tegen luchtwegvirussen.

Eventuele neussprays

De meest veelbelovende formuleringen worden vervolgens getest in een hamstermodel, waarbij zowel veiligheid als bescherming tegen infectie en transmissie worden onderzocht. Binnen het LUMC richt Lisa King zich op geavanceerde in-vitromodellen van het luchtwegepitheel, waaraan immuuncellen worden toegevoegd. Daarbij wordt onder meer gekeken naar bescherming tegen influenza, RSV en coronavirussen.



Als bepaalde combinaties brede bescherming bieden, kunnen ze volgens de aangeleverde informatie mogelijk worden ontwikkeld tot neussprays voor kwetsbare groepen tijdens het winterseizoen of een pandemie.

Gastrostart-subsidies voor MDL-onderzoek

Tijdens de Digestive Disease Days van de Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie zijn twee Gastrostart-subsidies toegekend aan onderzoekers van het LUMC. Postdoc Bram van Os onderzoekt het samenspel tussen neuronen en fibroblasten bij fibrose bij patiënten met de ziekte van Crohn. Daarbij wordt onderzocht of fibroblasten door het aantrekken van neuronen de wondgenezing in de darm kunnen verstoren. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met Jean-Philippe Frimat van de afdeling humane genetica en Marieke Barnhoorn van de afdeling Maag-Darm en Leverziekten.



Jessica Roelands, assistent professor bij de afdeling pathologie, onderzoekt de rol van de darmbacterie Fusobacterium nucleatum bij de groei van dikke darmtumoren en resistentie tegen chemo- en radiotherapie. Zij gaat technieken ontwikkelen om de bacterie aan te tonen en eerste gegevens verzamelen over de invloed ervan op tumorgroei. Dit gebeurt in samenwerking met Luuk Hawinkels, Wiep-Klaas Smits en Georg Zeller.

Onderzoek naar verminderen bijwerkingen

Daarnaast ontvangen Annarein Kerbert en Andrea Vallés Martí ieder een Gastrostart-vervolgsubsidie van 50.000 euro. Vallés Martí onderzoekt het FLASH-effect van protonenbestraling met een ultrahoge dosissnelheid op de slokdarm en het omliggende weefsel. Het onderzoek moet bijdragen aan het verminderen van bijwerkingen van bestraling bij patiënten met slokdarmtumoren en een basis vormen voor een toekomstige klinische studie.



Kerbert richt zich op vroegtijdige signalering van verslechtering bij patiënten met levercirrose. Zij onderzoekt daarvoor een urine-chloride-dipsticktest die inzicht geeft in verstoringen van de water- en zouthuishouding. Samen met het Alrijne Ziekenhuis en Amsterdam UMC wordt een multicenter validatiestudie uitgevoerd.

Slimme infusietechnologie

De afdeling Medische Technologie van het LUMC werkt samen met UMC Utrecht en Rijnstate aan de opschaling van slimme infusietechnologie. Voor het project Meerwaarde van slimme infusietechnologie in het zorgproces: standaardisatie, opschaling en impact is een ZonMw-subsidie van 150.000 euro toegekend.

Het onderzoek moet inzicht geven in factoren die succesvolle implementatie bevorderen en in knelpunten bij de invoering. De drie ziekenhuizen bezoeken zowel ziekenhuizen die al ervaring hebben met slimme infusietechnologie als organisaties die nog aan het begin van de ontwikkeling staan.



De onderzoekers kijken naar de gevolgen voor patiëntveiligheid, werkprocessen, registratielast, alarmbeheer en de organisatorische en financiële impact. Slimme infusietechnologie kan volgens de aangeleverde informatie onder meer bijdragen aan minder medicatiefouten, betere automatische registratie in het elektronisch patiëntendossier en een lagere administratieve last voor zorgprofessionals. Vorig jaar april schreven we hierover nog op onze site.



De onderzoekers gaan de komende maanden op zoek naar ziekenhuizen die hun ervaringen met de technologie willen delen. De opgedane kennis moet vervolgens met het werkveld worden gedeeld om de invoering van slimme infusietechnologie in Nederlandse ziekenhuizen te versnellen.

Internationale erkenning voor Judith Bovée

Naast de nieuwe onderzoeksfinanciering is maakt LUMC bekend dat hoogleraar Judith Bovée genoemd is als een van zes vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de musculoskeletale pathologie. De erkenning staat in een recente review in Seminars in Diagnostic Pathology.



Bovée werkt binnen de afdeling pathologie en richt zich op bot- en wekedelentumoren. Haar onderzoek combineert moleculaire genetica met diagnostische pathologie. Ze werd onder meer bekend door onderzoek naar de genetische oorzaken van kraakbeentumoren. De opgedane inzichten droegen bij aan de identificatie van nieuwe tumoren in de WHO-classificatie voor tumoren van weke delen en bot.



Volgens de aangeleverde informatie heeft Bovée meer dan 300 wetenschappelijke artikelen en meer dan 35 boekhoofdstukken gepubliceerd. Ook vervult zij leidinggevende functies binnen internationale organisaties voor pathologie en oncologie.

Breedte van onderzoeksactiviteiten

De verschillende subsidies en erkenning illustreren volgens het LUMC de breedte van de onderzoeksactiviteiten binnen het LUMC, van fundamenteel en translationeel onderzoek tot de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie in de ziekenhuiszorg.