Drie jaar Reggeborgh fellowship levert concrete verbeteringen op

Vier technisch geneeskundigen van ZGT en MST hebben de afgelopen drie jaar binnen het Reggeborgh Research Fellowship onderzoek gedaan naar uiteenlopende vraagstukken uit de dagelijkse zorg. Hun onderzoeken leverden onder meer inzichten op in het herstel na een heupfractuur, bekkenbodemklachten, epilepsiediagnostiek en de begeleiding van kinderen met astma. Op 16 september presenteerden de vier fellows hun resultaten tijdens de afsluiting van het fellowship in het Parkgebouw in Rijssen.

De eerste lichting Reggeborgh Research Fellows bestaat uit Dieuwke van Dartel en Jaimy Simmering van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Emilie Kroeze-Klaver en Mattiènne van der Kamp van Medisch Spectrum Twente (MST). Zij onderzochten ieder een vraagstuk dat voortkomt uit de dagelijkse praktijk.



Dieuwke van Dartel onderzocht bij ZGT hoe technologie kan helpen om het herstel van ouderen na een gebroken heup beter te voorspellen en te verbeteren. Uit haar onderzoek blijkt dat ouderen met een betere handknijpkracht en ouderen die tijdens het hersteltraject meer bewegen, een beter herstel laten zien. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om de zorg beter af te stemmen op de individuele oudere.

Bekkenbodemklachten in beeld

Jaimy Simmering van ZGT onderzocht bekkenbodemklachten met nieuwe beeldvormingstechnieken, waaronder een staande MRI. Bekkenbodemklachten kunnen gevolgen hebben voor het dagelijks leven, bijvoorbeeld door ongewenst verlies van urine en ontlasting.

Uit haar onderzoek komt naar voren dat schade aan de bekkenbodemspieren een belangrijke rol speelt bij het terugkomen van een verzakking na een operatie. Ook heeft de functie van de bekkenbodemspieren invloed op het effect van behandelingen voor ongewenst urineverlies.

Emilie Kroeze-Klaver van MST richtte haar onderzoek op het sneller vaststellen van epilepsie. Zij onderzocht daarvoor het gebruik van een langdurig hersenfilmpje, een 24-uurs-EEG, in combinatie met AI. Met deze aanpak daalde de tijd tot duidelijkheid volgens het onderzoek van maximaal 48 naar maximaal 12 weken. Daarnaast waren minder aanvullende onderzoeken en ziekenhuisopnames nodig. Daarmee daalden ook de zorgkosten

Digitale ondersteuning bij astma



Mattiènne van der Kamp van MST ontwikkelde en onderzocht digitale hulpmiddelen om kinderen met astma thuis eerder en beter te ondersteunen. De aanpak leidde volgens het onderzoek tot een verbetering van de inhalatietechniek met 20 procent, meer eigen regie en 50 procent minder ziekenhuisopnames.



De aanpak wordt inmiddels in meerdere Nederlandse ziekenhuizen ingevoerd. Van der Kamp onderzocht daarnaast met gegevens van bijna 200 kinderen hoe AI een verslechtering eerder kan voorspellen en daarmee kan bijdragen aan meer persoonlijke zorg. Vorig jaar schreef ICT&health al over de inzet van slimme technologie door MST voor deze patiëntengroep.

Reggeborgh Research Fellowship

Het Reggeborgh Research Fellowship is een gezamenlijk initiatief van Reggeborgh Foundation, ZGT en MST. Het programma geeft talentvolle zorgprofessionals gedurende drie jaar tijd en ruimte voor toegepast onderzoek en voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.



Naast hun ontwikkeling op het gebied van wetenschap en zorg volgen de Research Fellows een persoonlijk ontwikkelprogramma vanuit Reggeborgh Foundation. Daarin is aandacht voor onder meer ondernemerschap, leiderschap en communicatie.



De fellows maken daarnaast kennis met het netwerk van de Foundation. Zo gaf olympisch turnkampioen Sanne Wevers een masterclass met als thema Van WK-zilver naar olympisch goud. Daarin kwamen onder meer ambitie, strategie, mentale kracht en het belang van de juiste partners aan bod.



Volgens de aangeleverde informatie is het doel daarvan om de fellows ook buiten de zorg inzichten mee te geven die kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling als onderzoeker en aanjager van vernieuwing. Het programma richt zich daarnaast op het ontwikkelen en behouden van onderzoekstalent in Twente.

Fellowship gaat verder

Met de afronding van de eerste lichting komt het fellowship niet ten einde. De tweede lichting Research Fellows is inmiddels al een jaar onderweg. Zij werken aan verschillende vraagstukken uit de dagelijkse zorg.



De onderzoeken richten zich onder meer op de behandeling en oorzaken van slaapapneu, innovatieve beeldvormingstechnieken om de doorbloeding van de huid zichtbaar te maken en de inzet van 3D-technologie bij complexe voetafwijkingen. Ook wordt onderzoek gedaan naar thuisfotografie en digitale zorg voor mensen met een chronische huidziekte.

Derde lichting start in 2027

Tijdens het afsluitende evenement werd bekendgemaakt dat in 2027 een derde lichting van het Reggeborgh Research Fellowship van start gaat. De komende maanden worden hiervoor vier nieuwe onderzoeksprogramma’s geselecteerd.



In het voorjaar van 2027 start vervolgens de werving van kandidaten. Opnieuw krijgen vier zorgprofessionals de mogelijkheid om zich drie jaar lang bezig te houden met onderzoek en ondernemerschap.