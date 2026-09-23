GISA 0.7 gepubliceerd, vaststelling komt weer stap dichterbij

De GISA 0.7 is op 28 augustus gepubliceerd in de GISA-publicatieomgeving. Het redactieteam van de Gezondheidsinformatiestelsel Architectuur (GISA) verwerkte een deel van ongeveer duizend reacties uit de publieke consultatie. Het Digitaal Transitie Orgaan (DTO) adviseerde op 14 september positief over vaststelling. Op 28 september bespreekt het Informatieberaad Zorg de architectuur. Bij een positief advies volgt bekrachtiging door VWS.

De GISA staat voor de Architectuur voor het gezondheidsinformatiestelsel, ook wel bekend als de Gezondheidsinformatiestelselarchitectuur. Het is een landelijk raamwerk dat richting moet geven aan de inrichting en ontwikkeling van de digitale informatievoorziening in de Nederlandse zorg. Het is dus geen centraal ICT-systeem, maar een blauwdruk en samenhangend stelsel dat regelt hoe medische gegevens veilig en gestandaardiseerd met elkaar gedeeld kunnen worden. De eerste versies (zoals versie 0.7) zijn in de zomer van 2026 gepubliceerd voor openbare consultatie en feedback vanuit de zorgsector.



Met de publicatie van versie 0.7 gaat GISA een volgende fase in. Het GISA-redactieteam heeft alle reacties uit de publieke consultatie beoordeeld en van een reactie voorzien. Volgens het team is een deel van de opmerkingen direct verwerkt in de nieuwe versie. Andere commentaren zijn op een backlog geplaatst en worden meegenomen in een volgende versie. De oorspronkelijke reacties en de antwoorden van het redactieteam zijn beschikbaar in de GISA-consultatieomgeving.



Naast het verwerken van de consultatiereacties werkt het team aan verschillende inhoudelijke onderwerpen die nog op de backlog staan. Ook wordt gewerkt aan de overgang naar de inrichting van de GIS-architectuurfunctie en de bijbehorende community.

DTO adviseert positief

De 0.7-versie is inmiddels ook besproken in het Digitaal Transitie Orgaan (DTO). Tijdens de bijeenkomst van 14 september werd gekeken welke aandachtspunten er nog zijn voordat GISA kan worden vastgesteld. Het DTO adviseerde positief over de vaststelling van de versie. Daarbij stelde het orgaan wel voorwaarden aan de toepassing van de architectuur. Het gebruik van GISA mag volgens het DTO niet vrijblijvend zijn.



Ook moet toezicht worden ingericht op tijdelijke afwijkingen van de architectuur. Voor die afwijkingen geldt een gedoogperiode. Nog moet worden bepaald welk gremium het mandaat krijgt om deze tijdelijke afwijkingen te bewaken.

Volgende stap: Informatieberaad Zorg

De volgende stap in het vaststellingstraject is de behandeling van GISA in het Informatieberaad Zorg (IB) op 28 september. Het IB wordt gevraagd om een advies over de huidige versie. Bij een positief advies volgt bekrachtiging binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarmee kan GISA.2027 in de loop van het vierde kwartaal worden vastgesteld. De komende periode wordt tegelijkertijd verder gewerkt aan de inhoudelijke backlog en aan de inrichting van de architectuurfunctie en community.

In editie 5 van ICT&health, die op 23 oktober uitkomt, staat een interview met Ruud Bongers, adviseur Architectuur Gezondheidsinformatiestelsel bij VWS en Ben van der Stigchel, senior-adviseur Strategisch Advies en Regie op Uitvoering bij VZVZ over nut en noodzaak van de digitale ruggengraat van het gezondheidsinformatiestelsel, GISA. Ook wordt in een apart artikel antwoord gegeven op de meest gestelde vragen omtrent de GISA.